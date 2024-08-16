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Во всей России проблемы с мигрантами. А в Удмуртии их нет. В чем секрет?
15:24 17.08.2024

"Селить в отдаленных селах. При первом же нарушении - чемодан, билет, вокзал!"

Людмила Николаева

Ситуация с мигрантами вышла в России на новый уровень опасности. Значительное их число - "потенциальные террористы, которые живут у нас как хотят и где хотят по своим правилам, кто под видом таксистов, кто - курьеров, дворников, продавцов и так далее". Об этом заявил на уходящей неделе Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.

По его мнению, основанному, как уточняется, на данных ФСБ, в стране "предостаточно членов запрещенных в РФ ячеек террористических организаций".

Сказанное Кириллом Викторовичем дополняет оперативная информация Следственного комитета РФ. Согласно статистике СК, количество тяжких деяний, совершенных приезжими, выросло у нас в три раза.

И не только тяжких, добавим от себя. Мелкое хулиганство граждан из бывших союзных республик становится уже чуть ли не обязательным ритуалом в их поведении в нашей стране. Например, в Петербурге минувшей весной пьяный мигрант оскорбил, а потом напал на полицейского, сделавшего ему замечание у станции метро.

После задержания сего заезжего "труженика" выяснилось: нелегал, работает неофициально… Другой "заморский гость" Северной столицы, выходец из Узбекистана, подозревается, согласно заведенному на него уголовному делу, в более серьезном преступлении - посягнул на половую неприкосновенность ребенка.

А в Первопрестольной буквально на днях гражданка Узбекистана ни с того ни с сего налетела с кулаками на кондуктора в городском общественном транспорте. Что ей ударило в голову, выясняют теперь силовики. В Мытищах Московской области группа возбужденных то ли спиртным, то ли еще чем "гостей" избивала прохожих…

Историй подобного рода, увы, немало. Не только в обеих наших столицах. И не первый год. Да и сама эта проблема давняя. Одним "внешним усилием", то есть задержаниями и выдворением из РФ, она вряд ли разрешима. По крайней мере, в короткий срок. Тут нужно как-то еще, как-то иначе. Усилия точно не одних силовиков.

Об этом еще несколько лет назад задумались в Удмуртии. Для большинства наших соотечественников это глубинка. Какие, казалось бы, могут быть там мигранты? Тем более что данная республика долгие десятилетия была закрыта как для туристов, откуда бы они ни были, так и для трудовых мигрантов. Причина уважительная: ее, Удмуртии, промышленная специализация на оборонке.

Но в 1990-х запрет на въезд был отменен (кто думал тогда о безопасности страны?) А мигрантам, известно, главное - зацепиться у нас. - Словом, понаехали и туда.

По данным управления МВД по Удмуртии по вопросам миграции за 2022-й год (более свежих найти не удалось) в республике было зарегистрировано порядка 40 тысяч мигрантов. В основном те, кто не нашел работу в Приволжском (50%) и Центральном (17%) федеральных округах. К текущему году цифры эти, как говорят местные специалисты, изменились незначительно.

Изменилось другое: многие рабочие места, облюбованные было за минувшие десятилетия приехавшими на заработки выходцами из Средней Азии (главным образом), заняты теперь местными жителям. В том числе и достаточно доходной в республике работе таксистов. Ее, к слову, вообще хотят запретить для приезжих в 2025 году. Как и овощеводство. В обеих, считается, немало лазеек для коррупции, которыми активно пользуются недобросовестные сотрудники.

- Что касается межнациональных конфликтов - да, они случались и у нас. Но давно. На рубеже 1990-х и 2000-х годов, - сказал "СП" Александр Скобелев, историк, кандидат наук, ныне директор экскурсионного центра "Открываем Удмуртию". - Потом ситуация выправилась. Регулярно стали проводиться рейды полиции…

"СП": Но так везде в нашей стране. Что далеко не всегда помогает свести на нет откровенный бандитизм приезжих из ближнего зарубежья. Как все-таки удалось вашему Родниковому краю, как называют Удмуртию в народе, минимизировать такого рода конфликты?

- Наша республика расположена на границе православия и ислама. Именно здесь они "познакомились" много веков назад, здесь регулярно "встречаются". Можно сказать, сроднились. У нас немало крепких смешанных браков. Веками складывались традиции. Веками влияем друг на друга и в малом, и в большом.

Что касается трудовых мигрантов, то в нулевых годах, после нескольких серьезных инцидентов было принято решение селить их преимущественно в сельской местности, где им создаются условия для работы. Причем разные группы не близко друг от друга. Там же предоставляется и работа им.

Управляются такие поселения лидером из их группы, выбранным представителями местной власти совместно с членами диаспоры. Вся работа с поселенцами идет исключительно через этого авторитетного для своих земляков человека.

Удмуртия исторически многонациональна. Русские, удмурты, татары, башкиры, украинцы, белорусы, армяне, - вот ее основатели и созидатели. Что нам делить? Ни одной серьезной разборки на национальной почве за минувшие как минимум десять лет. Поговорите с местными жителями - они уверены, что для этого просто нет причин.

"СП": Ну, как же, согласно сводкам МВД республики, в первом полугодии нынешнего года в вашем регионе привлекли к ответственности более тысячи человек!

- Я в курсе. Привлекли всех их к ответственности за нарушение миграционного законодательства. С этим тоже наведем порядок.

"СП": Селите мигрантов в сельской местности. Но будет ли для них там работа, если уже с 2025 года вступит в силу запрет работать им в овощеводстве?

- Займутся другой. Ее в наших селах на всех хватит. А не захотят, так - до свиданья!

Источник - СвободнаяПресса
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