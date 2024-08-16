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В России признали иноагентами тг-каналы, считавшиеся рупорами администрации президента
08:25 17.08.2024

Елена Острякова. 16.08.2024

Минюст признал сегодня иноагентами влиятельные телеграм-каналы "Незыгарь", Brief и "Brief Важное". Также иноагентом признали либеральную "журналистку" и активистку Екатерину Винокурову, заместителя главреда Brief.

Она назвала это "гражданской казнью, без суда и следствия", передает корреспондент "ПолитНавигатора".

В Минюсте пояснили, что каналы "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ". Кроме того, они "принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".

Философ Виталий Аверьянов назвал решение Минюста "революцией в Ру-Телеграме".

"То, что это соответствует реальности – ясно, и уже очень давно, всем вменяемым людям… Эта тенденция говорит о том, что меняется роза ветров в государстве. Неповоротливый бюрократический левиафан все-таки разворачивается. Скрипит, но разворачивается…", – написал Аверьянов в своем тг-канале.

Политобозреватель телеканала "Царьград" Андрей Перла считает "Незыгарь" и "Бриф" не столько проводниками вражеской идеологии, сколько продажными журналистами, размещавшими любой контент за деньги.

"Государство не может себе позволить не контролировать эти медиа. Тем более демонстрирующие возможности для лоббирования "либеральных" решений. В военное время. Маркировка иностранных агентов – это, конечно, не гражданская казнь. Но это нечто вроде товарного знака – вражеский голос. Совершенно необходимая маркировка", – считает Перла.

"Ждем уголовного расследования указанной организованной группы админов и редакторов указанных ТГ-каналов. Быть Добру", – ликует политолог Игорь Скурлатов.

Однако значительная часть экспертов находится в недоумении, поскольку в их среде "Бриф" и "Незыгарь" считались частью сетки администрации президента, которая активно продвигает свою политику в "Телеграме".

"Кто реально контролирует Бриф и Незыгарь? То есть – по кому ударили так жестко? И кто? Либеральные Бриф и Незыгарь воспринимаются не как агенты ЦРУ, а как выразители мнения либерального крыла российской элиты, которые предлагают мир и компромисс с Западом путем уступок Западу. Поэтому объявление их иноагентами воспринимается как победа ястребов над голубями, как победа сторонников жесткой линии войны до победы над сторонниками мира путем компромиссов с Западом", – засуетился политолог Сергей Марков.

"Всегда было понимание, что они работают на повестку АП. Более того, какое-то время я была убеждена, что "Незыгарь" – канал Маргариты Симоньян. Да и многие так считали тогда на рынке. Неловко и неприятно, но вынуждена признать: понимаю, что ничего не понимаю", – терзается сомнениями безнаказанно орудующая в РФ либеральная израильская блогерша Ксения Собчак.

"Значит ли это, что для успешной ликвидации Курского излома как внутриполитической проблемы все управление внутренней политикой в России через телеграм-каналы должно быть сведено к минимуму", – дает свою версию политолог Максим Жаров.

Военный эксперт Борис Рожин разъясняет практические последствия решения Минюста.

"Разместил заказуху в Брифе или Незыгаре – срок за "финансирование иноагента " придет на заре. Собственно, в этом и смысл внесения в иноагенты - финансировать (переводами, криптой, и т.д.) нельзя, репостить без пометки или упоминать - нельзя", – написал Рожин.

Политолог Марат Баширов указывает на юридические неясности в решении Минюста.

"Иноагент может продолжать писать посты, но должен делать ссылку, что он иноагент. Можно делать перепосты от иноагента, но ты обязан упоминать, что это текст иноагента. Однако, это понятно, когда иноагент физическое лицо или юрлицо. Но, анонимный Телеграмм канал? Логично было бы, если бы вступил в силу закон о блоггерах 10-тысячниках и владельцы бы не сделали деанон. А сейчас, кто из них откроется? Никто, потому что, как физическое лицо сразу станет ино/агентом. А если уже известны владельцы, то почему их не отмаркировали иноагентами… А каналы? Перестанут ли они работать? Нет", – пишет Баширов.

На защиту попавших в опалу тг-каналов пока встал только вице-спикер Госдумы РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Есть люди, которые уехали из страны и ведут радикальную антироссийскую работу. Ставить с ними в один ряд людей, которые продолжают жить и честно работать в России - решение, которое я понять и поддержать не могу. Многих из редакции Brief знаю лично. Там работают люди, которые любят свою страну. Но вместе с этим любят свою профессию и стараются быть объективными", – написал Даванков, не раскрыв, кого же он там "знает лично".

Источник - Политнавигатор
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