О Государственной программе развития электротранспорта в Таджикистане до 2028 года

00:34 17.08.2024

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ЭКОТРАНСПОРТ. При государственной регистрации отныне электромобилям выдают зеленые номерные знаки



Дата: 14-08-2024



Отныне все владельцы электромобилей в Таджикистане при государственной регистрации в ГАИ обязаны получить зеленый номерной знак. Об этом 8 августа с. г. на пресс-конференции Министерства внутренних дел Таджикистана сообщил начальник УГАИ МВД РТ Рустам Мирзомуродзода, добавив, что зеленые номера для автомобилей, как и обычные, стоят 380 сомони.



Было отмечено, что такое требование введено Постановлением Правительства РТ от 2 апреля 2024 года в рамках "Государственной программы развития электротранспорта в Таджикистане на 2023-2028 годы".



Ранее Председателем города Душанбе, уважаемым Рустами Эмомали были подписаны "Концепция перехода на электрическую систему пассажирского транспорта города Душанбе на 2023-2026 годы" и постановление о полном переходе к 1 сентября 2025 года обслуживания пассажиров такси с использованием электротранспорта.



По данным Таможенной службы при Правительстве республики, в 2023 году в Таджикистан было импортировано 3316 электромобилей на общую сумму $59 млн., а только за первые 6 месяцев текущего года в страну ввезено 5266 электромобилей на общую сумму $76,4 млн, что составляет 26,7% от общего количества ввезенных автомобилей - более 19,7 тыс. автомобилей.



Позеленение мирового автопрома – это уже не новость. Статистика показывает: продажи электромобилей во всем мире растут на 50-70% в год. В июле 2024 года мировые продажи электромобилей продемонстрировали значительный рост, подскочив на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было продано 1,35 млн электромобилей, включая полностью электрические (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV).



С целью поддержки развития электротранспорта в Таджикистане, как и в других странах, введены некоторые льготы. В частности, Постановлением Правительства РТ от 2 августа 2023 года запрещено ввоз в страну транспортных средств выпуска до 2013 года (товарных позиций 8702, 8703, 8704 и 8705 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РТ), а согласно новой редакции Налогового кодекса РТ принятой в марте 2022 года, ввоз электромобилей освобожден от уплаты налогов и таможенных пошлин сроком на 10 лет.



"Программа развития электротранспорта в Республики Таджикистан на 2023 – 2028 гг.", проект которой был разработан Министерством транспорта Республики Таджикистан в свете Послания Президента Республики Таджикистан от 21 декабря 2021 года и утвержден постановлением Правительства РТ за №532 от 31 октября 2022 года, предусматривает следующие меры:



-создание базы для производства электромобилей и их коплектующих;



-строительство инфраструктуры для электроснабжения и обслуживания электромобилей;



-разработка технологии утилизации аккумуляторов;



-предоставление дополнительных льгот и иных преференций водителям электротранспорта.



-формирование комплекса мер по стимулированию развития электротранспорта;



В Программе отмечается, что удовлетворение спроса на новые виды электромобилей будет осуществляться за счет использования потенциала отечественных частных предприятий. В настоящее время ООО "Акиа Авесто Автоматив Индастри" планирует серийное производство новых типов электробусов, а также сборочное производство аккумуляторных поддерживающих систем для электромобилей по принципу "гибкости", что позволит выпускать малые партии по конкретным требованиям заказчика, с учетом технических, размерных и конструктивных особенностей.



Кроме того, Таджикистан намерен в сотрудничестве с китайскими компаниями наладить собственное производство электромобилей.



Как заявил журналистам Министр транспорта РТ Азим Иброхим, "Таджикистан является одной из стран СНГ, производящих экологически чистую и дешевую электроэнергию. В связи с этим, использование электромобилей в стране более целесообразно и эффективно во всех отношениях. Особенно в период роста цен на топливо. Использование электромобилей не только экономически выгодно, но и экологично, оно снижает зависимость страны от ряда импортных товаров".



Уполномоченным органом по мониторингу Программы является Министерство транспорта РТ, которое будет предоставить сводный отчет в Правительство страны с предложениями по совершенствованию мероприятий для реализации Программы.



Для реализации Программы потребуется 228 млн 916 тыс. сомони. Финансирование Программы будет осуществлено в сумме 1 млн 390 тысяч сомони за счет бюджетных средств, 6 млн 156 тысяч сомони – от партнеров по развитию и 221 млн 370 тысяч сомони – от частного сектора.



Что касается "предоставления дополнительных льгот и иных преференций", "формирования комплекса мер по стимулированию развития электротранспорта", то к их числу можно отнести и присвоение зеленых номерных знаков. Вообще-то эти знаки введены для повышения осведомленности об автомобилях с нулевым уровнем выбросов на наших дорогах. Но поскольку их легко идентифицировать, они также означают, что государство в будущем может предложить водителям электромобилей какие-то стимулы.



Кстати, в странах Евросоюза электромобилям предоставлены право доступа к автобусным полосам, более дешевая парковка и въезд в зоны с нулевым уровнем выбросов или зоны с чистым воздухом.



Стоит отметить, что впервые 5-6 лет назад электромобили с зелеными номерами появились в Китае и Канаде. В настоящее время практика установки зеленых номеров на электромобили широко распространена во всех континентах - в Европе, Америке, Азии и Африке.