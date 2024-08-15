УкрВласти готовят полный запрет Украинской православной церкви

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19:02 16.08.2024
На Украине одобрили запрещающий УПЦ законопроект
Комитет Рады поддержал поправки к законопроекту о запрете канонической УПЦ
Tекст: Дмитрий Зубарев
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский парламентарий Владимир Вятрович.
По его словам, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту, который запрещает существование РПЦ и ее филиалов на территории Украины, передает РИА "Новости".
Вятрович добавил, что вскоре Рада рассмотрит данный законопроект.
Ранее депутаты Рады из фракций "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну и потребовали вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической УПЦ.