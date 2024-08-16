Резко обострились отношения Франции с Алжиром

15:19 17.08.2024 К чему приведет обострение отношений между Францией и Алжиром

Его причиной стала позиция Парижа по Западной Сахаре



Отношения Алжира и Франции обострились из-за проблемы Западной Сахары



Алжир отозвал своего посла во Франции после того, как та признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Какие последствия это будет иметь для Эмманюэля Макрона и его репутации - в материале РБК



Почему Алжир отозвал посла из Парижа



МИД Алжира обвинил Францию в подрыве международного права и усилий ООН по урегулированию в Западной Сахаре и объявил, что отзывает своего посла в Париже. "Это не просто отзыв посла для консультаций. Это понижение уровня дипломатического представительства, - заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф (цитата по France 24). - Это важный шаг, чтобы выразить наше осуждение и неодобрение. Отзыв посла - это первый шаг, за которым последуют другие".



Какие именно другие меры будут приняты, в ведомстве не уточнили.



Причина обострения отношений - в том, что 30 июля президент Франции Эмманюэль Макрон, поздравляя короля Марокко Мухаммеда VI по случаю 25-й годовщины его вступления на престол, в своем послании обозначил позицию Франции в отношении территориального спора в Западной Сахаре, заявив, что "настоящее и будущее" этого региона "находится в рамках марокканского суверенитета". "Наша поддержка плана автономии, предложенного Марокко в 2007 году, ясная и неизменная. Он отныне представляет собой единственную основу для достижения политического, справедливого и прочного решения путем переговоров в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Макрон (текст его послания приводит марокканское издание TelQuel).



Западная Сахара - территория на северо-западном побережье Африки; на севере граничит с Марокко, на северо-востоке - с Алжиром, на востоке и юге - с Мавританией, на западе омывается Атлантическим океаном. Площадь - 266 тыс. кв. км, население - 612 тыс. человек. До 1975 года была испанской колонией; в том году Испания подписала с Марокко и Мавританией так называемые Мадридские соглашения и вывела из Западной Сахары свою администрацию. После этого эти две страны поделили территорию между собой; впоследствии Мавритания вывела свои войска из Западной Сахары и отказалась от притязаний на нее.



С 1973 года в Западной Сахаре действует "Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро" (историческое название этой территории), или "Фронт Полисарио" - военно-политическая организация, выступающая за независимость сначала от Испании, потом от Марокко. "Полисарио" - аббревиатура от испанского названия Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro. В 1976 году "Фронт Полисарио", который вел в то время партизанскую войну против Марокко, провозгласил в Западной Сахаре независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). Сегодня "Полисарио" контролирует около 25% территории Западной Сахары, в том числе Свободную зону в западной части, от другой части ее отделяет Марокканская стена - оборонительное сооружение длиной 2,2 тыс. км, созданное в 1980-е годы.



Крупнейший город региона Эль-Аюн находится под контролем Марокко; в 2021 году 22 африканские страны открыли там или в другом городе Дахле свои консульства, признав тем самым право Марокко на Западную Сахару. В 2020 году претензии королевства на этот регион признали США - они сделали это в обмен на то, что Рабат признал Израиль.



Независимость САДР признали приблизительно 80 стран, но в 1990-е годы 39 отозвали или приостановили свое признание. САДР и "Фронт Полисарио" активно поддерживаются Алжиром.



Россия занимает нейтральную позицию, говоря о праве жителей народа региона на самоопределение. В 1991 году в результате соглашения об урегулировании между САДР и Марокко СБ ООН сформировал Миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). На этом голосовании жители должны решить, будет ли Западная Сахара независимой страной либо войдет в состав Марокко. Референдум до сих пор так и не проведен.



Суть предложения Марокко, на которое сослался французский президент, в том, чтобы Западная Сахара перешла под марокканский суверенитет и в ведение Марокко перешли вопросы обороны и внешней политики. Но правительство автономии будет состоять из представителей местного народа сахавари. Идею такой автономии поддержали США, однако "Фронт Полисарио" ее отверг.



В ответ на послание французского лидера король Мухаммед VI заявил, что его "особенно радует четкая и решительная позиция" Парижа, и пригласил Макрона посетить страну. Марокканское новостное агентство MAP обратило внимание, что Франция - постоянный член СБ ООН, и это придает дополнительный вес ее позиции.



"Фронт Полисарио" и Алжир, который поддерживает САДР, позицию Макрона осудили. По оценке "Фронта Полисарио", такой подход лишает "народ Сахары возможности осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и независимость"; "Фронт" обвинил Париж в том, что тот "никогда не отказывался от своего колониального и экспансионистского подхода и продолжает препятствовать усилиям международного сообщества в поиске мирного и справедливого решения по деколонизации Западной Сахары". Алжир обратил внимание, что ни одно французское правительство до этого не считало такую позицию целесообразной и признание суверенитета Марокко нынешними властями - "легкомысленный" шаг, сделанный без оценки возможных последствий.



Какие последствия будет иметь французская поддержка позиции Марокко



Стоит отметить, что отзывом алжирского посла дело не ограничилось. Как сообщило французское издание Le Canard enchaîné, ссылаясь на высокопоставленный источник, Алжир стал отправлять своих граждан, высланных из Франции, обратно. Le Monde отмечает, что это весьма существенный инструмент давления на Париж, поскольку без так называемого консульского пропуска, выдаваемого родной страной не обладающего паспортом мигранта, выслать его невозможно.



Это не первый кризис в отношениях двух государств - проблемы между двумя странами возникают периодически с тех пор, как в 1962 году Алжир получил независимость от Франции. В 2021 году Алжир отозвал своего посла в Париже после того, как газета Le Monde привела выдержки из стенограммы встречи Макрона с потомками французских участников Алжирской войны (шла с 1954 по 1962 год). Как заявил Макрон, власти Алжира "полностью переписали" историю - она "основана не на правде", а на "дискурсе с опорой на ненависть к Франции".



В 2022 году президенты двух стран Эмманюэль Макрон и Абдельмаджид Теббун договорились вести постоянный диалог по всем вопросам и создали для этого Высокий совет сотрудничества, в том же году алжирский посол вернулся в Париж.



Отношения Алжира и Франции никогда не были дружественными, отмечает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов; национальная идеология Алжира во многом опирается на противостояние с бывшей метрополией и на утверждение независимости от Франции. "С другой стороны, это противостояние не выходит обычно за определенные рамки. Во Франции большая алжирская диаспора, у двух стран крепкие экономические связи - Франция по-прежнему ключевой поставщик многих видов продовольствия и оборудования в Алжир, инвестирует в его нефтегазовый сектор, - пояснил РБК эксперт. - Единственное, что он не пускает французов в сферу безопасности, предпочитая сотрудничество с Россией и Китаем".



Издание The Foreign Policy обращает внимание, что новый виток борьбы за Западную Сахару начался в 2020 году, когда США признали суверенитет Марокко над этим районом. С тех пор ее власти стали гораздо активнее осваивать подконтрольную им территорию, строя порты, дорогие и роскошные отели. Вашингтон разрушил международный консенсус, который предполагал проведение в Западной Сахаре референдума. В регионе возобновились вооруженные столкновения: объявленный в 1991 году режим прекращения огня был нарушен, и стычки продолжаются до сих пор.



Что касается интереса Франции, то он, по оценке The Foreign Policy, прежде всего обусловлен ресурсами региона. Марокко, в частности, предлагает французским компаниям доступ к проектам в области возобновляемых источников энергии; страна также богата полезными ископаемыми, такими как фосфат, кобальт, марганец, и Париж заинтересован в том, чтобы инвестировать и в эту сферу.



"Решение Франции - показательный шаг в том плане, что сейчас мы наблюдаем потерю независимой позиции Парижа по Африке в целом, - считает Маслов. - Если раньше Париж конкурировал с Вашингтоном за влияние в Африке, то сейчас его подход выстраивается в логике общеатлантической политики США на континенте". Источник - РБК

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