Иран бросает вызов Турции, - Ю.Кузнецов

09:26 17.08.2024 17.08.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Израиль и Палестина: что будет делать Эрдоган?

Иран бросает вызов Турции, перетягивая симпатии сторонников Палестины на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛ в Газе



Президент Палестины Махмуд Аббас 14 августа прибыл в Турцию. Цель визита – встреча и обмен мнениями с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также выступление в Великом национальном собрании Турции.



Предмет переговоров Аббаса и Эрдогана очевиден – урегулирование ближневосточного кризиса. Помимо продолжающегося военного кризиса вокруг сектора Газа. Речь идет о кратно возросшей напряженности между Израилем и Ираном на фоне провокационных действий режима Нетаньяху в регионе.



По сообщению канцелярии турецкого президента, в ходе встречи затрагивались "массовые убийства, совершаемые Израилем на палестинских территориях. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать справедливое дело Палестины и добиваться того, чтобы остановить Израиль".



Важность предпринимаемых сторонами усилий в рамках деэскалации подтверждается двумя обстоятельствами. Во-первых, ранее Аббас заручился поддержкой Президента России Владимира Путина в ходе переговоров в Москве. Во-вторых, буквально на днях посол США в Анкаре Джефф Флейк заявил СМИ, что Вашингтон просил своих региональных союзников сделать все возможное, чтобы убедить иранцев "снизить напряженность на Ближнем Востоке".



Если из первого следует, что руководство палестинской автономии намерена усилить поддержку в свой адрес за счет гармонизации политического веса международных игроков, то второе свидетельствует о другой тенденции. Похоже, за океаном неплохо отдают себе отчет в том, что ситуация настолько вышла из-под контроля, что для стабилизации обстановки, для спасения своего "непотопляемого авианосца" в Белом доме готовы идти на поклон даже к ненавидимому им Эрдогану.



Американские СМИ ожидают массированного удара по Израилю со стороны Ирана в ответ на демонстративное убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Угроза разрастания конфликта уже настолько велика, что посол Флейк решил даже задобрить "турецких союзников". Так, по его словам, двусторонние отношения Анкары и Вашингтона якобы находятся "в лучшем состоянии, чем когда-либо за последнее время". Трудно сказать, чего больше в этих словах – то ли лицемерия, то ли лукавства. Флейку ли не знать, сколько за последнее время США сделали в адрес Турции и ее экономики, чтобы нанести ей как можно больше ущерба? Американские рейтинговые агентства как минимум с 2018 года понижали рейтинг республики, делая это вполне сознательно. Правда, теперь Белый дом снова нуждается в помощи Ак-Сарая и "автократа" Эрдогана.



Еще бы! Ведь рахбар (верховный лидер Ирана) аятолла Али Хаменеи назвал долгом своей страны "отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики" и предупредил еврейское государство, что его ждет "суровое наказание". И хотя в Белом доме уверяют, что ждут предполагаемого удара "в ближайшие дни, практически в любое время", едва ли содержится политический смысл в нанесении такового вовремя или сразу после переговоров в Дохе Израиля и ХАМАС о прекращении огня практически нет. Ранее высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сообщил Reuters, что, если Израиль сделает "серьезное" предложение, которое будет соответствовать предыдущим предложениям ХАМАС, группа продолжит участвовать в переговорах о соглашении, способного положить конец войне и предусматривающего полного вывода израильских войск из Газы. В свою очередь, бывший член военного кабинета Израиля Бени Ганц, изображая еще большего ястреба, чем Неистовый Биби, обратился к Нетаньяху: "Проявите смелость хоть раз и перестаньте играть с будущим Израиля".



Что же касается роли Турции в урегулировании, то она заинтересована в нем не меньше многих международных и региональных игроков. Напомним, что в апреле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан упоминал о готовности Хании и других лидеров ХАМАС принять решение о создании двух государств с Израилем на основе границ 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы независимой Палестины. Более того, со слов главы турецкой дипломатии, после гипотетического разрешения палестино-израильского конфликта ХАМАС распустит свое вооруженное крыло и продолжит существовать как политическая партия. Очевидно, что для претендующих на всю историческую Палестину израильских "ястребов" это совершенно неприемлемо, однако правительство Эрдогана путем дипломатических ходов и различного рода комбинаций силится восстановить утраченный авторитет и репутацию в регионе. Нападение 7 октября боевиков движения ХАМАС, по странной случайности "незамеченное" на этапе подготовки хорошо оснащенными силами ЦАХАЛ и израильских спецслужб, судя по всему, прошло мимо ушей и глаз турецкой разведки МИТ. Косвенным подтверждением тому служит тот факт, что накануне событий в Газе и вокруг нее Израиль и Турция в ходе обстоятельных переговоров в США и договорились о поставках израильских энергоресурсов разрабатываемых месторождений Средиземного моря через турецкую территорию.



Исходя из этого, а также из того обстоятельства, что Партия справедливости и развития Эрдогана постоянно подчеркивает свою идеологическую близость с ХАМАС, можно сделать два предположения. Либо в Анкаре были неискренни, договариваясь с Западным Иерусалимом последние три года, и в октябре в частности, либо для Турции октябрьские планы ее клиентов из Газы (или тех, кто использовал их с далеко идущими целями) оказались таким же сюрпризом, как и для всей мировой общественности. Автор склоняется к последнему, поскольку республика крайне нуждалась и нуждается в валютных поступлениях за счет транзита энергоресурсов на фоне экономической рецессии.



Число желающих, а главное, заинтересованных поставлять углеводороды через Турцию на Ближнем Востоке ограничено. Среди них Иран, Ирак и, собственно, Израиль, госрасходы которого в 4 квартал 2023 выросли почти в 2 раза – на 83,7%. Обрушился импорт (на 42,4%), заметно просел экспорт (минус 19,8%), так что поправить свои дела за счет поставок газа в Европу кровно заинтересованы и израильтяне.



Под давлением общественного мнения и признаков разочарования у части сторонников недостаточно жесткими, по их мнению, действиями в отношении "сионистского режима" в Анкаре ужесточают (по крайней мере, на словах) ограничительные меры в торговле с Израилем. Это, однако, вовсе не означает, что Турция не стремится вернуть себе Израиль как важного партнера, а также не намерена реанимировать свой пошатнувшийся авторитет модератора между Палестиной и Израилем. Делать она, это будет, конечно, не любой ценой. Идти на какие-либо переговоры с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху Эрдогану не просто не с руки, а равносильно политическому самоубийству. Правда, из сложившегося тупика, кроме ухода Нетаньяху с кабинетом, есть и другая, куда более реальная сегодня перспектива – уход самого Эрдогана и его партии.



Реальная – потому что авторитет Партии справедливости и развития в обществе зримо пошатнулся, что с очевидностью следует из итогов всеобщих выборов мая 2023 г. и особенно местных выборов марта 2024 г. Кроме того, оппоненты из числа как "народных республиканцев", так и сторонников "Новой партии благоденствия" Фатиха Эрбакана никогда не забывали, что Эрдоган официально прервал торговлю с Израилем лишь спустя 7 месяцев после возобновления активной фазы конфликта в начале октября прошлого года.



Соответственно, у пока действующего президента есть только одна перспектива с Израилем – добиться принципиального изменения курса Западного Иерусалима до ноябрьских президентских выборов в США, любые итоги которых едва ли так уж сильно обрадуют Ак-Сарай и его хозяина. Трамп и его команда, как известно, слывут большими поборниками интересов Израиля, чем Неистовый Биби и компания. Можно предположить, что турецкое руководство и далее будет использовать конфронтационную риторику, принимая во внимание усилившиеся позиции Ирана в качестве серьезного конкурента Турции за симпатии взбудораженных сторонников палестинского дела. Источник - fondsk.ru

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