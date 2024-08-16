В Российской элите засело и скрывается еще много врагов, – Константин Сивков

10:29 17.08.2024

Владимир Гладков. 16.08.2024



Многие представители пятой колонны до сих пор не бежали из России – и скрываются в рядах ее политической или экономической элиты.



Об этом в эфире телеканала "Красная линия" заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"По разным оценкам, из России было вывезено от полутора до двух с половиной триллионов долларов. Чтобы было понятно, два с половиной триллиона долларов – это примерно пятьдесят лет военных бюджетов России. Это все было вывезено.



И совершенно понятно, что люди, которые это все вывезли, далеко не все уехали из России. Понятно, что эти люди отнюдь не сидят в низах общества, не способные повлиять ни на что. Они входят в высшие эшелоны влияния на власть, а то и в саму власть", – сказал Сивков.



"По этой причине, периодически она засвечиваются с подобными высказываниями. Хочу заметить, тот олигарх (по всей видимости, Дерипаска, который недавно в интервью японцам эмоционально высказался против СВО – ред.) высказывал подобные мысли еще в 2022 году. Эти силы очень влиятельны и серьезны. Сейчас уже подвели итоги – 11 вице-премьеров бежали из России. Всех их выпустили, и не просто так. Понятно, что у них очень серьезная крыша была.



Это очень влиятельная сила, которая оказывает серьезное влияние на весь ход СВО, и на российскую экономику", – добавил эксперт.