Оспа обезьян мутировала и стала легче передаваться людям

00:28 17.08.2024

Заразный потенциал:

Чем опасен новый вариант вируса и как он распространяется



Денис Гриценко



Масштабы распространения вируса оспы обезьян среди населения Африки говорят о том, что возбудитель инфекции окончательно адаптировался к человеческому организму, а также к новым путям передачи, рассказали "Известиям" ученые. Эволюция опасного патогена продолжится, со временем болезнь может преодолеть и ту защиту, которую дают вакцины, полагают специалисты. По данным ВОЗ, одним из основных путей передачи оспы обезьян в ходе последней вспышки стали сексуальные контакты. Поэтому эксперты предостерегают от беспорядочных половых связей.



Как мутировал вирус



Новый вариант вируса оспы обезьян, который стал причиной вспышки болезни в Африке, окончательно закрепился в человеческой популяции и теперь его дальнейшие мутации будут направлены на то, чтобы распространиться среди людей, рассказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.



- Если раньше случаи передачи оспы обезьян от человека к человеку были спорадическими, то теперь они приобрели эпидемиологический характер. Количество инфицированных людей сильно выросло. Мы понимаем, что это вирус, который адаптировался к человеку и способам переноса. Доминирующим среди них стал половой путь передачи, - сказал он.



По мнению специалиста, вирус подверг себя множеству мутаций, но закрепились только те, которые дали ему преимущества, важные для выживания в человеческой популяции. Скорее всего, эволюция возбудителя оспы обезьян происходила в организме ВИЧ-инфицированных людей с ослабленным иммунитетом, которых очень много в Африке. У них часто случаются пролонгированные инфекции, в ходе которых вирус учится приспосабливаться к новым условиям. Таким образом, рано или поздно он сможет преодолеть и ту защиту, которую дают существующие вакцины.



- Вирус мутирует. Чем больше будет больных, тем больше будет мутаций, поэтому рано или поздно он преодолеет иммунологический барьер от вакцин, - сказал Павел Волчков.



Однако более высокие показатели смертности (по разным источникам, до 10%), скорее всего, объясняются просто большим числом заболевших, а не тяжестью нового штамма, полагает эксперт.



Справка "Известий"

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. В некоторых случаях инфицированные могут ослепнуть или частично потерять зрение, так как вирус поражает сетчатку глаза.



Существуют две генетические группы вирусов оспы обезьян: клада I и клада II. До последнего времени превалировала группа II. Считается, что она менее заразна и смертельна (около 1%). У вирусов первой клады, которая распространяется сейчас в Африке, выше и заразность, и смертность (до 10%), пояснил "Известиям" руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.



- Ученые до сих пор не знают, с чем связан нынешний рост количества заболевших. В предыдущие годы часто болели дети и источником инфекции считали грызунов. Теперь считается, что вирус распространился в новую группу больных через сексуальные контакты. Это более заразный вирус первой клады, - сказал он.



Согласно данным международного исследования эпидемиологической ситуации в Демократической Республике Конго с августа 2023 до марта 2024 года, базовое репродуктивное число вируса оспы обезьян в ходе вспышки достигло 1.2–1.3, то есть один инфицированный в среднем заражает более одного человека. А инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) в среднем составил от восьми до 12 дней.



- Указанные в исследовании данные - это средние показатели заразности для инфекционного заболевания. А вот длительный инкубационный период будет способствовать распространению болезни, так как ее носитель не будет знать о том, что он заразился, до появления симптомов, - считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.



Как можно заразиться оспой обезьян



По данным ВОЗ, заметно изменился основной путь передачи вируса. Если ранее он распространялся преимущественно через однополые сексуальные контакты, то теперь заражаются и в результате гетеросексуальных. Например, в африканском городе Камитуга, где было выявлено около 600 случаев заболевания, инфекция распространялась через работниц секс-индустрии и их клиентов.



- Новый штамм первой клады может хорошо передаваться через гетеросексуальные контакты. Ему нужна менее поврежденная слизистая, чем вирусу второй клады, поэтому он будет быстро распространяться, - сказал Михаил Болков.



С тем, что передача вируса через гетеросексуальные контакты говорит о его более высокой заразности, согласен и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.



- Естественный гетеросексуальный путь передачи подразумевает, что кожа и слизистые остаются неповрежденными. Соответственно, вирус мутировал и стал более заразным, чем его предшественники. Он передается интактно. С точки зрения людей, популяции, любое повышение заразности вируса - плохо, - сказал Андрей Поздняков.



Основной способ обезопасить себя от заражения оспой обезьян - не менять партнера, считает врач-андролог Александр Фомин. По его словам, к болезни могут привести любые беспорядочные связи, даже контактная контрацепция не дает полной гарантии защиты.