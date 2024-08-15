В Ташкенте стартовал судебный мега-процесс по делу аграриев - 50 подсудимых (2 бывших министра)

22:04 16.08.2024

Суд объединил дела в отношении экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Агентства сельхозуслуг

Суд в Ташкенте объединил два уголовных дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Хуснуддина Каримова. Всего обвиняемыми по делу проходят 50 человек.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 13:06 Общество

Мирабадский районный суд по уголовным делам принял решение объединить два уголовных дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Хуснуддина Каримова в одно производство. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Решение принято 15 августа на предварительном заседании, которое было объявлено закрытым по статье 405−6 Уголовно-процессуального кодекса (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон).



Всего по объединенному делу обвиняемыми проходят 50 человек, из которых 29 заключен под стражу, к остальным 21 применены меры пресечения в виде залога и подписки о надлежащем поведении.



Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса:



167 (хищение путем присвоения или растраты);

168 (мошенничество);

184 (уклонение от уплаты налогов или сборов);

185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом);

189 (нарушение правил торговли или оказания услуг);

205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями);

206 (превышение власти или должностных полномочий);

209 (должностной подлог);

209 через статью 28 (соучастие в должностном подлоге);

211 (дача взятки);

228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);

243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Следующее заседание пройдет в здании Юнусабадского районного суда 5 сентября в 15:00.



Бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов был заключен под стражу в декабре 2023 года. После его увольнения в конце октября Счетная палата провела в Минсельхозе проверку.



Воитов работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года (его место занял Иброхим Абдурахмонов). До этого с марта 2020 года был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.