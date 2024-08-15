УкрВласти готовят полный запрет Украинской православной церкви

19:02 16.08.2024

На Украине одобрили запрещающий УПЦ законопроект

Комитет Рады поддержал поправки к законопроекту о запрете канонической УПЦ



Tекст: Дмитрий Зубарев



Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский парламентарий Владимир Вятрович.

По его словам, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту, который запрещает существование РПЦ и ее филиалов на территории Украины, передает РИА "Новости".



Вятрович добавил, что вскоре Рада рассмотрит данный законопроект.



Ранее депутаты Рады из фракций "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну и потребовали вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической УПЦ.