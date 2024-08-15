Путин отправляется с визитом в Баку. Очень не вовремя

10:32 17.08.2024 Зачем Путину третья за год встреча с Алиевым

Политолог Ниязов раскрыл главные темы переговоров президентов России и Азербайджана



Екатерина Лазарева



Президент Владимир Путин 18-19 августа посетит Баку с госвизитом. Это будет его третья встреча в 2024 году с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как объяснил в интервью URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов, кризис в отношениях с Арменией, растущий интерес Запада к Южному Кавказу, напряженность на Ближнем Востоке подталкивают президентов к регулярным контактам. Внешне стабильная военно-политическая обстановка в регионе может обостриться.



- Ниязи Сабирович, президент Путин 19 августа посетит Азербайджан. Лидеры встречаются регулярно. Какие вопросы остаются нерешенными?



- Визит президента Путина в Баку, думаю, в первую очередь, связан с решением региональных проблем. Речь идет как о политических, так и об экономических темах. Например, фактически открыто говорится о том, что Азербайджан будет способствовать поставкам российского газа на международные рынки, используя свою газотранспортную систему, так называемый Южный газовый коридор. Частью двусторонних отношений России и Азербайджана, напомню, является совместный проект транспортного коридора "Север - Юг", в котором также участвует Иран.



- Есть ли какие-то сложности в реализации проекта?



- Остается незавершенной железнодорожная ветка на Севере Ирана "Решт - Астара", на достройку которой Россия, напомню, выделила в 2023 году кредит в размере 1,3 млрд евро. Но иранской стороне на самом деле хотелось бы, чтобы большая часть грузов по этому коридору поступала в страну не по железной дороге через Азербайджан, а по Каспию: условно, чтобы поезда доходили до Астрахани, дальше - по морю до северных портов Ирана. Для Тегерана это важно с точки зрения развития регионов, которые находятся на Южном побережье Каспийского моря. Но этот путь имеет свои сложности, особенно в зимний период, когда Каспий неспокойный, и мореходство очень рискованно. Поэтому для устойчивых грузоперевозок железная дорога, на что делают акцент Россия и Азербайджан, - более безопасный и рентабельный вариант.



- Может ли этому проекту помешать растущая напряженность на Ближнем Востоке? Имею в виду возможную эскалацию конфликта между Ираном и Израилем после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании?



- Ситуация действительно находится в подвешенном состоянии. Но в Иране конфликт с Израилем, если он примет затяжной характер, никому не нужен.



Да и страны, которые лежат между Ираном и Израилем - Ирак, Иордания, Саудовская Аравия - тоже в этом не заинтересованы, как и в том, чтобы Иран начал играть в Исламском мире ключевую роль в случае победы в этом конфликте - у них собственные политические и экономические интересы. И для проекта "Север - Юг", конечно, такой конфликт ничего хорошего не несет, а только усложнит его реализацию.



- Если вернуться на Южный Кавказ. У России и Азербайджана проблемный сосед - Армения. В 2020 году после обострения Карабахского конфликта Россия выступила гарантом в мирных переговорах. На текущем этапе какие вопросы стоят перед Путиным и Алиевым на этом треке?



- Действительно, Запад очень активно работает сегодня с Арменией. Клубок противоречий там нарастает. До недавнего времени Армения закупала оружие у России, причем в кредит, сейчас начала сотрудничать с Индией. До сих пор Ереван заявлял, что у него нет денег на вооружение, поэтому мы продавали ему в кредит, а сейчас деньги нашлись. Эти поставки идут через территорию Ирана, что нас не может не беспокоить. В России, конечно, этим недовольны. Кстати, Азербайджан у России всегда покупал оружие за реальные деньги, а не в долг, и по мировым ценам.



Армения уходит от внутрирегиональных контактов. России, Азербайджану, тем же Ирану и Турции, конечно, хотелось бы, чтобы в этом регионе вопросы решались согласованно со всеми игроками, чтобы внутри региона не было "чужих". Армения решила обойти всех, вовлечь в эти отношения Запад. Хотя, напомню, это началось не с Пашиняна, а с президентов Роберта Кочаряна, затем - Армена Саркисяна. Пашинян пришел уже на подготовленную почву ориентации Еревана на Запад и охлаждения отношений с Россией.



- А Россия сейчас сохраняет какую-то роль в контактах Армении и Азербайджана по урегулированию их конфликта, которые начались осенью 2020 года?



- Видя геополитические изменения в регионе, Россия готова поддержать любое решение, которое примут Азербайджан и Армения. Москва по-прежнему заинтересована в этом, поскольку понимает, почему этого не происходит, почему нормализация отношений затягивается. В первую очередь, причина - во вмешательстве в этот процесс Франции, которая якобы поддерживает Армению, а в реальности препятствует заключению мира.



- Можно ли говорить, что визит Путина в Баку - это еще один шаг к урегулированию конфликта, к сохранению стабильности на Южном Кавказе?



- Да. Более того, никто из региональных игроков не хочет, чтобы на Южном Кавказе разразился новый конфликт. Движение к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией идет, пусть и медленно. Но важно, что стороны вышли на тот уровень, когда спорные вопросы решаются довольно быстро. Тем более что Армения в этом тоже заинтересована: Еревану нужно, чтобы границы открылись, и экономика заработала. Поэтому там идет работа над изменением Преамбулы к Конституции - из нее должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану (относительно Нагорного Карабаха).



Запад требует скорейшего заключения мирного договора, чтобы Армения оказалась в выигрышном положении и вышла из экономической изоляции. Но Азербайджан настаивает на том, что сначала должны быть приняты поправки в Конституцию: Алиев требует, чтобы все территориальные претензии Еревана к Баку были сняты, а это возможно только с изменением Конституции. Ему нужны гарантии, что в будущем Армения не вернется к этому вопросу.



- По Зангезурскому коридору, если правильно понимаю, вопросы остаются?



- Да, остаются. Пашинян предложил там создать "перекресток мира". Но открытие Зангезурского коридора возможно будет только после заключения мирного договора. И это будет уже новый этап ведения переговоров.



- Армения, получается, главная точка напряженности на Кавказе, требующая особого внимания России? Даже в Грузии с "законом об иноагентах" не поддались давлению США.



- Армения, да, остается точкой напряженности, но по Грузии не стоит сильно обнадеживаться - осенью там выборы, и неизвестно, чем они закончатся. Значительная часть населения страны, особенно молодежь не поддерживает правящую партию "Грузинская мечта". Страна этнически неоднородна, и в разных регионах, по-разному относятся к "Грузинской мечте" и ее лидерам. Поэтому ситуация там сложная, и многое может измениться уже этой осенью.



- Это еще больше акцентирует внимание Путина и Алиева на вопросах региональной безопасности?



- Безусловно.



- В 2022 году Путин и Алиев подписали декларацию о союзничестве. Она касается в том числе вопросов в военной сфере. Документ работает?



- Он не только работает, но и имеет хороший потенциал к дальнейшему развитию. Слава богу, реальных угроз для наших стран, чтобы полноценно ввести его в действие с точки зрения военного сотрудничества, сейчас нет. С экономической точки зрения, декларация исполняется всесторонне. И я вижу, что в политических кругах Азербайджана наблюдается тенденция к тому, что развитие отношений с Россией воспринимается как одно из приоритетных направлений внешней политики. Москву там считают важнейшим политическим и экономическим партнером и союзником. Именно союзником - так же, как и Турцию. Для Азербайджана Россия и Турция - это две силы, которые помогают Баку проводить сбалансированную и независимую от Запада, а где-то и от Востока, внешнюю политику.



- Что дает России это союзничество? Ведь, насколько помню, у нас подобная декларация была подписана и с Арменией еще в далеком 2000-м?



- Союзничество с Азербайджаном - это прежде всего гарантия стабильности на Южном Кавказе, что важно, учитывая нашу общую границу. А что касается российско-армянской декларации о союзничестве, это иная ситуация. Документ был подписан в другой геополитической обстановке: скажем честно, эта декларация (как минимум, со стороны армянской элиты) была против Турции.



Сейчас Турция, несмотря на то что она член НАТО, несмотря на мощное давление Запада, предпочитает выстраивать хорошие отношения с Россией и во многих вопросах пытается играть самостоятельную роль. Последняя информация - Анкара хочет отделить свою систему противовоздушной обороны от НАТОвской ПВО. Это не означает, что Турция выйдет из НАТО, но это серьезные намерения. Плюс в целом процессы, идущие на постсоветском пространстве, дополняют друг друга, усиливают союзнические отношения России и Азербайджана и дальше будут развиваться по нарастающей. Источник - ura.news

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