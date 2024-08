За что осудили бывшего министра ЖКХ Узбекистана Салиева. Конкретика "подвигов"

08:44 17.08.2024 Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Музаффар Салиев был приговорен к 7 годам колонии. Его обвинили в хищении и должностном подлоге в рамках проекта по питьевому водоснабжению в Сырдарье. Подсудимый отверг обвинения, сказал, что не подделывал документы, и заявил об отсутствии доказательств.



Бывший министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и хоким Нурафшана Музаффар Салиев в марте был приговорен к 7 годам лишения свободы. "Газета.uz" изучила решение суда, которое занимает 85 страниц (решение апелляционной инстанции - 50 страниц).



По материалам дела, его заключили под стражу 6 апреля прошлого года, а об освобождении с должности хокима Нурафшана объявили 10 апреля.



Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 13 марта этого года признал бывшего министра ЖКХ (2017−2021) и хокима (2021−2023) виновным по пунктам "а", "в" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере, организованной группой или в ее интересах) и пунктам "а", "б" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом; в интересах организованной группы) Уголовного кодекса Узбекистана.



Проект питьевого водоснабжения

Фото: Всемирный банк.Фото: Всемирный банк.



Постановлением президента от 28 августа 2011 года планировалось реализовать проект по улучшению водоснабжения райцентров и сельских населенных пунктов Баяутского, Хавастского, Мирзаабадского, Сардобинского и Акалтынского районов Сырдарьинской области с участием Международной ассоциации развития (входит в структуру Всемирного банка, является одной из крупнейших платформ борьбы с крайней бедностью в беднейших странах мира).



Стоимость проекта составляла 138,65 млн долларов (88 млн долларов - кредит Всемирного банка, 51 млн долларов - из бюджета Узбекистана). За счет этих средств в 2011-2017 годах планировалось построить водозаборное сооружение мощностью 154 тысячи кубометров в сутки, водопроводные трубы на 1064 км, 57 водораспределительных сооружений, 35 водонапорных башен, чтобы обеспечить питьевой водой 354 тысяч жителей указанных районов.



Исполнительными органами, ответственными за реализацию проекта, были определены агентство "Узкоммунхизмат" (ныне Министерство жилищно-коммунального обслуживания) и ГУП "Сувокава" Сырдарьинской области, но они не выполнили задачу в срок - до 2017 года.



Срок завершения проекта в рамках постановления президента, протоколов собраний, поручений Администрации президента отодвигали несколько раз: до 30 июня 2019 года, до 1 декабря 2019 года и до 30 мая 2020 года.



В решении суда говорится, что Музаффар Салиев вступил в сговор с руководителем организованной группы Юнусом Жалоловым (директор "Сувокава" в 2017-2022 годах) и ее членами Замзамбоем Таджибаевым (гендиректор "Узкоммунхизмат"), Томасом Дернтлом (иностранный консультант), Бахромом Умирзаковым (инженер группы по координации проектов Всемирного банка), Алижаном Рахманбердиевым (региональный координатор группы), Содиком Давлятовым (региональный координатор группы) и другими. Большинство из них осуждены по этому делу решением суда в январе.



12 мая 2015 года и "Сирдаре сув таъминоти" подписали соглашение с китайской Hyunsang Constructon на строительство и реконструкцию 18 водораспределительных узлов за 3,41 млн долларов. Однако в платежных сертификатах была указана сумма 3,73 млн долларов и внесены ложные сведения, сфальсифицированы официальные документы.



Фото: Всемирный банк.Фото: Всемирный банк.



"Излишние 319,9 тысячи долларов были переведены на счет Hyunsang Constructon, представители компании обналичили средства и выдали 135 тысяч долларов заместителю главы Гулистанского отделения „Сирдаре сув таъминоти" (до этого работавшему директором „Сувокова") Улугбеку Назарову, который оставил себе 65 тысяч долларов, остальные 50 тысяч долларов передал Жалалову, 5000 долларов - Давлятову, 5000 - Рахманбердиеву, 5000 долларов - Исмаилову, 5000 долларов - Шониязову", - говорится в решении суда.



Их обвинили в хищении 319,9 тысячи долларов, или 2,57 млрд сумов.



Музаффара Салиева и других также обвинили в том, что они оставили у себя и расхитили 179,78 тысячи долларов - 5% от стоимости работ, которые должны были быть удержаны до завершения гарантийного срока проекта.



14 февраля 2017 года между "Сирдаре сув таъминоти" и азербайджанским предприятием Tehno-Atinak LLC было подписано соглашение на 11,99 млн долларов в рамках проекта по питьевому водоснабжению жителей районов Сырдарьи с участием Всемирного банка.



Сообщается, что в документах выявлены приписки и фальшивые данные в работах по строительству 10 водораспределительных узлов, магистральной водопроводной сети и сети распределения. В результате, как отмечается, они расхитили 733,13 тысячи долларов (6,92 млрд сумов).



В рамках гарантийного срока этого контракта также должны были удержать 5% от стоимости проекта - 597,5 тысячи долларов (5,64 млрд сумов), но деньги перевели азербайджанской компании раньше срока, "совершив хищение в особо крупном размере".



В рамках судебных решений с обвиняемых постановлено взыскать свыше 63 млрд сумов в солидарном (равном) порядке.



14 февраля 2017 года также был подписан договор с китайской China Petroleum Pipeline Engineering стоимостью 8,29 млн долларов. Проект предусматривал строительство водораспределительного узла, магистральной водной сети, водораспределительной сети, внутренней сети и подключение воды для абонентов в Баяутском районе.



В контракте указывалось, что подрядчик не может заключать соглашения со вспомогательными подрядными организациями на весь объем работы. Однако все строительно-монтажные работы выполнили Eler New energy power AG и Constanta Limited в рамках соглашения с китайской компанией на 6,52 млн долларов.



За счет приписок и ложных сведений о выполненных работах деньги на 2 млн долларов (21,05 млрд сумов) были сначала переведены на счет China Petroleum Pipeline Engineering, а затем на счета этих двух компаний. В решении суда указывается, что члены преступной группы расхитили эти средства, обналичили эти деньги и распределили между собой.



По другим эпизодам наблюдается аналогичная схема: подделываются данные о выполненных работах, на счет подрядчика переводится излишняя сумма, которая выше стоимости проекта, разница обналичивается и распределятся между участниками. Затем 5-процентный залог переводили на счет компании, не дожидаясь завершения гарантийного срока (1 год).



министерство жилищно-коммунального обслуживания, музаффар салиев, сувокова, узкоммунхизмат



Отрицание вины

На суде Музаффар Салиев не признал вину. По его словам, коррупционные случаи в этом проекте были до его прихода на должность министра жилищно-коммунального обслуживания в июле 2017 года (до 5 января 2021 года). По этой причине он анализировал выполненные и невыполненные работы, уведомлял заместителей премьер-министра, но даже после этого не были приняты меры, из-за чего он направил письмо в правоохранительные органы, однако оно было проигнорировано.



Он подчеркнул, что не имеет отношения к платежам (основная часть которых совершена в 2017-2019 годах), а руководители "Узкоммунхизмат" З. Таджибаев и Д. Муратов не сообщали ему о переводах за невыполненные работы.



Подсудимый также высказался о другом проекте, который осуществлялся на средства правительства Узбекистана, - по улучшению системы питьевого водоснабжения Джизакской области за счет использования воды реки Зарафшан, строительством и монтажом на объекте занималась компания "Когон Нефтегазэнерго Сервис".



Для объекта из Китая было привезено 5 насосов, способных поднимать 1400 кубометров воды на высоту 125 метров. Но работы по их установке и запуску не выполнялись вовремя. Этот вопрос обсуждался на собрании руководителями правительства, после чего Салиев дал поручение по установке насосов.



Экс-министр заявил, что не был связан с процессом оплаты за эти насосы. Он сообщил, что у него педагогическая специальность, из-за чего у него не хватало знаний и возникали трудности с выполнением задач, возложенных на министерство, водоснабжением и инвестиционными проектами.



Музаффар Салиев подчеркнул, что у него не было цели расхитить средства, он принимал решения как министр в пределах своих полномочий, чтобы своевременно реализовать проект.



Показания свидетелей

На суде в качестве свидетеля выступил бывший замминистра ЖКО (2017−2020) и "Узсувтаъминот" (2023−2024) Дилшод Азимов. Он сообщил, что за проект водоснабжения в Сырдарье отвечало агентство "Узкоммунхизмат", и он не знает, почему работы не были завершены. Сначала он работал вместе с Замзамом Таджибаевым, который курировал проект, а затем к концу 2018 года Таджибаев начал докладывать о работах в рамках проекта напрямую министру Музаффару Салиеву.



Он утверждает, что Салиев отстранил его от работы с проектами, поэтому он не имел никакого отношения к проделанной работе по инвестиционным проектам.



Дилшод Азимов также рассказал, что на должности руководителя "Узкоммунхизмат" и начальников управлений МинЖКО были наняты бывшие работники Министерства обороны, которые вышли на пенсию. Экс-министр Музаффар Салиев работал заместителем министра обороны Узбекистана по тылу и капитальному строительству (2010−2015) и замминистра обороны по работе с личным составом (2015−2017).



По словам свидетеля, все эти сотрудники напрямую докладывали Салиеву. Тендеры по проекту в основном проводились в 2011-2017 годах, но после 2017 года, при Салиеве, который был главой тендерной комиссии, также проводились тендеры по трем лотам проекта, сказал он.



Другой свидетель, работающий инженером в "Узсувтаъминот", сообщил, что в рамках проекта по улучшению системы питьевого водоснабжения Джизакской области за счет использования воды реки Зарафшан планировалось установить насосы датской Grundfos, однако подрядная организация "Когон Нефтегазэнерго Сервис" привезла "дешевые и некачественные насосы Beijing ZLRS Environmental Equipment Co Ltd" из Китая.



Он заявил, что не дал разрешения на установку оборудования, а затем сообщил об этом первому замминистра ЖКО Дилшоду Азимову (выступал до этого), который также запретил установку и проведение оплаты за работу. Однако, по его словам, Музаффар Салиев 6 января 2020 года на выездном собрании принял решение об установке китайских насосов и проведении оплаты в 721,6 тысячи долларов (по 144,3 тысячи долларов за каждый насос).



Азимову поручили провести оплату, однако он не сделал этого, после чего его уволили 10 февраля 2020 года.



Бывший заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Тахир Хайдаров (2017−2019) в суде сообщил, что не занимался этим проектом, но указал, что он не был завершен до конца, из-за чего до некоторых населенных пунктов не дошла вода.



Юрист министерства, до этого работавший в СГБ, сообщил, что при передаче протоколов новому директору "Узкоммунхизмат" Даниеру Муратову (который пришел на место Замзамбая Таджибаева) в них были выявлены недостатки, которые рекомендовалось устранить.



Бывший директор "Узкоммунхизмат" Даниер Муратов сообщил, что после работы в Минобороны его на работу пригласил Музаффар Салиев. Он рассказал, что электронный ключ для проведения оплаты по Сырдарьинскому проекту остался у предыдущего руководителя Таджибаева. По его словам, об этом сказал Салиев, поскольку "получение ключа - это долгий процесс, из-за чего может замедлиться работа по проектам".



Экс-глава "Сувокова" Юнус Жалалов подтвердил излишние выплаты по невыполненным работам в рамках проекта. По его словам, подсудимый Салиев поручил перевести китайской компании 1 млн долларов, хотя работы не были выполнены.



Он также рассказал о заключении контракта с компанией Caldash по проекту без проведения тендера и банковской гарантии.



При этом он указал, что не помнит, был ли Салиев в курсе о проводимых работах и почему он перевел деньги за невыполненные работы. Свидетель также указал, что не передавал "распределенные" деньги Салиеву.



Технический инспектор, работавший на Всемирный банк по контракту, сообщил, что китайский подрядчик и субподрядчик не выполняли работу, из-за чего планировалось расторгнуть договор с ними и привлечь другие компании, однако этого не было сделано.



Фото: Всемирный банк.Фото: Всемирный банк.



Свидетель, работавший ведущим специалистом в Счетной палате Узбекистана, сообщил, что по проекту в Баяутском районе были начислены излишние 2 млн долларов за невыполненные работы, однако в документах их указали как выполненные. Аналогичные приписке и излишние выплаты выявлены в Хавастком районе - 733,1 тысячи долларов.



Начальник отдела в научно-исследовательском институте "Тошуйжой", выступивший свидетелем, рассказал, что проводилось сравнение выполненных работ и изучение их соответствия проекту. Так, водопроводные трубы должны были проложить под асфальтированной дорогой, затем утрамбовывать песком и гравием. Однако трубы уложили по обочине дороги. Хоть работы по укладке асфальта не проводились, в документах указали об асфальтировании.



Деньги были выделены на 3838 кубометров песка и гравия, 13784 тонн асфальтового покрытия, но работы по асфальтированию не выполнялись. Аналогичная схема была применена на другом участке, где выделялись средства на 4917 кубометров песка и гравия и 12845 тонн асфальта.



Свидетель, работавший в бухгалтерском отделе "Сувокава", подтвердил получение 5000 долларов за "помощь" в оформлении одного из инвойсов и внесении его в компьютер. Но он сообщил, что не знал, были ли выполнены работы, указанные в инвойсе.



Один из жителей махалли "Фарход" Хавастского района Сырдарьинской области рассказал, что летом 2020 года в рамках проекта по проведению водопровода из гор Заамина в Джизакской области раскопали дороги, проложили полиэтиленовые трубы, установили водные счетчики в домах.



Однако когда пришла вода, в местах соединения труб начала вытекать вода, из-за чего трубы пришли в негодность. Кроме того, после вскрытия дорог не положили обратно асфальт. По этой причине с 2020 года, в дождливое время дороги становятся грязными, из-за чего сложно передвигаться.



Он также сообщил, что построенное водораспределительное сооружение не работает, поэтому вода до сих пор не пришла в их махаллю. При этом часть труб провели только до ворот некоторых домов. Другие жители выступили с похожими показаниями.



Один из свидетелей сообщил, что Таджибаев и Жалалов оказали на него давление и заставили подписать инвойс о переводе средств на счет одной из компаний, хоть работы не были выполнены.



Апелляция

Во время рассмотрения апелляционной жалобы Музаффар Салиев заявил, что предъявленные ему обвинения являются необоснованными, он указал, что не подделывал ни один документ, отсутствуют доказательства и показания свидетелей, которые бы подтвердили факты хищения или обналичивания средств.



По его словам, следствие и суд первой инстанции не могли показать, в чем заключается его реальная вина.



Подсудимый сообщил, что за семь месяцев следствия ему не показали ни один документ, провели следствие по событиям 4-летней давности, о которых он не помнит. Он сказал, что "как офицер служил государству, не предавал президента и народ".



Салиев также указал, что ни в одном инвойсе нет его подписи, он никому не давал незаконных поручений.



Апелляционная инстанция суда выслушала также других свидетелей, некоторые из которых выступали в суде предыдущей инстанции, и приняла решение оставить приговор без изменений.



Возмещение ущерба

Музаффару Салиеву и другим фигурантам дела вменяли хищения бюджетных средств в особо крупном размере. В рамках судебных решений с обвиняемых постановлено взыскать свыше 63 млрд сумов в солидарном (равном) порядке.



Автомобили Lada Pickup и частный дом в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, оформленные на имя бывшего министра Музаффара Салиева, Chevrolet Tracker, две квартиры в Яккасарайском районе (ЖК Seoul Riverside на берегу канала Бурджар) и Мирабадском районе (недалеко от гостиницы Grand Mir и станции метро "Ойбек"), оформленных на имя его супруги З. Салиевой, а также 14,6 тысячи долларов из ее дома планируется направить на возмещение ущерба. Источник - Газета.Уз

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723873440





