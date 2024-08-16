Двух полковников ФСБ Лобанова и Карманова приговорили за взятки от... католических священников

12:19 17.08.2024

Офицеры заставили священников заплатить почти ₽20 млн за покровительство в судах и госведомствах. Подсудимые вину признали, но просили смягчить обвинение, утверждая, что влиять на чиновников и судей не могли



Двух бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, второго также осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ".



После освобождения они три года не смогут занимать руководящие посты в госведомствах, суд также приговорил их к штрафу в размере 39,3 млн руб.



Они служили во второй службе ФСБ - подразделении по защите конституционного строя. В прошлом году офицеры вынудили представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служащих Римско-католической церкви платить им взятки, выяснило следствие. Всего они получили более 19,9 млн руб. "за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти".



Карманов и Лобанов признали свою вину, но настаивали, что не могли влиять на чиновников и судей, а потому их преступление следует переквалифицировать из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере, но суд согласился с позицией обвинения.



"Мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации", - заявил газете генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.



Лобанов, курировавший по линии ФСБ борьбу с коррупций внутри системы МВД, уже представал перед судом. Как выяснило издание, он проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. В 2019 году Захарченко получил 13 лет колонии, весной 2022-го его приговорили к 16 годам по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб.



Мих. Добрунов