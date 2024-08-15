"Помиротворить" вокруг Украины опять лезет олигарх Абрамович

21:29 16.08.2024

Зеленский начал торги по Судже: в деле снова всплыло имя Абрамовича



Президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается по неофициальным каналам предложить Кремлю "сделку" - обменять Суджу на Донбасс. Об этом пишет тelegram-канал INSIDER-T.



Источники канала утверждают, что подобное предложение было передано президенту России Владимиру Путину через известного бизнесмена, но было категорически отвергнуто.



Причина проста - ситуацию в Курской области ВСУ не контролируют настолько, чтобы диктовать Москве подобные условия.



Разыграть карту Абрамовича второй раз Киев вряд ли сможет, отмечает обозреватель "Царьграда".



Русские бойцы взяли в плен целое отделение боевиков ВСУ под Курском



Он напомнил, что украинские власти привлекали уехавшего в Британию олигарха, чтобы он помог осуществить обмен пойманных в Мариуполе главарей "Азова" (организация признана экстремистской и запрещена в России) на русских военнопленных.



"Как бы то ни было: если информация о начавшихся торгах соответствует действительности, то получается, что все курское вторжение было затеяно только для того, чтобы обменять захваченную территорию на Донбасс. Но с реализацией этого плана что-то явно пошло не так", - говорится в статье.



Отметим, ранее киевские власти заявляли, что ВСУ установили контроль над городом Суджа в Курской области. Однако командир спецназа "Ахмат", действующего под Курском, Апти Алаудинов данную информацию опроверг. По его словам, ВСУ не контролируют Суджу.



Авторы: МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ