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Зачем Запад стравливает народы? - Дм.Орехов
12:01 17.08.2024

17 АВГУСТА 2024,

Нормой для англосаксов является "система противовесов" – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

Дмитрий Орехов
писатель

В восьмидесятые годы Запад использовал против России афганских моджахедов, в девяностые – спровоцировал войну на Кавказе. Сейчас на битву с Россией подрядили украинцев. Стравливать другие народы, втягивать их к собственной выгоде в кровавые конфликты – это искусство англосаксы давно сделали основой своих действий на международной арене.

Интересно, что такого рода интриги не считаются у них чем-то зазорным; напротив, в их странах принято гордиться политиками, которые умело загребали жар чужими руками. Этот подход иносказательно и со свойственной ему поэтической силой изобразил Киплинг: чтобы справиться с многочисленным племенем красных псов Маугли по совету мудрого питона Каа рекрутирует на войну "маленький народ" – диких пчел.

Догадаться, кого Киплинг имеет в виду, нетрудно. Английский писатель (он был участником так называемой "Большой игры" между Великобританией и Россией) до судорог и ночных кошмаров боялся того, что Англия однажды лишится своей "главной жемчужины" и самой большой кормушки – Индии. Этот страх вылился у Киплинга в образ рыжих псов, которые угрожают захватить индийские джунгли, где уже охотятся волки ("свободный народ"). По Киплингу рыжие псы жестоки, свирепы, не знают закона джунглей и слепо повинуются своему вожаку; они многочисленны и сметают все на своем пути. Однако если мудро использовать "маленький народ", живущий в скалистых утесах, их полчищам можно нанести поражение. Аллегория у Киплинга получилась более чем прозрачная – по мнению британцев, путь русским на Восток должны преградить народы Кавказа и Афганистана.

Особенно тут интересны детали. Чтобы отправить диких пчел на бой с рыжими собаками, Маугли разоряет их жилища, сталкивая в расщелины груды камней. Фактически он использует "маленький народ" втемную, нисколько не беспокоясь о его судьбе. Но именно так, без особых церемоний, англичане и поступали. Тех же черкесов, которые стали британским пушечным мясом в Кавказской войне, английские эмиссары откровенно обманывали, не стесняясь ничем – лишь бы те воевали с Россией.

В разные времена англосаксы воодушевляли и прямо провоцировали на войну с нашей страной французов, поляков, турок, черкесов, персов, японцев, басмачей, немцев, афганцев, чеченцев, грузин, украинцев. Сейчас они очень хотели бы втянуть в войну с Россией молдован, румын, поляков, прибалтов и мусульманские народы Кавказа и Средней Азии. Подготовку к этим войнам они не останавливают, вкладываются в соответствующие нарративы, создают НКО, прикармливают русофобов, выделяют гранты и т. д.

Впрочем, так они поступали не только с нами. В Африке англичане старались натравить на своих конкурентов-европейцев местные чернокожие племена. В Северной Америке они использовали против французов краснокожих (потом тех же ирокезов согнали в резервации). Английское завоевание Индии фактически было чередой войн, в которых индийцы, направляемые английскими советниками, сражались друг с другом.

По этому же пути шли американцы. Чтобы проучить Иран, где произошла Исламская революция, США спровоцировали ирано-иракскую войну, которую начал их союзник и "боевой цербер" Саддам Хусейн. Для уничтожения Югославии и ослабления Сербии американцы использовали хорватов, боснийских мусульман и албанцев. Подстрекая к войне народы и государства в регионе Великих африканских озер, США дестабилизировали Заир (Конго) и захватили природные богатства этой страны. Сейчас они стараются разыграть против Китая карту уйгуров и тибетцев, Филиппин и Тайваня.

И то раздражение, которое вызывают англосаксы у глобального Юга, связано не только с тем, что они пытаются быть первыми на планете, но еще и с тем, что действуют они подло, спрятавшись за чужими спинами. Подготовив и спровоцировав резню в каком-нибудь уголке мира, англосакс отводит глаза и начинает лицемерно сокрушаться по поводу "отсутствия демократии", "жестокости "диктаторов" и "старинной межплеменной ненависти".

Трудно не задаться вопросом: откуда берется подобный цинизм? Предположу, что основой подобной политики является именно расистское сознание. Англосаксы (по крайне мере, об этом говорит поведение их элит) по-прежнему считают себя высшей кастой человечества, цивилизацией в мире варваров, патрициями в мире плебеев. Они искренне верят в свою исключительность, а это автоматически подводит их к выводу, что войны против конкурентов разумно оплачивать "менее ценными" (неисключительными) народами. Такой подход требует постоянного поиска новых "диких пчел" и усилий по их подготовке к войне с очередными "красными псами". Все это, конечно, требует вложений, но это "правильные инвестиции, которые принесут дивиденды", как недавно объяснил угасающий Байден.

Сейчас Запад провозгласил леволиберальную повестку и активно проповедует "инклюзивность", "политику расового разнообразия" и "позитивную дискриминацию". Представителей угнетенных народов внедряют на все мыслимые посты (иногда через головы более компетентных, но белых сотрудников). Однако международная политика англосаксов, основным нервом которой является стравливание других народов в интересах Великобритании и США, осталась прежней. Это значит, что расистский фундамент их цивилизации никуда не исчез. Заменив нескольких музыкантов в первом ряду своего оркестра, англосаксы играют все тот же заезженный колониальный марш.

Всего этого начисто лишена Россия. Позитивной дискриминации у нас нет и не может быть, потому что не было негативной. Включая какой-то народ в свою империю, мы тут же начинали его защищать, укрывая "за гранью дружеских штыков". Мы не пытались устроить нашим противникам проблемы за чужой счет, не сталкивали Берлин и Париж, не провоцировали войну между Веной и Будапештом, не подстрекали Дублин воевать с Лондоном, не старались разжечь конфликт между Мексикой и США, не ссорили турок с арабами. Победы на полях сражений, обеспечившие России статус великой державы, оплачены самой дорогой ценой – нашими собственными жизнями. В очередной раз добившись мира, мы всякий раз говорили: "Ужасы этой войны не должны повториться". "Золотым веком" в России считается правление царя-миротворца Александра III, который последовательно избегал войн. Мы и сейчас считаем мирное существование нормой и все время готовы к поиску компромиссов.

У англосаксов все иначе. Нормой для них является "система противовесов", т. е. положение, при котором все их конкуренты с кем-то воюют, приближая долгожданную "уравновешенность" (минуту, когда серьезных противников не останется). Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками. У них даже появилось представление о "хорошей войне" (понятие, отсутствующее в других языках), и они все время надеются на ее повторение. Именно поэтому они так самонадеянны, упрямы и несговорчивы. Очень похоже, что они будут верны себе и дальше. Как говорится, "только когда все умрут, закончится большая игра".

В этой ситуации России тоже остается только быть собой и стоять на своем. Мир меняется на наших глазах. С каждым годом в нем все меньше диких пчел, готовых умирать за интересы волков ("свободной стаи"). Да и расизм, явный или скрытый, еще никого до добра не доводил.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723885260


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