США повторяют на Украине ошибки Афганистана

00:47 17.08.2024 The Christian Science Monitor

США



Американское оружие помогает ВСУ двигаться вперед. Может ли этому помешать коррупция?

CSM: Пентагон неспособен отследить судьбу поставленного на Украину оружия



США рискуют наступить на те же грабли, что и в Афганистане, пишет CSM. Вашингтон не может отследить, как Киев распоряжается переданной ему военной помощью. Справиться с проблемой можно, но Америка не спешит противостоять украинской коррупции.



Анна Малрин Гроб (Anna Mulrine Grobe)



В этом месяце на Украину хлынул поток нового оружия и дорогостоящей передовой техники, включая истребители F-16 американского производства. Все это придало мощный стимул последним попыткам Киева отразить натиск русских.







Столь желанной подпиткой для ВСУ стал крупный пакет военной помощи, который Конгресс выделил Украине в начале этого года. Однако вопрос, как отследить всю эту помощь в области безопасности на сумму в 58 миллиардов долларов, все чаще занимает умы американских военных чиновников и экспертов.



Почему мы об этом пишем?



Большинство американцев воспринимает траты казенных долларов на заморские конфликты в штыки, поэтому обеспечение прозрачности и подотчетности при оказании помощи Украине имеет решающее значение. Некоторые эксперты призывают принять дополнительные меры защиты от коррупции.



Дело в том, что коррупция может подорвать украинский боевой дух, лишить страну столь великим трудом завоеванных успехов - и посеять среди американских законодателей семена скепсиса в отношении дальнейшей помощи.



Однако американские официальные лица прекрасно понимают, что это сложная тема для обсуждения. К тому же взяточничество кажется вопросом мелким и приземленным по сравнению, скажем, с борьбой Украины с Россией.



Коррупция пустила корни на Украине уже давно - бороться с ней президент Владимир Зеленский обещал еще в ходе избирательной кампании - и было бы неразумно игнорировать ее всеохватность и пагубные последствия, говорят аналитики.



Для начала, закрывая глаза на должностные преступления (как правило в виде взяточничества и подкупа), США рискуют наступить на те же грабли, что и в Афганистане. Правительство в Кабуле так и не добилось полной легитимности среди народа во многом как раз из-за коррупции - и в итоге сдало позиции Талибану (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ). И это несмотря на то, что американские войска потратили два десятилетия на подготовку местных сил, а Вашингтон оказал военную помощь на сумму в несколько сотен миллиардов долларов.



Зеленский, похоже, усугубил накопившиеся страхи насчет коррупции, уволив в прошлом году своего министра обороны - который не только пользовался широким одобрением Запада, но и сыграл ключевую роль в создании оружейной коалиции - за то, что тот якобы не смог ее искоренить. Ранее в этом году новый министр обороны Киева отстранил от должности еще одного высокопоставленного чиновника, находившегося под следствием за "откаты" при оружейных закупках.



Но и США должны внести свой вклад в это дело, считают аналитики. Однако Вашингтон вопреки всем призывам до сих пор не назначил независимого специального генерального инспектора для отслеживания американской военной помощи. Ранее в этом году наблюдательный орган правительства США обнаружил, что Пентагон предоставил с февраля 2022 года помощь в сфере безопасности в общей сложности на сумму свыше 42 миллиардов долларов, однако "не владеет качественными данными для отслеживания поставок на Украину".



Между тем такие данные необходимы не только для того, чтобы огромные суммы денег не оседали в карманах преступников, но и для того, чтобы внести полную ясность насчет эффективности боевых действий.



"Когда мы поддерживаем другие страны нашим оружием, мы делаем это не совсем из альтруистических побуждений, - объясняет полковник Салливан. - Это позволяет американским военным испытывать оружие и преподает важные тактические и стратегические уроки нашим планировщикам Пентагона. Но Америка сможет наилучшим образом оценить его эффективность в будущих войнах лишь в том случае, если переданная техника будет должным образом отслеживаться".



Президентское право передачи вооружений и другие механизмы



"Сегодня стоимость предоставленных Украине военных товаров и скорость их доставки вызвали обеспокоенность у заинтересованных сторон в Конгрессе относительно предпринятых усилий по их отслеживанию", - предупредила Счетная палата США в докладе, опубликованном ранее в этом году.



С 2021 года США прибегают к так называемому президентскому праву передачи вооружений для помощи Украине. По нему в ответ на "непредвиденную чрезвычайную ситуацию" президент может разрешить немедленную передачу оружия непосредственно из арсеналов США в пределах установленного потолка финансирования.



Исторически законодательство США ограничивало максимальную стоимость военных товаров, предоставленных в рамках президентских полномочий, суммой в 100 миллионов долларов в год. Однако для Украины Конгресс увеличил этот лимит с 11 миллиардов долларов в 2022 году до 14,5 миллиарда долларов в 2023 году. По состоянию на сентябрь прошлого года, по данным Счетной палаты, президент одобрил 47 пакетов общей суммой в 24 миллиарда долларов.



В рамках отдельной Инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности на Украине, созданной в 2015 году после присоединения Крыма к России в 2014 году, Конгресс потратил в поддержку Киева около 19 миллиардов долларов на закупку артиллерии, боеприпасов, танков и медицинских принадлежностей, а также на такие услуги, как техническое обслуживание транспортных средств, напрямую у частного сектора или иностранных партнеров.



У Пентагона нет единого стандарта для отслеживания оружейных поставок



На фоне столь обширных мер Пентагон должен определить, насколько передача боеприпасов и оружия из собственных запасов сокращает количество материалов, доступных для обучения американских войск и реагирования на другие чрезвычайные ситуации.



С этой целью полезно знать, где искомое оружие находится в тот или иной момент времени. Однако по мере отправки оружия и техники на Украину отдельные рода войск США используют принципиально разные критерии определения того, когда оружие и боеприпасы считаются доставленными в пункт назначения.



Армия, например, считает оружие и припасы доставленными "как только они начинают движение из пунктов отправления - как правило, это склады в США", отмечает Счетная палата. ВМС, напротив, "ставит галочку" лишь после прибытия груза "в указанное место доставки за рубежом", а не когда они попадают в распоряжение украинских войск. Корпус морской пехоты отчитывается о доставке по получении подтверждения по электронной почте. У ВВС же и вовсе нет стандартизированного процесса подтверждения доставки, отмечается в докладе Счетной палаты.



"Без разъяснений руководства по вводу данных или принятия мер по устранению потенциальных неточностей, - говорится в докладе, - Министерство обороны не сможет оценить, в какой степени военные грузы отвечают потребностям получателей или целям США на Украине".



Далее делается вывод: "Консультируя своих украинских коллег должностные лица министерства обороны были уверены, что располагают надежной информацией", хотя и признали, что "по-прежнему существуют слабые стороны, требующие внимания".



Нужен ли США независимый генеральный инспектор по Украине?



Такое внимание подразумевает в том числе учреждение должности независимого генерального инспектора для Украины, считает полковник в отставке Марк Канчан, который много лет проработал над бюджетной стратегией Пентагона и вопросами военного финансирования.



Хотя в настоящее время он не видит доказательств признаков повсеместной коррупции, связанной с поставками на Украину американского оружия, а в Пентагоне и других американских ведомствах уже есть генеральные инспекторы, чья обязанность - следить за помощью, критики в Конгрессе "тут же хватаются" за любые выявленные случаи взяточничества, говорит Канчан, ныне старший советник Центра стратегических и международных исследований.



Полковник Салливан с ним согласен, подчеркивая преимущества, которые деятельность независимого генерального инспектора принесет национальной безопасности самих США.



Американские стратегические планировщики пристально следят за военными действиями России - в основном для того, чтобы выработать оптимальную реакцию в случае необходимости.



Без точного отслеживания переданной техники полученные сведения могут оказаться неверны, что не только ограничит стратегические достижения США, но и подорвет эффективность Украины на поле боя.



"Если вы теряете много танков или личного состава из-за плохой тактики или ошибочных оперативных решений - или если в технологии есть что-то, что не подходит для данного поля боя - то вы просто корректируете тактику", - объясняет полковник Салливан.



Но для этого США должны очень четко понимать, "как та или иная штука используется и какой дает эффект", заключил он. Источник - ИноСМИ

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