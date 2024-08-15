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Программы адаптации мигрантов в РФ - не работают, - Н.Севостьянов
19:35 16.08.2024

С РУССКИМИ СЫГРАЛИ ЗЛУЮ ШУТКУ: МИГРАНТАМ МАЛО ЗАРАБОТАННОГО В РОССИИ - ОНИ РЕШИЛИ ЗАБРАТЬ ВСЕ
С русскими сыграли злую шутку - угроза гастарбайтеров долгие годы недооценивалась, заметил Николай Севостьянов. А теперь многим мигрантам мало заработанного в России - они решили забрать все.

Угрозу мигрантов в России критически недооценивали все последние десятилетия, заявил в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде востоковед, политолог Николай Севостьянов. По его мнению, с русскими людьми сыграли злую шутку.

Эксперт обратил внимание на то, как некогда изображали гастарбайтеров в развлекательных шоу и передачах: они представали странными, смешными и безобидными, но реальность выглядит совершенно иначе.

У нас многие годы, в частности, через юмористические программы внедрялся образ мигранта как такого абсолютно чудаковатого, забавного и непохожего на человека субъекта. Это сыграло злую шутку, в том числе с нами. Это приводит к тому, что возникает недооценка того, кто сюда приезжает. Люди, которые прибывают к нам, могут отличаться разным уровнем воспитания, разным уровнем образования, разными ценностями,

- подчеркнул эксперт.

У каждого приезжего своя задача в России. Но многим мигрантам стало мало заработанного в России - они решили забрать все. По мнению собеседника "Первого русского", это результат последовательной идеологической обработки:

Оказавшись здесь, они очень быстро подвергаются влиянию со стороны радикальных проповедников. Потому что те им предлагают очень простую картину мира: зачем вам, дескать, здесь работать 30-40-50 лет, чтобы потом что-то осталось вашим детям, если можно получить все и сразу. С точки зрения пропагандистов международных террористических организаций, здесь у нас живут так называемые кафиры, неверные, которые вообще не имеют права ничем этим владеть. Москву при этом якобы построили, разумеется, не русские, не славяне - ее построил Аллах, а значит, мусульмане, правоверные, с их точки зрения, как они это подают, будто бы вправе это все забрать…

Востоковед также раскрыл вред этнических диаспор, которые прямо влияют на то, какой именно состав мигрантов оседает в нашей стране:

Я сам знаю о случаях, когда образованные люди из Душанбе сталкивались с определенными трудностями при переезде в Россию. С трудностями, которые чинили их же собственные этнические образования, именуемые у нас диаспорами. При этом люди, которые едут сюда из отдаленных районов, из районов откровенно кризисных, например, это те территории Таджикистана, которые примыкают к границе с Афганистаном, как правило, без особого труда получают все необходимые документы и часто даже оформляют у нас гражданство.

НИКОЛАЙ СЕВОСТЬЯНОВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Однако вот что происходит потом: эти гастарбайтеры, приехав в Россию, тут же сталкиваются с абсолютно непривычной им средой.

Если человек приезжает из какого-нибудь кишлака, который все еще ментально живет в XIX веке, и вдруг оказывается в "Москва-Сити", - у него зачастую банально сносит крышу. Но важно понимать: это не говорит о том, что он какой-то по рождению не такой, тут играет роль именно фактор среды, разительного контраста. Точка зрения, которую иногда некоторые пропагандируют, дескать, мигранты какие-то якобы генетические ущербные, преступна и никоим образом не соответствует действительности,

- заключил политолог.

"Как Европа, решать не надо"
С проблемой засилья гастарбайтеров столкнулись многие государства мира, и некоторые ее решили, а некоторые - нет. В числе последних оказались страны Европы. И Россия сегодня подходит к опасной черте, которую уже пересек ЕС. Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев подчеркивал, что такой опыт нам не нужен:

Мы видим, какое в Европе безобразие: палатки на улицах, криминал, полиция часто уже отказывается вмешиваться. Женщинам в Швеции, в Германии пишут: на улице мигранты - вы лучше не выходите, потому что мы, дескать, не отвечаем за то, изнасилуют вас или нет. На Францию можно посмотреть, которая сейчас Олимпиаду проводит. Поэтому так, как Европа, решать не надо - надо решать проблему, как она решена в странах Персидского залива.

В Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре мигранты составляют до 90% населения, в то время как в России эта доля не превышает и 10%. Но в этих ближневосточных странах практически нет криминала.

Как же так? А оказывается, можно решить эту проблему. Ответом является то, что у них, в арабских странах, называется кафала. По-русски это можно было бы назвать организованным набором. Во всяком случае в документах, циркулирующих в правительстве, еще десять лет назад появилось именно такое выражение. Появилось оно по инициативе Минтруда. Организованный набор - что это означает? Эта система накладывает ответственность на работодателя. Мы с вами, наверное, уже десятки раз говорили об этом в эфире телеканала Царьград,

- подчеркнул Малофеев.

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Он напомнил, как выглядит схема организованного набора: работодатель завез сотрудников, которые ему нужны, обеспечил им бытовые условия, позаботился о том, чтобы они, в свою очередь, не создавали проблем местному населению, и вывез их по окончании срока контракта.

Это и есть организованный набор. Эта практика должна прийти на смену коррумпированной, серой - даже черной - системе выдачи патентов на работу, которая есть сейчас,

- констатировал учредитель Царьграда.

"Наш паспорт надо заслужить"
Ранее кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда посетовал в беседе с Царьградом, что в России предоставляют гражданство "непонятно кому":

А наш паспорт надо заслужить. Понимаете, таким документом, гражданством, нельзя разбрасываться направо и налево. Я смотрел статистику. У нас порядка 200 тысяч граждан Таджикистана получили паспорта. Это никакие не этнические русские и даже не русскоязычные люди. В Таджикистане по последней переписи 2020 года русских было всего 30 тысяч человек.

Причина подобной щедрости непонятна, она не объясняется никакими экономическими мотивами и не может объясняться демографическими резонами. Основная проблема - в устаревшей миграционной политике, которая совершенно не отвечает запросам сегодняшнего дня.

Мы открываем двери настежь уже практически так же, как в Европе. Мы не используем никакие миграционные фильтры в отношении тех людей, которые к нам приезжают. Приезжай, пожалуйста, получай патент, заплати - и все. Почему так? Это вопрос к власти. Нужно политическое решение. Ввести систему организованного набора иностранных работников, как в ОАЭ, - это по большому счету вопрос полугода-года. Соглашения есть, наработки есть, я о них на каждом мероприятии говорю. Но нет желания,

- подчеркнул эксперт.

Исправить ситуацию во многом мешает и сильное миграционное лобби, которое стимулирует завоз гастарбайтеров и занимается, по сути, замещающей миграцией населения.

Это ненормально, когда у нас граждане азиатских республик сотнями тысяч получают паспорта России. Город Обнинск - мы все знаем этот сюжет... Там треть населения - мигранты. Котельники... [Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ] Кирилл Кабанов тут недавно выкладывал список учеников из одной местной школы. И больше половины там - дети приезжих,

- указал собеседник "Первого русского".

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН, ЦАРЬГРАД

Он добавил, что многие гастарбайтеры при этом не знают русский язык и у них даже нет никакого желания воспринимать нашу культуру, интегрироваться в общество:

Все эти программы социально-культурной адаптации - это, в общем-то, мертвому припарки. Они откровенно не работают. Очень спорный вопрос, чем занимается сегодня Федеральное агентство по делам национальностей в том виде, в котором оно сейчас существует. На мой взгляд, никакой социокультурной адаптации в России не должно быть. Приехали, поработали и уехали. Какой смысл их здесь адаптировать? У меня в этом плане достаточно жесткая позиция.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723826100


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