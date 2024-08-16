Дешевая рабочая сила – слишком "дорогое" удовольствие. К мигрантскому кризису в Великобритании, - А.Белов

19:57 16.08.2024

16.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Вот уже несколько недель в городах Британии не прекращается физическое противостояние коренных британцев и мигрантов, начавшееся с убийства одним из приезжих троих маленьких девочек, занимавшихся в танцевальном кружке города Саутпорта.



Этот вопиющий случай, разумеется, поднял волну протеста среди местных жителей и привел к обоюдным погромам – сначала британцы громили мусульманские лавки, закусочные и даже мечети, а затем уже мигранты ответили им той же монетой, собираясь в толпы и избивая зазевавшихся прохожих европейской наружности.



Несмотря на ужас произошедшего в Саутпорте, все эти беспорядки, скорее всего, давно сошли бы на нет, если бы британское правительство и доблестная полиция не встали бы однозначно на сторону чужаков.



Как заявил полицейский по фамилии Роули, "мы обрушим на людей всю силу закона и независимо от того, совершают ли они преступления на улицах или в Интернете, мы будем преследовать их. То, что вы нажимаете на кнопки на клавиатуре, не гарантирует вам защиту от закона. Вы можете быть виновны в подстрекательстве к расовой ненависти путем публикаций. Мы будем преследовать этих людей точно так же, как и негодяев на улицах, которые создают угрозу для общества".



Одновременно с этим в СМИ появились новости о том, что британский парламент планирует принять законопроект об ужесточении наказания за публикации в соцсетях. Отныне любое негативное высказывание об эмигрантах и мусульманах будет караться тюрьмой.



Как мы прекрасно понимаем, под эту статью можно подвести все что угодно, даже невинные вопросы вроде, с какой целью руководство страны поощряет практически ничем не ограниченный приток в страну как легальных, так зачастую и нелегальных мигрантов.



Так, в репортаже Sky News рассказали об аресте 55-летней женщины, которую подозревают в публикации ложных сообщений и письменных материалов, разжигающих расовую ненависть.



"В настоящее время она находится под стражей в полиции. Старший суперинтендант Элисон Росс также сделала заявление, в котором говорится, что это связано с сообщением, которое разжигало злобу. И протест, скорее, был подогрет злонамеренными и неточными сообщениями в Интернете. Это суровое напоминание об опасности размещения информации в социальных сетях без проверки ее достоверности. Это также предупреждение о том, что все мы несем ответственность за свои действия", – отмечается в сюжете телеканала.



Формулировка "ложные сообщения" должна быть отлично знакома российскому читателю. Именно так на Западе нынче маркируют любую информацию из России, не соответствующую западной политической повестке.



Таким образом, как видим, вся сила репрессивного аппарата Соединенного королевства направлена не просто на нарушителей закона, у которых, как нам часто любят повторять некоторые политики, нет национальности, а конкретно на коренных британцев, вздумавших вдруг начать отстаивать свое право не просто на собственную страну, но и на жизнь.



В то время как накануне в Лидсе мигранты избивали людей, одетых в британские флаги, правительство Его Величества продолжало искать способы, как заткнуть рты его подданным.



По информации из источников, близких к Даунинг-стрит, 10 (резиденции британского премьер-министра), правящая сегодня лейбористская партия планирует ввести официальное определение "исламофобия". При этом вводить аналогичные понятия, защищающие последователей иных религий, в том числе и традиционного для Британии англиканства, никто почему-то не собирается. Интересно почему?



Наверное, по той же причине, по которой демонстрации исламских радикалов, призывающих к введению в Британии шариата, проходят в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади. А любые выступления противников такого подхода разрешены только в знаменитом Гайд-парке, давно уже превратившемся в эдакий отстойник для маргиналов.



Или потому же, почему Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, сопровождая своего мужа принца Уильяма в Малайзию, надела хиджаб, хотя дипломатический протокол того совершено не требует, но при этом в своей внезапной любви к исламу не удосужилась уточнить, что, по законам этой религии, мужчины женщинам руки не пожимают, будь она хоть членом британской королевской семьи и будущей королевой.



На самом деле этот странный прогиб перед чужой культурой, верой и даже представлениями о жизни – толерантность, разнообразие, 100500 гендеров и прочая чушь она ведь только для белых британцев, от местных мусульман никто следовать леволиберальной повестке не требует – начался отнюдь не сегодня. И первыми радикалами-исламистами, которых пригрела у себя на острове британская корона, были различные террористически организации, помогавшие британцам свергать неугодные режимы в странах Африки и Ближнего Востока.



Так, в списке приглашенных можно найти Вооруженную исламскую группу GIA из Алжира, Эн-Нахды из Туниса, Исламский джихад из Египта. Поговаривают, что в середине 1990-х в Лондоне любил отдыхать сам Усама бен Ладен.



Постепенно они обустраивалась на "новой родине", обрастали связями, выпускали собственные СМИ, создавали ячейки и группы, поначалу просто религиозные, а затем уже с уклоном в экстремизм и терроризм, проводили различные собрания, собирали средства на помощь братьям по вере и, главное, активно вербовали сторонников, тем более что британская миграционная политика этому очень способствовала.



Многие из них позже доставили и нам немало хлопот – сначала в Афганистане, а затем на Кавказе – и в принципе, одного этого было бы достаточно, чтобы сегодня не сопереживать Великобритании, пожинающей горькие плоды того, что сама сеяла долгие годы, пытаясь насолить геополитическим конкурентам. Наверное, мы имеем право даже где-то позлорадствовать.



Вот только что-то не радуется. Во-первых, потому, что если мы будем повторять британские ошибки в вопросе мигрантов (а такая тенденция, увы, просматривается), и нас не минует чаша сия. А во-вторых, смотреть за тем, как европейская цивилизация саморазрушается, больно и обидно. При всех наших разногласиях, я бы все равно не хотел, чтобы родина Шекспира и Диккенса превращалась в страну бесконечных муэдзинов и минаретов, а к этому, судя по всему, все и идет.