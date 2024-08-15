Муж-изменщик и падчерица с пропалестинскими взглядами: кто окружает Камалу Харрис (интим-инфо о ее семье)

08:38 17.08.2024 Что известно о семье кандидата в президенты США



Из неприметного и даже где-то раздражающего вице-президента США Камала Харрис за какие-то мгновения превратилась в центральную фигуру политической сцены Америки. Пристально смотрят на все: ее заявления, программа и ближайшее окружение. И в последнем есть, к чему присмотреться. У Харрис нет собственных детей, она является мачехой двоих детей своего супруга Дуга Эмхоффа. Однако муж припрятал скелеты в своем шкафу… А вместе они даже успели провернуть интересную со всех сторон финансовую махинацию.



Второй джентльмен с неджентльменским прошлым



Хотя часто супруга кандидата в президенты США от Демократической партии называют просто Дугом, его полное имя – Дуглас Эмхофф. Некогда просто юрист, но с 2021 года – второй джентльмен Соединенных Штатов.



Родился таинственный господин в еврейской семье в нью-йоркском районе Бруклин. Предки Дугласа переехали в США из Польши на излете XIX века. У него также есть брат и сестра, о которых известно не так много.



Семья была религиозной. Известно, что они были прихожанами реформистской синагоги в Абердине. Там же 13-летний Дуг отпраздновал бар-мицву (в иудаизме – ритуал совершеннолетия).



В юности Дугласа признавали очень спортивным мальчиком. Однако со спортом будущий супруг вице-президента США свою жизнь связывать не стал, а после окончания школы поступил в Калифорнийский государственный университет в Нортридже. Там он получил сначала степень бакалавра гуманитарных наук, а позже докторскую степень в юридической школе USC Gould.



Став юристом по судебным тяжбам, Дуглас Эмхофф начал свою карьеру в судебной группе Pillsbury Winthrop. Через некоторое время, явно набравшись опыта, он открыл собственную фирму (Venable), клиентами которой были крупные компании оптово-розничной торговли и фармкомпании.



И здесь возник первый громкий скандальчик. Среди клиентов фирмы была компания "Гербалайф". В 2015 году прокуратура Калифорнии (а на тот момент ее возглавляла сама Камала Харрис) отказалась открыть расследование против "Гербалайф" по обвинению в мошенническом маркетинге. По утверждениям самой компании Venable, Дуг Эмхофф лично этим делом не занимался, но факт остается фактом.



Есть и другое пятно в биографии Дугласа Эмхоффа: он входил в команду, защищавшую фармацевтического гиганта Merck в 2013 году, когда против него был подан иск из-за препарата для лечения остеопороза. Около 1200 истцов заявляли, что препарат привел к разрушению их челюстных костей.



Позже Эмхофф присоединился к другой юридической фирме, которую вскоре вынужден был покинуть, поскольку на тот момент уже его супругу Камалу объявили кандидатом в вице-президенты Америки.



Можно подумать, что история знакомства Камалы и Дугласа – прямо сценарий романтического фильма. Пара познакомилась на свидании вслепую (современненько), которое устроила одна из подруг Камалы. Не прошло и полгода, как влюбленные поженились. Свадьбу провела сестра Харрис – Майя.



Однако Камала не первая жена Дугласа. А прежняя история брака ознаменовалась очередным в жизни первого второго джентльмена США скандалом, который сейчас вспоминают заново.



Первой женой Дугласа была кинопродюсер Керстин Эмхофф. Она также является основателем и генеральным директором продюсерской компании Prettybird. Фильмы компании, к слову, отмечены различными наградами, в том числе "Эмми", "Грэмми" и "Каннского льва".



Керстин и Дуглас жили вместе с 1992 по 2008 год, за это время у пары родилось двое детей: Коул и Элла.



Как известно, мальчика назвали в честь джазового музыканта Джона Колтрейна, а девочку – в честь Эллы Фицджеральд. Казалось бы, что могло разрушить этот брак? Весьма пикантная история.



В эксклюзивном материале Daily Mail появилась информация, что у Дугласа во времена его брака с Керстин завязался роман с няней их детей – Наджен Нейлор. Сам Эмхофф подтвердил этот факт в комментарии для CNN.



Он, правда, не стал углубляться в подробности их связи. А ведь оказалось, что Наджен забеременела от Дугласа. По некоторым данным, от ребенка она избавилась. По другой же информации, женщина все же родила дочку. Однако подтвердить точно эту информацию никто не берется.



Всплывшие "достижения" былых времен сейчас кажутся крайне несвоевременными, учитывая, что вскоре Дуглас Эмхофф может стать не просто супругом вице-президента, а супругом президента США.



Тем не менее, многие политические эксперты признают, что его измены вряд ли повредят предвыборным амбициям жены. Хотя сам он, конечно, в некоторых кругах прослыл "трусливым лицемером".



Есть и другой факт его биографии, который не работает ему в плюс. Сообщается, что в 2011 году Эмхофф представлял интересы международного торговца оружием Dolarian Capital в деле против другого оружейного брокера, которого обвиняли в даче ложных показаний о получении экспортной лицензии на поставку тысяч автоматов АК-47 из Румынии в афганскую национальную армию.



Владелец и президент Dolarian Capital Ара Долариан через несколько лет был арестован ФБР и обвинен в незаконном посредничестве при продаже военного оружия на миллионы долларов из Восточной Европы в Нигерию без разрешения Государственного департамента.



В том же году Долариан признал себя виновным и, как сообщается, в 2023 году был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения.



Дуг и Камала – одна сатана



Когда пара решает связать свой союз узами брака, всегда говорят "и в горе, и в радости". Так наверняка думают и Камала Харрис с Дугласом Эмхоффом, вот только вместе они "засветились" в не сказать, что очень благородной истории.



Но для начала предыстория. Будучи генеральным прокурором Калифорнии, Камала (как тигрица) боролась с банком Wells Fargo. После финансового кризиса в 2012 году Харрис добилась выплаты компенсации в размере 18 миллиардов долларов для калифорнийских домовладельцев, столкнувшихся с проблемой лишения права выкупа заложенного имущества и ставших, по ее словам, жертвами хищнического кредитования.



Были проведены переговоры с пятью крупными кредиторами, дабы собрать необходимые суммы для компенсации. В 2016 году вместе с пятью окружными прокурорами она успешно подала в суд на Wells Fargo и потребовала от банка 8,5 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности, включая запись телефонных разговоров клиентов без их согласия.



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Похвально? В общем, да. Однако интересно другое. Харрис и Эмхофф рефинансировали свою элитную недвижимость на восточном и западном побережье десять раз, взяв кредиты на общую сумму 13 миллионов долларов. А где взяли? В банке Wells Fargo! Пара заняла сумму, намного превышающую их состояние.



Изначально Эмхофф купил этот дом за 2,7 миллионов ​​долларов в июне 2012 года и сразу же оформил на него ипотеку на 2 миллиона долларов с первоначальной процентной ставкой 2,5%, а также получил отдельную кредитную линию на 160 тысяч долларов.



После знакомства и женитьбы пары дом с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами и бассейном какое-то время был зарегистрирован только на Дугласа, но позже передан в совместный траст.



Уже в 2015 году паре была предоставлена ​​кредитная линия в размере 400 тысяч долларов, которая была увеличена до 2 миллионов долларов в июле 2020 года.



В 2016 году им была предоставлена ​​еще одна кредитная линия в размере 500 тысяч долларов, которая была увеличена до 2 миллионов долларов также в июле 2020 года.



За пять месяцев до того, как Харрис стала вице-президентом страны, Wells Fargo предоставил им еще один ипотечный кредит в размере 2 миллионов долларов.



В общем, за восемь лет супруги заняли до 10,16 миллионов долларов тремя отдельными кредитными линиями и тремя ипотечными кредитами. Точно неясно, были ли они выплачены, но они владеют домом по сей день.



Они также взяли ипотечные кредиты на двухкомнатную квартиру с бассейном на крыше, купленную за 1,775 миллионов долларов в ноябре 2017 года в роскошном комплексе Westlight в Вашингтоне.



На эту квартиру у них было две последовательные ипотеки от Wells Fargo. Когда все было выплачено, был взят еще один кредит на 1,35 миллионов долларов, который был погашен, когда они продали квартиру.



В общей сложности они рефинансировали свои дома в Лос-Анджелесе и округе Колумбия, взяв кредиты на общую сумму 12 922 000 долларов.



Любимые дети любимой мачехи



С одной стороны, Камалу Харрис нельзя назвать до конца счастливой в личном плане женщиной. Своих детей у нее нет, однако сразу двое (да еще девочка и мальчик) появились в ее жизни, когда она вышла замуж за Дугласа. С того момента она начала примерять на себя роль мачехи двоих уже достаточно взрослых детей.



Судя по всему, общий язык они нашли быстро. В 2019 году Камала написала эссе, в котором описала своих приемных детей как "бесконечный источник любви и чистой радости". Более того, дети не захотели называть ее традиционным способом – мачехой. Вместо этого Коул и Элла придумали достаточно милое прозвище "Момала", которое впоследствии стало одной из визитных карточек кандидата в президенты США от Демпартии.



Кстати, отношения Харрис с бывшей женой Дугласа можно назвать высокими. Камала называет Керстин "близким другом", обе дамы даже временами появлялись вместе на каких-то выступлениях детей.



Старшим является Коул Эмхофф, информации о котором неприлично мало. Такой он, не очень публичный человек. Известно, что Коул, которому сейчас уже почти 30 лет, живет в Лос-Анджелесе и работает в сфере развлечений, как и его биологическая мать.



Молодой человек получил степень бакалавра психологии в 2017 году в Колорадском колледже. Если верить западным источникам, темой его выпускной работы были фейковые новости, а именно исследование, как "когнитивные предубеждения взаимодействуют с сайтами социальных сетей, чтобы влиять на восприятие дезинформации людьми".



Он начал свою карьеру в качестве ассистента в крупном развлекательном агентстве William Morris Endeavor. Сейчас он ассистент на съемках, актер и продюсер. Коул работает в Plan B Entertainment, продюсерской компании, соучредителем которой является Брэд Питт. Более того, в 2017 году парень снялся в короткометражном фильме Dance Lady Dance.



С 2023 года Коул женат на Гринли Литтлджон, которая является глобальным менеджером по развитию продукта в Brand ID.



В интервью Glamour в 2020 году Коул признался, что мгновенно сблизился с Харрис: "У нас были просто настоящие разговоры за ужином, почти Сократовские".



О паре Камала-Дуглас Коул высказывался так: "Даг и Камала вместе выглядят почти тошнотворно милыми".



Коул также с большим теплом относится к своей собаке Отису, а также к двум кошкам Коула и Гринли с незатейливыми кличками Шугар и Баттер.



Он также довольно близок со своей сестрой Эллой. И вот о ней известно гораздо больше. Сейчас девушке 25 лет. Когда Харрис была избрана напарницей Байдена, Элла была студенткой факультета искусств. С того момента уже прошло много времени, и девушка за это время сумела ворваться в сферу моды и искусства.



В январе 2021 года Элла Эмхофф подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models. С тех пор она появилась в ряде известных модных кампаний, прошлась по некоторым из крупнейших показов мод в мире и украсила многочисленные красные дорожки, включая участие в Met Gala.



Она также продает собственные трикотажные изделия и произведения искусства, включая портреты, куртки, шляпы, пальто и даже шорты, которые представлены на ее веб-сайте. В отличие от своего брата, активно пользуется соцсетями.



Кстати, однажды ее уличили в пропалестинских взглядах. В то время как по всей стране проходили пропалестинские протесты, Элла призвала своих подписчиков в социальных сетях сделать пожертвование агентству ООН, которое обвиняли в оказании помощи ХАМАС.



После этой публикации девушка столкнулась с негативной реакцией со стороны некоторых критиков и еврейских организаций. С того момента никаких ссылок ни на какие сборы у нее на странице не найти.



Полина Коноплянко Источник - МК

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