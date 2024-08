Почему Швеция не империя? - Е.Пустовойтова

14:57 17.08.2024 17.08.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



В некогда одной из самых безопасных стран Европы преступность бьет рекорды



Если оставить за скобками академическое определение "империи", то обнаружится, что император ей не всегда и нужен. А вот без колоний, куда можно было бы ссылать на веки вечные преступников, империям никак нельзя. Та же Британская в пору своего расцвета отправила в Австралию около 162 000 осужденных. За серьезные преступления, такие как изнасилование или убийство, в Британии полагалась смертная казнь. А куда было девать остальных – от воров до политических? Большинство каторжан были осуждены за мелкие преступления. Первый флот из одиннадцати каторжных судов прибыл 20 января 1788 года в залив, названный потом Ботани-Бей, чтобы основать Сидней – первое европейское поселение на континенте. А последнее судно с каторжниками прибыло в Западную Австралию в 1868 году.



Но полторы сотни лет спустя этот "признак империи" вдруг снова становится популярным в Европе. Возьмите Швецию – здесь сидят за решеткой 82 человека на 100 тысяч, подсчитал The Global Context 2024 (в тех же США этот показатель на тысячу больше – 1086). Но в прошлом году, по статистическим данным Шведского национального совета по предупреждению преступности (Bråttsförebyggande Rådet – Brå), в стране было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений – и девать эти полтора миллиона преступников некуда. Как пишет шведская The Nordic Times, рекорды бьют преступления, связанные с мошенничеством: они увеличилось на 22 процента за прошлый год, а за десять лет – на 53 процента. Оборотная сторона цифровизации привела к росту мошенничества с использованием банковских карт на 44%, социальной инженерии – на 36%.



Уже мало кому надо объяснять, что "социальные инженеры", чаще всего представляясь по телефону сотрудниками банка, силовиками или органами правительства, убеждают жертву совершать действия, которые опустошают ее карман – банковскую карточку. Что у нас, что в Швеции.



К радости шведской полиции, количество краж велосипедов за год значительно сократилось, что легко можно объяснить тем, что на фоне роста бандитизма в стране жертвы просто перестали сообщать "по мелочи". А вот количество краж в магазинах увеличилось на целых десять процентов. Но не они самое главное. Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, сети организованной преступности в Швеции в июле насчитывали около 30 000 человек. Министр юстиции страны Гуннар Стреммер (Gunnar Strömmer), назвал эту цифру "захватывающей дух" и пообещал ввести новое законодательство для борьбы.



Бандиты становятся все более серьезной проблемой в Швеции, стране с населением в 10 миллионов человек. По данным шведской полиции, только за май месяц в этом году произошли 144 перестрелки, в результате которых 18 человек погибли, ранен 41 человек. А с начала года был 391 случай со стрельбой, 107 человек получили ранения. Два десятка лет назад самая безопасная страна Европы, сегодня Швеция обогнала Италию и страны Восточной Европы по количеству перестрелок организованных преступных группировок. В минувшую субботу в пригороде Стокгольма два человека погибли и еще двое получили ранения, и по словам Стреммера, "это одна из самых острых социальных проблем, с которыми мы сталкиваемся".



Можно зачитать до дыр Национальную стратегию борьбы с организованной преступностью, принятую правительством Швеции 1 февраля этого года, но ничего, кроме "призывов к сопротивлению" и "пресечению преступной деятельности", там не найдешь. "Смертоносное насилие и криминальные финансовые структуры, используемые участниками организованной преступности, а также параллельные социальные структуры на местном уровне влияют на безопасность шведских граждан", – это хорошо звучало бы в предвыборной речи популиста, но не в перечне задач правительства, теряющего доверие граждан и не способного предотвратить превращение Швеции в "империю гангстерских кланов". Но министр юстиции Гуннар Стреммер призывает "все слои общества должны внести свой вклад – это задача не только правоохранительных органов".



Приговор шведской пенитенциарной системе еще полгода назад вынес Remix News, сообщивший, что шведские тюремщики потеряли контроль над тюрьмами страны, а переполненность тюрем приводит к росту угроз и насилия. "Заключенные более или менее овладели тюрьмами", – заявил тогда председатель Департамента исправительных учреждений профсоюза Seko Кристер Халлквист. Персоналу пришлось "дистанцироваться от заключенных, поскольку у него не было ресурсов для предотвращения инцидентов". Халлквист предупредил: "Ситуация закончится катастрофой. Мы перешли черту".



С начала года шведское правительство во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном (Ulf Kristersson) было вынуждено вплотную заняться нарастающей волной бандитизма, охватившей страну. Расширенные полномочия полиции и ужесточение наказания за преступления, связанные с применением огнестрельного оружия и ростом числа убийств, пока помогли мало. Неделю назад шведское правительство объявило о новых полномочиях полиции по задержанию и досмотру молодых людей в связи с ростом числа бандитских разборок, из-за которых Швеция стала рекордсменом Европы по стрельбе со смертельным исходом.



Но именно потому, что больше стали "хватать", бандитов стало некуда "сажать". А теперь еще, по данным Исправительной службы, уровень насилия в самих тюрьмах стал самым высоким: в прошлом году было зарегистрировано 1333 случая насилия между заключенными по сравнению с 1198 годом ранее и 2354 случая угроз и насилия в отношении тюремного персонала по сравнению с 1962 случаями в прошлом году.



Причины, по которым Швеции потребовались "имперские" возможности для расчистки территории от преступности, трудно замаскировать. Это радушный прием Швецией беженцев и лиц, ищущих убежища, ставший предметом гордости правительства шведов со времен Второй мировой войны и давший "плоды" в первом десятилетии нынешнего века. Швеция приветствовала иранцев после исламской революции, чилийцев, бежавших от Пиночета, турецких курдов, чеченцев с Кавказа и беженцев из бывшей Югославии – страна открывала свои границы в 1990-х и 2000-х годах всем, тогда как южные соседи по ЕС старались закрывать свои. Можно копья ломать о том, кому раскрывать объятия стоило, а кому нет, но повлиять на результат это уже не может. Привязанная к брюссельскому "стойлу", а теперь еще и к НАТО, в течение многих лет страна терпела поражение в борьбе с групповой преступностью, связанной с массовой иммиграцией. Бывший премьер-министр Магдалена Андерссон только теперь призналась, что ловушка "мультикультурного общества Швеции" способствовала росту преступности в крупных городах: "Сегрегации было позволено зайти так далеко, что в Швеции теперь существуют параллельные общества, – жалуется она. – Мы живем в одной стране, но в совершенно разных реалиях. Общество было слишком наивным, а ресурсы полиции и социальных служб были слишком слабы"... Спасибо Брюсселю.



Что же теперь? Рубить головы, как это делалось в Швеции до 1910 года (тогда смертная казнь была применена в последний раз), хоть за кулек помидоров, хоть за убийство законопослушного шведа теперь не будешь – с 1973 года Конституция Швеции гласит, что смертная казнь, телесные наказания и пытки строго запрещены. Но возникает старый "имперский" вопрос, куда девать преступников, если собственные тюрьмы и следственные изоляторы заполнены на 128% для мужчин и на 132% для женщин? Где искать ту самую "австралию" для шведов?



Согласно новому отчету Шведского национального совета по предупреждению преступности (BRÅ), причиной перенаселения на нарах стали 29% "сидельцев", не имеющих шведского гражданства. Иммигранты.



По оценкам Службы исполнения наказаний, в ближайшие десять лет можно успеть создать в общей сложности 27 000 наро-мест, а потребуются места для 35 000 "сидельцев" против нынешних 4 500 человек. Европейское Time News сообщает, что "правительство рассматривает возможность аренды тюремных помещений за рубежом. Заключенным также придется привыкнуть к тому, что их будет вдвое больше в одной камере, чтобы вместить всех". Ну и закончим The Nordic Times: "Министр юстиции Гуннар Стреммер ищет места для заключения в тюрьмах в непосредственной близости от Швеции. Шведское правительство надеется решить эту проблему, арендуя тюремные помещения в других странах. В настоящее время назначен следователь (Маттиас Вальштедт, постоянный секретарь и заместитель начальника юридического отдела полиции), который выяснит, является ли этот тип размещения (зэков) практически осуществимым", – заявил министр на пресс-конференции в минувший четверг.



Правительство очень надеется, что сможет сбагрить своих зэков за рубеж, и уже думает, сколько это будет стоить, какие практические и организационные проблемы необходимо решить и как обеспечить там "приемлемое и законное обращение с ними". Но пока известен только один пример европейской страны, которая принимает таких заключенных за плату – Нидерланды. Стало быть, Стокгольм начнет искать свою "колонию" с них. Скажете, не очень-то похоже на признаки империи? Конечно. Ведь Британия брала колонии флотом, а Швеция – кроной. И крона у них тянет всего-то на 0,075 фунта стерлингов. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723895820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества