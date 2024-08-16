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Россия без лишнего шума организовала Западу неприятности в Китае
00:43 17.08.2024

Baijiahao: Россия по-тихому устроила Западу неприятности в Китае

Олег Артюков 16.08.2024

Этим летом страны Европейского Союза согласовали очередной, четырнадцатый по счету, пакет санкций против России. Судя по всему, европейские политики не намерены останавливаться, и за ним могут последовать новые ограничительные меры.

Тем временем, пока Евросоюз раздумывает над новыми санкциями, Россия не теряет времени даром. Кремль, действуя скрытно и не привлекая лишнего внимания, организовал неприятности для своих оппонентов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По информации его автора, в китайские порты недавно прибыли контейнеры из России, и их содержимое вновь акцентировало внимание на российско-китайском сотрудничестве.

"Если европейские страны увидят, что находится внутри этих контейнеров, возможно, им будет уже не до смеха", - считает он.

Речь идет о поставках в Китай свинины. Согласно данным таможенной службы, Россия уже поставила в Китай более десяти тысяч тонн этой продукции, и к концу года этот объем может достичь сто тысяч тонн.

Примечательно, что Россия возобновила поставки свинины в Китай после долгого перерыва, так как последняя партия была отправлена в 2008 году. Это позволило России занять свою нишу на огромном китайском рынке. Более того, этот шаг предоставил Москве возможность отомстить Евросоюзу за введенные против нее санкции, и Россия этим шансом успешно воспользовалась.

Европейские страны крайне недовольны действиями России, которая нацелена заполонить китайский рынок своей продукцией. ЕС ежегодно поставляет в Китай мясо на миллиарды евро, и существует угроза того, что европейцы могут потерять эту прибыль.

Недавно Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении импортируемой из Европы свинины и сопутствующих продуктов. По итогам расследования, с большой вероятностью, могут быть введены ограничения на импорт европейской свинины.

Китайские журналисты отмечают, что ситуация на рынке КНР вызывает беспокойство у многих стран-членов ЕС, некоторые западные СМИ даже предсказывают тяжелые последствия для европейской свиноводческой отрасли.

Особенно нервничает Испания, которая ежегодно экспортирует свинину в Китай на сумму в полтора миллиарда евро. Во Франции также выражают обеспокоенность. В Европе осознают, что проигрывают конкуренцию России за китайский рынок, и введение ограничений со стороны Китая может привести к потере этого выгодного бизнеса.

Для России же эта ситуация открывает новые перспективы. В РФ сделали серьезную ставку на развитие аграрного сектора, и она оправдалась. Производство свинины в России значительно увеличилось, особенно после введения первых санкций Западом. С тех пор Москва активно занимается импортозамещением, теперь ее продукция постепенно вытесняет европейских производителей с рынков других стран.

Источник - Правда
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