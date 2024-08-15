Как изменилась миграция из Киргизии в Россию после 2022 года?

00:56 17.08.2024

После ухудшения международной обстановки в 2022–2023 гг. немало экспертов ожидали резкого сокращения миграционных потоков из Центральной Азии в Россию. Однако данные демонстрируют, что хотя небольшое сокращение некоторых показателей и произошло, миграционные потоки между ЦА и Россией в целом остаются устойчивыми. Эти процессы также затронули Киргизию - центральноазиатскую страну, крайне зависимую от миграции. О трудовой и образовательной миграции между Россией и Киргизией читайте в коллективной статье Сергея Юна, Анастасии Погорельской, Владимира Трофимова и Жанары Таалайбек кызы. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Трудовая миграция



Трудовая миграция из Киргизии в Россию обусловлена разницей в темпах роста населения и уровня жизни. Влияние миграции на экономику Киргизии трудно переоценить.



С 2007 года денежные переводы трудовых мигрантов в Киргизию стабильно превышают 20 % ВВП республики.



Несмотря на нестабильную международную обстановку, граждане Киргизии продолжают ехать в Россию на заработки. Однако, согласно последним данным МВД России, в первом полугодии 2023 года число въехавших граждан Киргизии с целью визита "работа" сократилось более чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Трудовая миграция в Россию из Таджикистана и Узбекистана за этот же период снизилась еще сильнее.



При этом статистика ФСБ России кардинально отличается, так как она учитывает каждое пересечение границы с целью "работа". Согласно данным ФСБ России, число въездов граждан Киргизии с целью "работа" с каждым годом увеличивается.



В отличие от других своих соседей - Узбекистана и Таджикистана, где миграция также играет важную социально-экономическую роль, Киргизия имеет более продвинутую институциональную базу сотрудничества с Россией в сфере миграции. Главное ее отличие состоит в членстве в ЕАЭС. Договор о ЕАЭС и Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС дополнительно способствуют трудовой миграции.



Другим важным изменением после 2022 года стал рост числа прибывающих из России в Киргизию. В 2022 и 2023 годах количество въездов граждан России в Киргизию составляло 446,5 тыс. и 444,5 тыс. человек соответственно. Однако миграция из России выросла и во многих других республиках постсоветского пространства.



Образовательная миграция



Число граждан Киргизии, обучающихся в зарубежных вузах, стабильно растет с 2006 года. В российских вузах учатся более половины всех киргизских граждан, обучающихся за рубежом. Студенты из Киргизии могут поступить в российские вузы не только на контрактной основе, но и на бюджет или по квоте правительства России.



В 2022 году набор граждан Киргизии в российских вузах не сократился и даже возрос на 2 %. Однако в 2023 году число граждан Киргизии, поступивших в российские вузы, сократилось почти на 12 % - с 3626 до 6240 человек. Причем количество граждан Киргизии, поступивших в российские вузы на программы бакалавриата, сократилось на 26,5 %.



В 2023 году в российских вузах сократился и набор студентов из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.



Пока рано рассуждать о том, что именно геополитический кризис стал причиной резкого сокращения образовательной миграции. Центральноазиатские страны еще не до конца опубликовали официальные данные об образовательной миграции в других направлениях. То есть еще неизвестно, происходит диверсификация образовательной миграции или ее повсеместное сокращение.



Сложившийся канал трудовой и образовательной миграции между Россией и Киргизией, несмотря на незначительное сокращение некоторых показателей, носит устойчивый характер. Трудовая миграция после сокращения в первом полугодии 2023 года продолжает расти. Образовательная миграция снизилась только на второй год кризиса, и пока рано анализировать перспективы в данном направлении. Новым трендом стало резкое увеличение миграции из России в Киргизию, что во многом связано с релокацией бизнеса.



Полную версию статьи "Трудовая и образовательная миграция из Кыргызстана в Россию в условиях международного кризиса 2022–2023 гг." читайте в журнале "Вестник Томского государственного университета. История. 2024" (стр. 133–142).

https://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=2489