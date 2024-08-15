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Можно ли превратить рупию в деньги? Саудиты сумели, - СП
08:22 17.08.2024

Можно ли превратить рупию в деньги? Саудиты сумели
Преодоление торговых барьеров: Россия и Индия думают над базовым обменным курсом
Георгий Смирнов

Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для того, чтобы преодолеть торговые барьеры в долларах, возникших в результате американских санкций, введенных против России в феврале 2022 года, пишет индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

Высокопоставленный индийский банкир рассказал изданию, что на фоне сложившихся обстоятельств такой обменный курс может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России. Для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.

По данным ET, стороны могут обсудить вопрос на встрече в Москве высокопоставленных должностных лиц Центробанков России и Индии. Так, заместитель управляющего RBI Раби Санкар и должностные лица ряда государственных индийских банков уже прибыли в столицу России для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.

Индийская газета отмечает, что схожий механизм уже работает между Индией и ОАЭ для расчетов по сделкам в недолларовых валютах. В соответствии с ним, экспортеры и импортеры из обеих стран могут выставлять счета по сделкам и осуществлять платежи в рупиях или дирхамах для расчетов по сделкам, в то время как центральные банки соглашаются принимать иностранную валюту взамен национальной.

Обсуждение такого соглашения может быть предвестником в том числе и будущего взаимного соглашения о клиринге (договора между странами о взаимном зачете встречных требований и обязательств при внешней торговле), подчеркнул доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета, соавтор книги "Индийское притяжение" Павел Селезнев. По его словам, сейчас остается популярной идея введения единой валюты стран БРИКС, но с точки зрения реализации это остается непростой задачей.

Так, по мнению эксперта, более рациональной выступает идея совместного клиринга в национальных валютах стран-членов БРИКС. То есть их можно было бы использовать во взаимных расчетах друг с другом.

"Такую логику диктует сама жизнь, история хорошая. Чем больше будут объемы торговли и экономического сотрудничества, тем этот механизм будет все больше будет задействован и вовлечен в оборот. Соответственно мы обеспечим пресловутый переход, о котором давно все говорят, в расчетах от доллара в национальные валюты, что одновременно снижает, по косвенным индикаторам, степень контроля и надзора со стороны Минфина США", - рассказал Селезнев. По его словам, когда платежи идут не по долларовым счетам, то США их явным образом не видят.

Доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко также подчеркнул, что потенциальное соглашение с Индией поможет обойти санкции, так как какие-то расчеты Россия осуществляет в долларах, а тут сможет обойтись рублями и рупиями, и таким образом избежать контроля со стороны третьих стран. Работа над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах выходит за рамки чистого клиринга, и если будет установлен обменный курс, то это покроет и многие другие сделки, рассказал эксперт.

"Конечно на первом этапе, поскольку вообще это сделать очень сложно, и заинтересована больше в этом Россия, возможно соглашение будет сформулировано так, что оно будет касаться только клиринга. Правда такое соглашение не поможет избежать дисбаланса в торговле, потому что от того, что мы узнаем курс рупии, не следует что мы побежим покупать индийские товары, которых не так чтобы очень много можно купить. Но мы таким образом получим возможность использовать это в своих целях, в том числе и для инвестиций", - отметил он.

По словам Кушниренко, если будет установлен обменный курс, а порядок будет разработан центробанками и ими подписан, то сложностей не должно быть. Сложности с потенциальным соглашением могут быть в основном политические или формально-бюрократические, полагает Селезнев, но в целом при обоюдном желании сторон проблем в подписании такого соглашения не должно быть.

Кушниренко подчеркнул, что потенциальное соглашение с Индией будет первым опытом для России. Однако, по его словам, схожая система с переводными рублями существовала в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, в него входили СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания (до 1961 года), Монголия, Вьетнам и Куба).

Доктор экономических наук, руководитель Центра денежно-кредитных и валютно-финансовых проблем Института Европы РАН Анатолий Бажан в своей статье "Переводной рубль и расчеты между странами ЕАЭС" 2019 года писал, что одним из достижений СЭВ было создание системы многосторонних расчетов за поставляемые странами друг другу товары и услуги на основе применения переводного рубля - коллективного платежного и расчетного средства.

Такую валюту начали использоваться с 1 января 1964 года. То есть впервые в мировой практике стала применяться наднациональная валюта, это произошло еще до появления специальных прав заимствования (СДР) Международного валютного фонда и ЭКЮ - европейской денежной единицы.

Бажан подчеркивал, что в СЭВ многосторонние расчеты представляли собой клиринг, который предполагал, что задолженность какой-либо страны по импорту могла быть покрыта не только в результате встречного экспорта, но также за счет поставок в третьи страны - участницы интеграционного объединения.

Недостаток переводных рублей у импортеров покрывался за счет кредита уполномоченного банка, а нехватка средств в таких финансовых учреждениях возмещалась кредитами Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) под низкие процентные ставки в 1,5%.

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У России и Индии в торговле с 2022 года наблюдалась определенная трудность при резком росте индийского импорта российских товаров - на счетах в Индии начали накапливаться рупии, которые трудно потратить из-за валютных ограничений. Селезнев объяснил, что это одна из точек зрения на происходящее. В ее рамках рупии скапливаются, а Россия не знает, что с ними делать при том, что индийская сторона настойчиво предлагает рассмотреть возможность инвестирования Россией этих средств в экономику Индии.

"По логике правильно, но должен соблюдаться не то чтобы паритетный принцип, эти инвестиции должны быть нам интересны, это должно быть участие в каких-то крупных инфраструктурных проектах, либо еще что-то, где Россия видит для себя стратегическую перспективу", - сказал эксперт.

При этом есть и вторая точка зрения на эту проблему, подчеркнул Селезнев. Ее озвучил глава ВТБ Андрей Костин в июне 2024 года. По его словам, "проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась", как и в расчетах с другими странами.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723872120


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