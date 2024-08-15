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В Сумах паника: ищут труповозки, а офицеров НАТО вывозят вертолетами, - МK
07:32 17.08.2024

Полковник Матвийчук: "Россия бьет по "гнойной опухоли" ВСУ в Сумской области"

Российская армия сосредоточила свои усилия на ракетно-бомбовых ударах по тем резервам ВСУ, которые сосредоточены в Сумах и Сумской области. Там, по сообщениям с мест, уже царит паника: ежедневно вертолеты на малой высоте вывозят натовских офицеров, попавших под наш огонь, а для тех, кого не успели спасти, ищут по всему городу автомобили с холодильными камерами… На днях там же был разгромлен бункер с офицерами НАТО, координировавшими бои в Курской области. Не надо было лезть.

Полковник Матвийчук: "Россия бьет по "гнойной опухоли" ВСУ в Сумской области"

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал "МК", что из себя представляет город Сумы, какие силы там сосредоточены и почему именно сейчас наши ВКС уделяют ему столько внимания.

Российская армия не только выбивает противника, засевшего в лесах Курской области, но и наносит смертельные удары по Сумам. Так, в пятницу выяснились подробности одного из таких ударов, который 11 августа пришелся по Сумскому биологическому заводу. По некоторым данным, там был оборудован подземный бункер, в котором прятались боевики подразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины и командование 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. По предварительным данным, в результате удара погибло под 40 офицеров старшего и среднего звена.

По оценке специалистов, этот удар оказался катастрофичным для противника из-за нехватки офицеров в штабах. Боевиков старшего звена стараются беречь и прятать в подобных укрытиях, пока координаты не станут известны нашей разведке.

Украинские информационные ресурсы сообщают, что у ВСУ большое количество раненых на всем протяжении приграничной зоны, которых не могут вывезти. Наемников и старших офицеров ВСУ вывозят вертолетами. Наша ПВО их достать не может, так как летят они на высоте 8-10 метров и иногда ниже.

Тела погибших солдат, которых командованию ВСУ не жалко, как правило, вывозят в автомобилях с холодильными камерами, которых, кстати, катастрофически не хватает. Так, в Сумах все чаще попадаются объявления, в которых просят отозваться владельцев автомобилей с холодильными камерами для перевозки трупов.

Кроме машин с холодильниками, сообщают военные обозреватели, нужна кровь, вода, свет, газ и далее по списку. Дефицит образовался после мощных бомбовых и ракетных ударов ВКС РФ по Сумам.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, самая главная задача наших войск в сложившейся ситуации не просто выдавить противника с нашей территории, а нанести ему такой урон, чтобы он больше никогда в своей ближайшей истории не посмел бы вторгнуться на нашу суверенную территорию.

"Катастрофа для противника": "Искандеры" в Сумах смешали с землей разведчиков ГУР и командование бригады

- Что такое Сумы? Это тыловой город Украины, в котором не велись боевые действия. Мы не проводили в нем даже никаких диверсионных действий. Это был мирный город, который вдруг стал прифронтовым, и в нем неожиданно оказалось море различного рода резервов противника, которые были сняты с белорусской границы.

В Сумах были тренировочные лагеря и полигоны, склады, обеспечивавшие группировку, которая вторглась в Курскую область. Там же, в Сумах, было собрано все командование этой группировки.

Сейчас на территории России, по некоторым данным, находится от 10 до 12 тысяч солдат противника. И до четырех тысяч - в Сумах, не считая командования. Полагаю, что там есть филиал центра управления боевыми действиями НАТО. Его там разместили, потому что операцию в Курской области я оцениваю как совместную операцию НАТО и Украины против России.

Сегодня Сумы - это гнойная опухоль, из которой вся зараза переходит на нашу границу.

По словам военного эксперта, наша главная задача - полностью лишить группировку ВСУ, которая вошла на территорию России, боеспособности, а именно: резервов, материального пополнения, боеприпасов и, самое главное, ГСМ.

- Этим мы сейчас и занимаемся. Задействованы наши силы и средства специальной разведки, мы ведем диверсионные действия в Сумской области, перекрываем все возможные пути подвоза и движения колонн. Кроме того, решительными действиями на фронте мы уничтожаем вторгшуюся группировку, лишая ее возможности маневрировать и лишая ее боеспособности.

Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА

Источник - МК
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