Переворот в Бангладеш организовали Штаты, - Атул Анежа

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Бангладеш

14.08.2024

Атул Анежа

Свержение избранного правительства в результате ожесточенных уличных протестов в Бангладеш вызвало воспоминания о "революции" на Майдане 2014 года, в результате которой был смещен президент Виктор Янукович, избранный народом Украины на пост главы государства путем голосования. Этот инцидент в конечном итоге перерос в кровавый вооруженный конфликт между Москвой и Киевом, который вызвал глубокие потрясения по всему миру.



Связующим звеном между двумя мероприятиями - в Бангладеш и на Украине - является Национальный фонд поддержки демократии (NED). Но об этом позже. Прежде всего, краткое изложение того, что произошло в Дакке и за рубежом, что вызвало настоящую бурю и привело к смещению премьер-министра Бангладеш Шейха Хасины.



После почти двухмесячных уличных протестов против чрезмерного количества рабочих мест для отпрысков бангладешских борцов за свободу избранный премьер-министр Шейх Хасина была вынуждена покинуть свою родину. На протяжении всего проекта темные силы внутри страны и за рубежом использовали студентов в качестве сырья для смены режима. Хасина, гордая дочь отца-основателя Бангладеш шейха Муджибура Рахмана, который выступал против геноцида в Пакистане, но при этом придерживался прогрессивной, светской и инклюзивной идеологии, прилетела в Нью-Дели на специальном бангладешском военном самолете в тот роковой вечер 5 августа.



Но кто на самом деле был ответственен за мобилизацию такой мощной уличной силы в Дакке, которая вынудила избранного лидера отправиться в бесцеремонное изгнание? Здесь важно понять масштабный геополитический заговор, который, по-видимому, вынашивает глубинное государство в Соединенных Штатах, чтобы добиться своего возвращения в Юго-Западную Азию. Именно здесь предыстория Бангладеш переплетается с тем, что произошло в неспокойном Афганистане несколько лет назад.



Теперь очевидно, что после унизительного отступления 15 августа 2021 года из Афганистана, страны, стратегически стоящей на пути в Южную Азию, Центральную Азию, Западную Азию и Китай, американцы отчаянно пытались нанести ответный удар в регионе. Обострившееся соперничество США за геополитическое влияние с двумя грозными евразийскими державами - Китаем и Россией - только усилило стремление Вашингтона каким-то образом вернуть себе лидерство в регионе.



США получили свою первую возможность противостоять Китаю в Пакистане, где военным - традиционно составляющим ядро национальной власти - было трудно обуздать премьер-министра Имрана Хана. Несмотря на то, что в 2018 году пакистанская армия вмешалась в выборы, которые многие наблюдатели сочли сфабрикованными, Хан превратился в изгоя. Непостоянный бывший премьер-министр, по сути, совершил роковую ошибку, открыто нацелившись на бывшего главнокомандующего сухопутными войсками Камара Джаведа Баджву. Кроме того, он пытался проникнуть в ряды вооруженных сил, используя свои особые связи с бывшим главой межведомственной разведки Фаизом Хамидом и несколькими другими отставными, но влиятельными генералами. Но что более важно, с точки зрения общей картины, Хан демонстрировал слабость к Китаю и склонность заигрывать с Россией. Обе страны были в поле зрения Вашингтона.



Именно здесь пакистанские военные и американцы - два традиционно близких союзника - нашли общий язык. Проект "Выхода" Имрана Хана был запущен всерьез после того, как 10 апреля 2022 года пакистанский парламент вынес вотум недоверия последнему. Тюремное заключение Хана только усугубилось после того, как его сторонники были обвинены в организации антивоенного восстания 9 мая следующего года. В тот судьбоносный день толпы агрессивно настроенных людей напали на Генеральный штаб Пакистана в Равалпинди, а также на штаб-квартиру Межведомственной разведки. Поразительно, но гостевой дом командующего корпусом в Лахоре подвергся разграблению. После этого Имран Хан был заключен в тюрьму и продолжает свое существование за решеткой.



После маргинализации Хана бывший премьер-министр Наваз Шариф был возвращен из своего изгнания в Соединенном Королевстве, главном союзнике Вашингтона. Его партия, Пакистанская мусульманская лига (Наваза), возглавляет коалицию против Имрана, в которую также входят Пакистанская народная партия (ПНП) и другие более мелкие формирования. Связи военных с американцами только укрепились при генерале Асиме Мунире, преемнике Баджвы. Поступили заслуживающие доверия сообщения о том, что пакистанские военные переправляли оружие, предназначавшееся для Украины, через Румынию, которая является членом НАТО. Таким образом, Пакистан прошел ключевой тест, подготовленный американским глубинным государством, что помогло перезагрузить то, что было совершенно особыми отношениями.



С возвращением американцев в качестве грозных игроков в Пакистане, в непосредственной близости от Китая и Афганистана, наступил второй этап, позволяющий Вашингтону еще глубже закрепиться в Южной Азии.



Вот тут-то и вступает в игру Бангладеш - еще один крупный игрок на геополитической шахматной доске. Зажатый между Индией и Юго-Восточной Азией, Бангладеш является отличным наблюдательным пунктом для слежения за Китаем, а также за Индией, которая отвергла призывы США ограничить ее стратегическую автономию, что заставило посла США в Индии публично выразить свое недовольство Нью-Дели.



Кроме того, Индия поддерживает многополярный мировой порядок, идеологическую позицию, которая не устраивает Вашингтон, отказывающийся признать, что больше не является единственной сверхдержавой, определяющей глобальную повестку дня. Дружеские связи Нью-Дели с Россией и ее настойчивое стремление дистанцироваться от враждебности по отношению к Москве, проявляемой коллективным Западом, стали основными точками трения между Индией и США. Недавно Индия призвала Вашингтон покинуть свою военную базу в Индийском океане на Диего-Гарсия, утверждая, что более обширный архипелаг Чагос, частью которого является Диего-Гарсия, принадлежит Маврикию.



Это добавило еще один уровень дискомфорта, который и без того нарастал, когда Нью-Дели обвинил Вашингтон во вмешательстве во всеобщие выборы, в результате которых премьер-министр Нарендра Моди был переизбран на третий пятилетний срок. В частности, визит в Ченнаи в разгар выборов Дональда Лу, помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, вызвал недовольство в кругах, принимающих решения в Нью-Дели, и в поддерживающей его экосистеме. Для многих сообщение Госдепартамента США, в котором сообщалось о визите Лу в мае, где говорилось, что он посещает сотрудников консульства США в представительстве в Ченнаи, чтобы "укрепить двустороннее взаимодействие на юге Индии", выглядело как неприятная пропаганда субнационализма. Кстати, имена Лу и уходящего посла США в Бангладеш Питера Хасса обсуждаются в киберпространстве в качестве ключевых архитекторов смены режима в Дакке.



Но Хасина встала на пути Вашингтона, чтобы закрепиться в Бангладеш. Бывший премьер-министр Хасина уже оскорбила американцев, сохранив нейтралитет в российско-украинской войне. Она также поддерживала теплые отношения как с Китаем, так и с Индией, что в значительной степени нарушило геополитические расчеты Вашингтона.



На самом деле ярость Вашингтона только усилилась после резкой критики Хасины в адрес Соединенных Штатов. В июне 2023 года она официально заявила, что ее партия "Народная лига", в отличие от конкурирующей Национальной партии Бангладеш (BNP), не желает приходить к власти путем продажи острова Святого Мартина.



"Теперь, если я скажу, что сдам в аренду остров Святого Мартина или нашу страну, для меня также не возникнет проблем с тем, чтобы остаться у власти. Я знаю это", - сказала она во время пресс-конференции. Хасина отметила, что США хотели построить авиабазу в Бенгальском заливе.



Кроме того, Хасина обвинила США в создании "христианской страны" из частей Бангладеш и Мьянмы. Она рассказала, что "белый мужчина", который встретился с ней перед выборами в Бангладеш в январе этого года, заверил ее, что во время выборов у нее "не возникнет проблем", если она позволит им построить авиабазу на территории Бангладеш. Шейх Хасина также сказала, что "они создадут христианскую страну, захватив часть Бангладеш и Мьянмы с базой в Бенгальском заливе".



Теперь становится очевидным, что для того, чтобы избавиться от Хасины, глубинное государство США разработало за границей сложный заговор, который должен был привести к власти объединение BNP и Джамаат и-Ислами (JEI) после того, как в Дакке произойдет смена режима. В результате была создана целая зарубежная экосистема мягкой силы, в результате которой Тарик Рахман, также известный как Тарик Зия, сын генерала-основателя BNP Зиаура Рахмана и Халеды Зия, стал фактическим лидером радикального альянса BNP-JEI.



В этом предприятии Национальный фонд в поддержку демократии (NED) - финансируемая Конгрессом США организация с более широкой экосистемой фондов, НПО и правозащитных групп - очевидно, поставил перед собой задачу создать сеть игроков и сил, которые могли бы осуществить смену режима в Бангладеш. Фактически, смена режима в Бангладеш демонстрирует мутацию цветных революций, которые уже затронули другие географические регионы, включая Кавказ, а также Западную Азию и Северную Африку во время так называемой Арабской весны.



Что касается Бангладеш, то, как сообщается, NED финансировал организацию "Право на свободу", возглавляемую Уильямом Б. Миламом, который, кстати, был послом как в Бангладеш, так и в Пакистане.



Согласно статье бангладешского журналиста Салаха Уддина Шоаиба Чоудхури, Милам считается влиятельной фигурой в Демократической партии США, имеющей доступ к очень большому числу лидеров Демократической партии, включая Билла Клинтона, Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джо Байдена.



Сообщается, что Милам является ключевым игроком в поддержке объединения BNP-Джамаат во влиятельных политических кругах США. Чоудхури отмечает, что заговор с целью устранения Хасины, в котором фигурировало имя Милама, был готов к осуществлению в 2022 году. Где-то в октябре 2022 года Милам передал секретное сообщение исполняющему обязанности председателя BNP Тарику Рахману. Кстати, сообщение было передано через Мушфикула Фазаля Ансарея, исполнительного директора организации "Право на свободу". Ансари был идеальным каналом связи с Рахманом. Дуэт был знаком друг с другом через Харриса Чоудхури, который был личным секретарем Халеды Зии, когда она была премьер-министром в 2001-2006 годах.



Ансари в конечном итоге стал заместителем пресс-секретаря Халеды Зии. Но его основная работа, по словам журналиста Чоудхури, заключалась в том, чтобы выполнять приказы Рахмана.

Они включали в себя получение взяток наличными, поддержание связей с террористическими организациями, включая "Харкартул Джихад аль-Ислами Бангладеш" (Худжи-Б), "Джамаатул моджахедин Бангладеш" (JMB), Объединенный фронт освобождения Асом (ULFA), "Хизбул моджахедин", а также "Аль-Каиду". Кстати, в декабре 2001 года, когда, по сообщениям, BNP в течение нескольких недель принимала бывшего главу "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири и его команду в Бангладеш, Ансарей играл ключевую роль координатора, в том числе несколько раз встречался с Айманом аз-Завахири от имени Тарика Рахмана.



Чоудхури утверждает, что в США Ансари почти регулярно встречается с сотрудниками посольства Пакистана, в частности с Мухаммадом Асимом Раза, а также с другими лицами, такими как Мухаммад Таки и Джамаль Насир.



Возвращаясь к сообщению, Милам заверил Рахмана, что к 10 декабря США введут ряд санкций в отношении большого числа лидеров правящей Народной лиги, включая некоторых высокопоставленных министров, а также гражданских и военных чиновников. Сообщается, что Рахман пару раз разговаривал с Миламом после того, как получил это сообщение.

То, что последовало за этим, стало прелюдией к событиям 5 августа. После сообщения Милама Рахман, как сообщается, поручил избранному числу лидеров BNP, включая, по меньшей мере, двух членов Постоянного комитета партии, подготовиться к "массовому" митингу в Дакке 10 декабря 2022 года.



После того, как Мушфикул Фазаль Ансари повторил заверения о "жестких директивах" Вашингтона правительству Народной лиги уйти в отставку и передать власть "нейтральному временному правительству" не позднее 15 декабря, Рахман разработал подробный план по превращению партийного офиса BNP в еще одну "площадь Тахрир", что является отсылкой к месту проведения в Каире, где протесты свергли правительство Хосни Мубарака, что привело к приходу к власти "братьев-мусульман" при Мохаммеде Мурси.



Одновременно с этим в курс дела был введен нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. По словам Чоудхари, ему было передано, что Рахман готов принять его в качестве главы временного правительства, как только премьер-министр Хасина уйдет в отставку и передаст власть. Рахман также заверил Юнуса, что он займет пост президента, как только BNP вернется к власти после всеобщих выборов, которые пройдут при временном правительстве в марте 2023 года.



Но весь план провалился, когда масштабная мобилизация за пределами района Найя-Палтан в Дакке не состоялась, несмотря на попытки BNP привлечь к проекту исламистские силы, в том числе Хелафат Андолан и Хефазат-и-Ислам.



Несмотря на неудачу, очевидно, что заговор с целью свержения Хасины на этом не закончился. Напротив, объединение BNP и Джамаат лихорадочно работало над тем, чтобы начать информационную войну мягкой силы, направленную против Хасины и Народной лиги с помощью подрывных организаций в Соединенных Штатах.

При создании контрсюжета в средствах массовой информации имя NED снова всплывает. Например, NED финансировал Netra News, популярный веб-сайт для СМИ, который активно продвигал идею BNP-JEI.



Netra News возглавляет Тасним Халил, бангладешский журналист, проживающий в Швеции в изгнании. Халил ранее работал в Daily Star, стал стрингером CNN и, что самое важное, консультантом Human Rights Watch, благодаря чему тема прав человека стала самым мощным подводным течением в новостях Netra News. Кстати, в 2010 году фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса, мастера цветных революций по всему миру, выделил Human Rights Watch грант на 10 лет в размере 100 миллионов долларов.



Поворотный момент в жизни Халила наступил, когда спецслужбы Бангладеш подвергли его пыткам в заключении после задержания 11 мая 2007 года, что проложило путь к ее связям с HRW и, в конечном счете, с Рахманом из BNP. Покинув страну после освобождения, Халил задокументировал свою историю в специальном отчете HRW, озаглавленном "Пытки Тасним Халила" (2008). HRW назвала свою публикацию "наиболее подробным публичным отчетом о случае пыток в Бангладеш".



Поддержка Халилом Тарика Рахмана очевидна. Он является ярым защитником Рахмана, и многие считают его теневым министром по правам человека от BNP после проведения новых выборов. Он противоречиво утверждал, что Рахман должен оставаться вне юрисдикции бангладешских судов, несмотря на заслуживающие доверия дела о преступлениях и коррупции, включая обвинительные приговоры и незавершенные судебные процессы, согласно публикации на Substack, красочно озаглавленной "Шерлок Холмс в Бангладеш".



Netra News, финансируемая NED, овладела искусством массовой мобилизации неполитизированных студентов, продвигая фальшивое моралистическое повествование, в котором они воспринимают себя солдатами на передовой, борющимися с тиранией, защищающими права человека и становящимися подлинными деятелями перемен в своей стране.



Точно так же, как изображение потрясенного Омрана Дакниша, мальчика с каштановыми волосами, которого спасли из разрушающегося здания в Алеппо, было использовано для разжигания движения за смену режима в Сирии; убийство оператора "Аль-Джазиры" недалеко от Бенгази, чтобы разжечь "революцию" против Каддафи в Ливии, и многие другие графические фотографии и видеоролики, использованные во время череды смен режимов, которые произошли под названием "Арабская весна", телеканал Netra news также акцентировал внимание на самоотверженной "жертве" Абу Сайеда как на главном инструменте мобилизации.



Телеканал Netra News высоко оценил Абу Сайеда за то, что он "бесстрашно стоял с распростертыми руками перед тем, как его застрелила полиция..."



"Версии изображения Абу Сайеда, стоящего с распростертыми руками, когда в него стреляли, становятся вирусными в социальных сетях и новостных изданиях. Среди них набросок Каусика Саркера о его героической позиции, его изображение на фоне флага Бангладеш, символизирующее его самопожертвование во имя страны, и то же самое изображение, сопровождаемое строками из стихотворения национального поэта Бангладеш Кази Назрула Ислама "Мятежник", - говорится в сообщении на портале.



В нем добавляется: "Образы молодых женщин, участвующих в акциях протеста в Бангладеш, изменились с фотографий окровавленной, избитой и раненой молодой женщины на толпы студенток, марширующих и скандирующих лозунги... Эти сцены напоминают протесты иранских женщин против Исламской революции и недавние протесты против закона о гражданстве в Индии, когда женщины были на передовой, сражаясь за мусульман в Индии".



Применяя мягкую силу против Хасины, другие светила СМИ включают бангладешских журналистов из международных СМИ (BJIM). "BJIM - это сеть сотрудников СМИ, выступающих за BNP и Джамаат, которые ведут репортажи о Бангладеш для крупных международных новостных агентств", - говорится в сообщении на сайте The Substack Шерлок Холмс в Бангладеш.

Помимо профессиональных сотрудников СМИ, большое влияние оказали такие музыканты, как Арафат Кази, чья мощная статья под названием "Смерть повсюду" на Netra News оказала большое влияние. Даже известный ЛГБТ-писатель и исполнитель Ибтисам Ахмед выступил в поддержку протестов против Хасины, фактически раскритиковав "основополагающий миф" Бангладеш.



Нарративную войну против Хасины также разжигает новый аккаунт X под названием Revolt, который пользуется популярностью среди тех, кто стремится к смене режима. В аккаунте Revolt регулярно публикуются видеоролики активистов BNP, в том числе Захедура Рахмана из Дакки и эмигранта Фахама Абдус Салама.



В одном из своих видеороликов Салам просит военнослужащих Вооруженных сил Бангладеш передать информацию Тасним Халил и другим диссидентам. Он также угрожает членам семей военных офицеров, включая их жен.



Еще три человека - Дэвид Бергман, Зулкарнаин Саер Хан Сами и Джейкоб Милтон - известны тем, что последовательно выступают против Народной лиги из-за рубежа, вступая в контакты с местными политиками, представителями общественности и работая со СМИ, чтобы продвигать свой контрнарратив.



Кстати, Бергман, бывший редактор Netra News, решительно выступил в защиту BNP-Джамаата с тех пор, как в 2012 году Народная лига начала судебные процессы по военным преступлениям, в ходе которых были осуждены несколько видных деятелей Джамаата. Бергман регулярно появлялся на англоязычном телеканале "Аль-Джазира", где неоднократно критиковал Народную лигу.



Имя Зулкарнаина Саера Хана Сами всплыло в связи с преступной деятельностью.



По всей видимости, он был выслан из Венгрии, где управлял несколькими ресторанами, в том числе индийским рестораном Curry House, из-за его предполагаемой причастности к вымогательству и связей с Шахидом Уддином Ханом, финансистом террористов, разыскиваемым Интерполом. По сообщениям некоторых СМИ, он нашел убежище в Лондоне.



В своем посте в Twitter от 9 августа он призвал недавно сформированное временное правительство Бангладеш разблокировать сайт @NetraNews #StateWatch @Bangla_Outlook и все другие сайты для читателей из Бангладеш.



У Джейкоба Милтона также противоречивый профиль. Милтон активно высказывался в социальных сетях по различным вопросам, представлялся бывшим вице-президентом банка, капитаном армии Бангладеш в отставке, юристом и журналистом, но на самом деле он даже не прошел SSC, сообщает сайт Daily Sun со ссылкой на свои источники.

Получив пресс-карту от номинального медиа-центра Бангла в США, он часто задает различные вопросы о Бангладеш на брифингах для прессы Государственного департамента США, говорится в отчете.



Учитывая, что отношения между американцами и пакистанцами налаживаются, неудивительно, что Исламабад, известный своими кровными узами с Джамаатом, активно участвует в протестах против шейха Хасины, которая символизирует унижение Пакистана после отделения Восточного Пакистана в 1971 году и превращения его в независимый Бангладеш.

В последние годы сочувствие Пакистана Джамаату, который был полностью вовлечен в зверства против бенгальских патриотов во время освободительной войны 1971 года, стало очевидным, когда парламент Пакистана в 2013 году единогласно принял резолюцию против судебного процесса по военным преступлениям в Бангладеш, проводившегося под руководством шейха Хасины.



Хасина учредила Международный уголовный трибунал (Бангладеш) в 2009 году для расследования и судебного преследования подозреваемых в геноциде, совершенном в 1971 году пакистанской армией и их местными пособниками во время освободительной войны в Бангладеш.



Кроме того, бывший глава межведомственной разведки Пакистана Асад Дуррани проинформировал Верховный суд Пакистана в 2012 году о том, что разведка финансировала объединение с BNP Джамаат во время выборов 1991 года в Бангладеш.



JEI в Пакистане и Восточном Пакистане/Бангладеш объединяет зловещая и жестокая история безжалостного сотрудничества. Во время освободительной войны в Бангладеш Джамаат-и-Ислами оказывала всестороннюю поддержку пакистанской армии против борцов за свободу Бангладеш/Восточного Пакистана. Западно-пакистанское правительство создало "Центральный комитет мира Восточного Пакистана" (известный как Комитет Шанти или Бахини на бенгальском языке), который был жизненно важной частью их военных операций против бенгальских националистов.



После этого Шанти Бахини вместе с западно-пакистанскими вооруженными силами совершила ужасные военные преступления, в том числе убийства сотен тысяч мирных жителей Восточного Пакистана, изнасилования женщин Восточного Пакистана (особенно немусульман), похищения и убийства ученых, врачей и других лиц. Джамаат-и-Ислами также поддерживал такие группировки, как "Аль-Бадар" и "Аш-Шамс" (известные на бенгальском как "Раджакар бахини"), для поддержки военных усилий пакистанской армии. "Аль-Бадар" был создан Ислами Чатра Сибир, студенческим крылом Джамаат-и-Ислами в Восточном Пакистане. Одной из главных операций Аль-Бадара во время освободительной войны было целенаправленное уничтожение "интеллектуальных людей" (известных на бенгальском как будхиджиби).



Учитывая их прошлый опыт, очевидно, что у американцев не возникнет никаких проблем, если радикальный джамаат или объединение БНП-Джамаат, что более вероятно, придут к власти после будущих выборов, при условии, что их более широкие геополитические интересы будут защищены. Это видно из прошлогоднего заявления Госдепартамента США, в котором говорилось: "Лидеры и члены Джамаат-и-Ислами (Jamaat), крупнейшей мусульманской политической партии в стране, не могли пользоваться своими конституционными свободами слова и собраний из-за притеснений со стороны правоохранительных органов. Правительство отменило регистрацию "Джамаата" как политической партии, запретив кандидатам выдвигаться на должность под названием "Джамаат".



Это неудивительно, поскольку глубинное государство в США имеет позорную историю сотрудничества с радикальными группировками с целью смены режима. Например, в Ливию ЦРУ переправило из Малайзии в 2004 году аффилированного с "Аль-Каидой" Абдельхакима Бельхаджа, который был пойман в Афганистане, чтобы свергнуть лидера страны Муаммара Каддафи.



В 2011 году ЦРУ использовало Бельхаджа для борьбы с реальными или предполагаемыми сторонниками Каддафи, что привело к массовым убийствам чернокожих африканских мигрантов, которые считались сторонниками ливийского лидера.



По данным The Herald, Бельхадж так хорошо служил делу США, что покойный сенатор Джон Маккейн назвал его и его последователей героями. Веб-сайт отмечает, что впоследствии Бельхадж стал лидером ИГИЛ, действовавшим в окрестностях Дерны, города на востоке Ливии.



Еще до того, как улеглась пыль после отставки Хасины, появились тревожные признаки того, что исламские экстремисты, возможно, захватывают власть в стране. Список временного правительства опубликован. В нем фигурирует имя Абуль Файеза Мухаммада Халида Хоссейна, известного в народе как доктор медицинских наук Халид Хоссейн. Хоссейн был вице-президентом организации "Хефазат-и-ислам Бангладеш" и в настоящее время связан с бангладешской исламской организацией "Деобанди". "Хефазат-и-Ислами" - радикальная исламистская организация, членов которой в прошлом обвиняли в преследовании индуистов и в борьбе с правительством шейха Хасины из-за его связей с Индией.

Это назначение было сделано на фоне широко распространенных сообщений о целенаправленных нападениях на индуистскую общину Бангладеш, включая жестокие убийства, изнасилования, разграбление индуистских предприятий и разрушение храмов после ухода Хасины. Неудивительно, что, передавая свои наилучшие пожелания проф. Мухаммад Юнус, глава временного правительства, в связи со вступлением в должность премьер-министра Индии Нарендры Моди призвал новых лидеров Бангладеш обеспечить "безопасность и защиту индусов и всех других меньшинств" в стране.



С более широкой геополитической точки зрения, еще предстоит выяснить, позволит ли новая власть создать США авиабазу, как предупреждала Хасина, и будет ли Кукиленд, государство, похожее на Восточный Тимор, состоящее из частей северо-востока Индии, Мьянмы и Бангладеш, находиться в поле зрения после смены власти в Дакке.



И последнее: газета Netra News, поддерживающая BNP, аплодирует уходящему в отставку послу США в Бангладеш Питеру Хаасу, который был втянут в полемику после того, как некоторые члены Народной лиги Хасины обвинили его в сильной поддержке BNP.



"Многие считали его героем, борцом за демократию в Бангладеш. Другие видели в нем иностранного агента, пытающегося организовать смену режима. Тому, кто его заменит, предстоит очень большая работа, и трудно представить, что люди скоро забудут о том, какое наследие оставил после себя посол", - говорится на веб-сайте. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723876860





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