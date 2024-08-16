 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.08.2024
19:57  Дешевая рабочая сила – слишком "дорогое" удовольствие. К мигрантскому кризису в Великобритании, - А.Белов
19:35  Программы адаптации мигрантов в РФ - не работают, - Н.Севостьянов
19:02  УкрВласти готовят полный запрет Украинской православной церкви
18:37  "Хансарай" для народа. В Киргизии выбрали название для нового Президентского дворца
18:36  Храмовый комплекс и могильники эпохи Кангюй обнаружили на юге Казахстана
18:33  США пытаются придушить Израиль руками саудитов
18:27  Скончался туркменский оппозиционный журналист Худайберди Аллашов. Ему было 35 лет

18:22  ХАМАС-Израиль: В Секторе Газа столкнулись интересы двух транснациональных корпораций
13:11  Гендерное равенство: есть ли оно в Казахстане
12:00  В Таджикистане кадровые изменения в МВД, Минобороны и Аппарате президента
11:53  Учимся у Сталина. О внешних источниках новых технологий (уроки истории), - Максим Калашников
10:01  Войну в секторе Газа хотят остановить "саммитом последнего шанса", - НГ
09:45  Кабул. Талибы вновь провели военный парад с американскими трофеями
09:41  Бывший министр ЖКХ Узбекистана Салиев осужден на 7 лет. Повторно
09:38  Пашинян крутит педали, а Армения летит в пропасть
09:36  Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават избрана 31-м премьер-министром Таиланда
09:32  "Блины, болтуны, циркачи и бандиты": доживет ли Молдавия до президентских выборов?
09:30  Криптовалюты и государство: что даст России закон о майнинге
09:27  Мимо санкций. Россия и Китай налаживают механизмы бартерной торговли, - Аманда Ли
09:26  Возможен ли "Железный купол" над США и его союзниками?
09:24  Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
03:02  "Красивые" проекты товарища Си, особенно в Юго-Восточной Азии, режут глаз Западу
02:32  Программа 50 махаллей. В Узбекистане планируют за три года снизить уровень бедности с 11 до 7 процентов
01:00  Тайна раскрыта: Китайский чудо-танк скоро обставит Leopard и Abrams
00:29  РосАрмия рвется к Покровску на Донецком фронте
00:14  Трагедия Камалы Харрис. Она станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах, - Коллин Пруэтт
00:09  "Я избран населением": Бескольскому акиму (север Казахстана) связали руки и увезли в наркологию
00:04  Сделка с Израилем угрожает жизни саудовского кронпринца, - И.Субботин
00:02  Индия отметила День независимости в тревожной атмосфере, - В.Скосырев
00:01  При МО РФ создан "Координационный совет для повышения эффективности войск по прикрытию госграницы"?!
Четверг, 15.08.2024
18:48  В Таджикистане погиб известный кинооператор и фотохудожник Заур Дахте
18:22  В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
18:17  Россия обречена на вторжение американских машин, - Сергей Савчук
18:12  В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации, - Петр Акопов
16:15  Олимпийские игры в Париже обернулись фиаско для Франции, - Невзет Челик
16:14  Турция усиливает роль в разрешении конфликта в секторе Газа, - С.Бойков
16:01  Скончался Герой Социалистического труда, знатный кыргызский животновод Орозакун Мамбетакунов
16:00  В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая, - С.Латышев
15:52  NASA не знает как спустить на землю своих астронавтов, застрявших на МКС
09:39  "Призрак бродит по США, призрак... Почему Илон Маск назвал Камалу Харрис "коммунисткой", - ФСК
08:12  Встреча Токаева с олимпийцами перенесена – у спортсменов выявили COVID-19
07:57  Таджикская оппозиция за рубежом заявила о конфликте между движением Гадоева и ПИВТ
07:36  На Сицилии проснулся и эпично извергается вулкан Этна
07:34  Без света, сырья и технологий. Пять причин, тормозящих развитие промышленности Таджикистана, - С.Караев
07:31  Дело о хищении пяти миллиардов из Пенсионного фонда Казахстана: где искать пропавшие деньги?
07:29  США готовят на смену Зеленскому матерого прохиндея Арсена Авакова, - О.Царев
07:27  Иран поставил себя в зависимость от Газы
06:32  Экс-президента Аргентины Фернандеса обвинили в домашнем насилии... над любовницей
06:23  Он виноват, но он не Чинават. Таиланду не везет с премьерами, - Къ
06:15  Бангладеш в огне. Южная Азия пополнилась еще одной страной, которая находится на волосок от разрухи, - А.Латов
06:14  Сорос – злой гений капитализма, - А.Разуваев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дешевая рабочая сила – слишком "дорогое" удовольствие. К мигрантскому кризису в Великобритании, - А.Белов
19:57 16.08.2024

16.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Вот уже несколько недель в городах Британии не прекращается физическое противостояние коренных британцев и мигрантов, начавшееся с убийства одним из приезжих троих маленьких девочек, занимавшихся в танцевальном кружке города Саутпорта.

Этот вопиющий случай, разумеется, поднял волну протеста среди местных жителей и привел к обоюдным погромам – сначала британцы громили мусульманские лавки, закусочные и даже мечети, а затем уже мигранты ответили им той же монетой, собираясь в толпы и избивая зазевавшихся прохожих европейской наружности.

Несмотря на ужас произошедшего в Саутпорте, все эти беспорядки, скорее всего, давно сошли бы на нет, если бы британское правительство и доблестная полиция не встали бы однозначно на сторону чужаков.

Как заявил полицейский по фамилии Роули, "мы обрушим на людей всю силу закона и независимо от того, совершают ли они преступления на улицах или в Интернете, мы будем преследовать их. То, что вы нажимаете на кнопки на клавиатуре, не гарантирует вам защиту от закона. Вы можете быть виновны в подстрекательстве к расовой ненависти путем публикаций. Мы будем преследовать этих людей точно так же, как и негодяев на улицах, которые создают угрозу для общества".

Одновременно с этим в СМИ появились новости о том, что британский парламент планирует принять законопроект об ужесточении наказания за публикации в соцсетях. Отныне любое негативное высказывание об эмигрантах и мусульманах будет караться тюрьмой.

Как мы прекрасно понимаем, под эту статью можно подвести все что угодно, даже невинные вопросы вроде, с какой целью руководство страны поощряет практически ничем не ограниченный приток в страну как легальных, так зачастую и нелегальных мигрантов.

Так, в репортаже Sky News рассказали об аресте 55-летней женщины, которую подозревают в публикации ложных сообщений и письменных материалов, разжигающих расовую ненависть.

"В настоящее время она находится под стражей в полиции. Старший суперинтендант Элисон Росс также сделала заявление, в котором говорится, что это связано с сообщением, которое разжигало злобу. И протест, скорее, был подогрет злонамеренными и неточными сообщениями в Интернете. Это суровое напоминание об опасности размещения информации в социальных сетях без проверки ее достоверности. Это также предупреждение о том, что все мы несем ответственность за свои действия", – отмечается в сюжете телеканала.

Формулировка "ложные сообщения" должна быть отлично знакома российскому читателю. Именно так на Западе нынче маркируют любую информацию из России, не соответствующую западной политической повестке.

Таким образом, как видим, вся сила репрессивного аппарата Соединенного королевства направлена не просто на нарушителей закона, у которых, как нам часто любят повторять некоторые политики, нет национальности, а конкретно на коренных британцев, вздумавших вдруг начать отстаивать свое право не просто на собственную страну, но и на жизнь.

В то время как накануне в Лидсе мигранты избивали людей, одетых в британские флаги, правительство Его Величества продолжало искать способы, как заткнуть рты его подданным.

По информации из источников, близких к Даунинг-стрит, 10 (резиденции британского премьер-министра), правящая сегодня лейбористская партия планирует ввести официальное определение "исламофобия". При этом вводить аналогичные понятия, защищающие последователей иных религий, в том числе и традиционного для Британии англиканства, никто почему-то не собирается. Интересно почему?

Наверное, по той же причине, по которой демонстрации исламских радикалов, призывающих к введению в Британии шариата, проходят в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади. А любые выступления противников такого подхода разрешены только в знаменитом Гайд-парке, давно уже превратившемся в эдакий отстойник для маргиналов.

Или потому же, почему Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, сопровождая своего мужа принца Уильяма в Малайзию, надела хиджаб, хотя дипломатический протокол того совершено не требует, но при этом в своей внезапной любви к исламу не удосужилась уточнить, что, по законам этой религии, мужчины женщинам руки не пожимают, будь она хоть членом британской королевской семьи и будущей королевой.

На самом деле этот странный прогиб перед чужой культурой, верой и даже представлениями о жизни – толерантность, разнообразие, 100500 гендеров и прочая чушь она ведь только для белых британцев, от местных мусульман никто следовать леволиберальной повестке не требует – начался отнюдь не сегодня. И первыми радикалами-исламистами, которых пригрела у себя на острове британская корона, были различные террористически организации, помогавшие британцам свергать неугодные режимы в странах Африки и Ближнего Востока.

Так, в списке приглашенных можно найти Вооруженную исламскую группу GIA из Алжира, Эн-Нахды из Туниса, Исламский джихад из Египта. Поговаривают, что в середине 1990-х в Лондоне любил отдыхать сам Усама бен Ладен.

Постепенно они обустраивалась на "новой родине", обрастали связями, выпускали собственные СМИ, создавали ячейки и группы, поначалу просто религиозные, а затем уже с уклоном в экстремизм и терроризм, проводили различные собрания, собирали средства на помощь братьям по вере и, главное, активно вербовали сторонников, тем более что британская миграционная политика этому очень способствовала.

Многие из них позже доставили и нам немало хлопот – сначала в Афганистане, а затем на Кавказе – и в принципе, одного этого было бы достаточно, чтобы сегодня не сопереживать Великобритании, пожинающей горькие плоды того, что сама сеяла долгие годы, пытаясь насолить геополитическим конкурентам. Наверное, мы имеем право даже где-то позлорадствовать.

Вот только что-то не радуется. Во-первых, потому, что если мы будем повторять британские ошибки в вопросе мигрантов (а такая тенденция, увы, просматривается), и нас не минует чаша сия. А во-вторых, смотреть за тем, как европейская цивилизация саморазрушается, больно и обидно. При всех наших разногласиях, я бы все равно не хотел, чтобы родина Шекспира и Диккенса превращалась в страну бесконечных муэдзинов и минаретов, а к этому, судя по всему, все и идет.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723827420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  