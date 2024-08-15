 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.08.2024
19:57  Дешевая рабочая сила – слишком "дорогое" удовольствие. К мигрантскому кризису в Великобритании, - А.Белов
19:35  Программы адаптации мигрантов в РФ - не работают, - Н.Севостьянов
19:02  УкрВласти готовят полный запрет Украинской православной церкви
18:37  "Хансарай" для народа. В Киргизии выбрали название для нового Президентского дворца
18:36  Храмовый комплекс и могильники эпохи Кангюй обнаружили на юге Казахстана
18:33  США пытаются придушить Израиль руками саудитов
18:27  Скончался туркменский оппозиционный журналист Худайберди Аллашов. Ему было 35 лет

18:22  ХАМАС-Израиль: В Секторе Газа столкнулись интересы двух транснациональных корпораций
13:11  Гендерное равенство: есть ли оно в Казахстане
12:00  В Таджикистане кадровые изменения в МВД, Минобороны и Аппарате президента
11:53  Учимся у Сталина. О внешних источниках новых технологий (уроки истории), - Максим Калашников
10:01  Войну в секторе Газа хотят остановить "саммитом последнего шанса", - НГ
09:45  Кабул. Талибы вновь провели военный парад с американскими трофеями
09:41  Бывший министр ЖКХ Узбекистана Салиев осужден на 7 лет. Повторно
09:38  Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть
09:36  Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда
09:32  "Блины, болтуны, циркачи и бандиты": доживет ли Молдавия до президентских выборов?
09:30  Криптовалюты и государство: что даст России закон о майнинге
09:27  Мимо санкций. Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли, - Аманда Ли
09:26  Возможен ли "Железный купол" над США и его союзниками?
09:24  Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
03:02  "Красивые" проекты товарища Си, особенно в Юго-Восточной Азии, режут глаз Западу
02:32  Программа 50 махаллей. В Узбекистане планируют за три года снизить уровень бедности с 11 до 7 процентов
01:00  Тайна раскрыта: Китайский чудо-танк скоро обставит Leopard и Abrams
00:29  РосАрмия рвется к Покровску на Донецком фронте
00:14  Трагедия Камалы Харрис. Она станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах, - Коллин Пруэтт
00:09  "Я избран населением": Бескольскому акиму (север Казахстана) связали руки и увезли в наркологию
00:04  Сделка с Израилем угрожает жизни саудовского кронпринца, - И.Субботин
00:02  Индия отметила День независимости в тревожной атмосфере, - В.Скосырев
00:01  При МО РФ создан "Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы"?!
Четверг, 15.08.2024
18:48  В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте
18:22  В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
18:17  Россия обречена на вторжение американских машин, - Сергей Савчук
18:12  В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации, - Петр Акопов
16:15  Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции, - Невзет Челик
16:14  Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа, - С.Бойков
16:01  Скончался Герой Социалистического труда, знатный кыргызский животновод Орозакун Мамбетакунов
16:00  В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая, - С.Латышев
15:52  NASA не знает как спустить на землю своих астронавтов, застрявших на МКС
09:39  "Призрак бродит по США, призрак... Почему Илон Маск назвал Камалу Харрис "коммунисткой", - ФСК
08:12  Встреча Токаева с олимпийцами перенесена – у спортсменов выявили COVID-19
07:57  Таджикская оппозиция за рубежом заявила о конфликте между движением Гадоева и ПИВТ
07:36  На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна
07:34  Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана, - С.Караев
07:31  Дело о хищении пяти миллиардов из Пенсионного фонда Казахстана: где искать пропавшие деньги?
07:29  США готовят на смену Зеленскому матерого прохиндея Арсена Авакова, - О.Царев
07:27  Иран поставил себя в зависимость от Газы
06:32  Экс-президента Аргентины Фернандеса обвинили в домашнем насилии... над любовницей
06:23  Он виноват, но он не Чинават. Таиланду не везет с премьерами, - Къ
06:15  Бангладеш в огне. Южная Азия пополнилась еще одной страной, которая находится на волосок от разрухи, - А.Латов
06:14  Сорос – злой гений капитализма, - А.Разуваев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"Хансарай" для народа. В Киргизии выбрали название для нового Президентского дворца
18:37 16.08.2024

"Хансарай" для народа - центр принятия решений кыргызской государственности
Канат Кожоев

Еще осенью прошлого года президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях обращался к кыргызстанцам с просьбой помочь дать название новому зданию президентской администрации: "Близится к завершению строительство нового здания администрации президента. И нам нужно дать ему хорошее название. Я решил прислушаться к мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет историей…"



Строящееся здание в народе к тому времени уже окрестили "хансараем", и кое-кто думал, что этого достаточно. Что этим все сказано, все выражено и все предопределено. Что новое здание администрации президента возводится исключительно как апартаменты для "ханствующего" главы государства и лишний раз призвано подчеркнуть неравенство между народом и богатеющей властью…

Комментарии под тем жапаровским обращением были разные. В том числе и негативные. Комментаторы язвительно предлагали назвать здание администрации "Даканса хаус", "Пахансарай"… Единицы писали: "Отличная и актуальная идея. От выбора названия здания многое зависит в стране и ее развитии".

И мало кто обратил внимание на главное: впервые в истории Кыргызстана его президент обратился к народу за поддержкой, чтобы сделать его соучастником всех происходящих в стране событий и процессов. Чтобы показать, кто, в конце концов, в Кыргызстане главный – и это отнюдь не президент. Все, что делается, делается главным образом для народа и ради народа. Народ сам творит историю своей страны и сам уполномочен принимать важные решения и совершать судьбоносные шаги.

Народ теперь не выносят за скобки, не превращают в быдло, единственная задача которого – стоять на обочине, пока кортеж очередного президента проследует в очередное место дислокации. Теперь глава государства беседует с народом на равных, не возвышаясь над ним, не унижая его и не умаляя его роль и достоинства. И, между прочим, важно: новая администрация президента (она же "хансарай") находится за городом. Так что на заметку обывателям: улицы больше не будут перекрываться по утрам и вечерам, в ожидании, пока президент проедет на работу/возвратится с работы.

Зачем вообще Садыру Жапарову потребовалось строительство нового здания своего рабочего места? Из ханских ли амбиций, или за этим стоит что-то другое? Не боится ли он очередной революции, когда полыхнет в том числе и его новая рабочая резиденция вместе со всем содержимым?

Один из прошлогодних комментаторов высказал интересную и весьма разумную мысль: "Предлагаю очень качественно, навеки его построить, сделать внутреннюю отделку и не спеша открыть 31 августа 2024 года".

Именно к этой дате, к годовщине независимости Кыргызстана, приурочено открытие нового здания администрации президента – качественно, на века отстроенной и отделанной. Качественно, на века – как раз потому, что здание это – не временное прибежище очередного временщика. И построено оно не для очередного вынесенного на гребне революционной волны руководителя, которого в любой момент смоет такой же волной вместе с его административной постройкой. Построено оно, по большому счету, для народа. Для государства. Для того, чтобы внутри решались важнейшие государственные задачи и принимались решения в пользу Кыргызстана и кыргызстанцев.

И если до Жапарова никому из руководителей КР не пришло в голову отстроить новое административное здание – это по той простой причине, что каждый из них понимал: в скором будущем все равно придется бежать отсюда, побросав все и обрекая "апартаменты" на разрушение и разграбление возмущенной революционной толпой. Садыр Нургожоевич видит ситуацию иначе: зачем бежать, если работает он не на собственный карман, а ради развития государства? И зачем бояться "революционеров", если для революций сейчас нет никаких предпосылок?

Новый "Белый дом" в итоге назван "Ынтымак –Манас Ордо" и, в отличие от старого "Белого дома", стилизованно напоминает кыргызскую юрту. Такой дизайн тоже не случаен. Юрта – понятие для народа священное. Это и дом, где всегда можно найти кров, приют и безопасность. Это и то место, куда запрещено входить с оружием. Все это вполне вписывается в миролюбивую концепцию Кыргызстана и его нынешнего руководства, и в теорию о том, что новая администрация президента станет "домом" для каждого кыргызстанца. И, кстати, обезопасит здание от набегов "революционно" настроенных мародеров: кто же осмелится напасть на ЮРТУ и осквернить ее непрошенным вторжением?

Новый "Белый дом" откроют к 31 августа – Дню независимости Кыргызской Республики.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723822620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  