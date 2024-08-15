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Девочкам - с 9 лет. Парламент Ирака рассматривает легализацию детских браков, в стране начались протесты
08:42 17.08.2024

Парламент Ирака принял в первом чтении законопроект, который, как утверждают правозащитники, снизит брачный возраст девушки до 9 лет и позволит религиозным властям релирегулировать вопросы заключения брака. В ряде городов прошли протесты.

Парламент Ирака принял в первом чтении поправку к закону о личном статусе, которая позволит религиозным властям регулировать вопросы заключения брака и снизит брачный возраст девушки до 9 лет, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Законопроект должен пройти еще два чтения.

Правозащитники подчеркивают, что в случае принятия поправки это будет иметь "катастрофические последствия" для прав женщин и девочек в стране.

"Принятие иракским парламентом этого законопроекта станет разрушительным шагом назад для иракских женщин и девочек и прав, за которые они так упорно боролись… Формальная легализация детских браков лишит бесчисленное количество девочек их будущего и благополучия. Девочкам место в школе и на игровой площадке, а не в свадебном платье", - исследователь Human Rights Watch по Ираку Сара Санбар.

Иракские правозащитные группы и активисты вышли на протесты против принятия поправки. Демонстрации прошли в Багдаде и нескольких других городах Ирака, пишет The Guardian. Сторонники закона, в свою очередь, обвинили протестующих в "моральном упадке" и "следовании западной повестке".

HRW отмечает, что иракский парламент уже предлагал аналогичные поправки к закону о личном статусе в 2014 и 2017 годах, в обоих случаях они не были приняты.

С 2021 года большинство мест в парламенте Ирака занимает блок шиитских партий "Координационные силы". Они приняли несколько законов, основанных на шариате. Инициатива с нынешней поправкой также принадлежит им.

По действующему закону о личном статусе, принятому в 1959 году, брачный возраст в Ираке составляет 18 лет. Согласно обсуждаемому законопроекту, пары, вступающие в брак, смогут выбирать, следовать ли положениям закона о личном статусе или же положениям исламских школ юриспруденции. Поправка, в частности, основана на принципах джафаритской школы, позволяющей вступить в брак девочкам от 9 лет и мальчикам от 15 лет, уточняет The National.

Как отмечает HRW, за последние 20 лет в Ираке вырос уровень детских браков. Такие браки заключаются религиозными лидерами, а не регистрируются в госорганах в соответствии с законом о личном статусе.
В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за 2023 год говорится, что 28% девочек в Ираке выходят замуж до 18 лет. По данным миссии ООН по оказанию помощи Ираку, 22% незарегистрированных браков заключаются с девочками в возрасте до 14 лет.

Источник - Газета.Уз
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