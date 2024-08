Newsweek: граждане США считают, что страна движется в неверном направлении

15:25 17.08.2024

Newsweek: граждане США считают, что страна движется в неверном направлении



Уже около двух десятилетий граждане США недовольны ситуацией в стране, пишет автор статьи в Newsweek. Политические катастрофы и проблемы в социальной сфере делают жизнь невыносимой. Теоретически ситуацию можно было бы исправить, но на деле все не так просто.



Внезапный и драматичный выход Джо Байдена из предвыборной кампании 2024 года привел к перезагрузке гонки за Белый дом. Однако это не отменяет того факта, что в середине июля избиратели были готовы сместить второго законно действующего президента подряд – впервые с 1892–1896 годов. По данным служб изучения общественного мнения, недовольство среди американского населения сохраняется уже около двух десятилетий. Что же происходит?



Одним из индикаторов настроения в обществе служит излюбленный вопрос (социологической службы – прим. ИноСМИ) Gallup о том, "на правильном или неправильном пути находится страна". Этот простой выбор одного из двух вариантов не учитывает множество нюансов. Тем не менее вердикт ясен: в последний раз большинство американцев считало, что США идут в верном направлении, в январе 2004 года. Ближе всего к "правильному пути" страна была в феврале 2020 года: в то время 45% опрошенных считали, что Соединенные Штаты движутся верным курсом. Деятельность конгресса получала одобрение более половины американцев в последний раз в апреле 2003 года.



Дело не только в статистике, но и в результатах выборов. С начала "века недовольства", начавшегося где-то при администрации Буша II (Джорджа Буша-младшего – прим. ИноСМИ), палата представителей меняла своих хозяев четыре раза – в 2006, 2010, 2018 и 2022 годах. Чаще, чем сейчас, палата представителей меняла руководство в период с 1880 по 1898 год – пять раз. С начала века Белый дом четырежды переходил от одной партии к другой. Это делает двадцатилетний период с 2000-го по 2020 год самым нестабильным с тех пор, как демократы и республиканцы сменяли друг друга на посту президента на четырех выборах подряд с 1884-го по 1896 год.



В 2017 году политолог Моррис Фиорина назвал это ситуацией "нестабильного большинства", при которой сторонники партий получают чрезмерную власть, оттесняют независимых политиков и добиваются контроля над национальными институтами. В эссе, опубликованном в апреле этого года в The New York Times, Дэймон Линкер попытался объяснить мрачный настрой общества. Он описывает "ужасное количество неудач за последние 20 с лишним лет" как череду политических катастроф – от войны в Ираке до Великой рецессии. Также он обращает внимание на уникальное для развитой страны сокращение ожидаемой продолжительности жизни, вызванное резким ростом числа передозировок наркотиков, а также увеличением количества самоубийств в пересчете на душу населения.



Фиорина и Линкер затронули важные составные части этой истории, но, как представляется, они упускают один ключевой момент. Разочарование в американской политике и институтах – это следствие тянущейся с начала века неспособности решить проблемы, которые волнуют американцев больше всего.



С 2000 года расходы на здравоохранение растут быстрее, чем общий уровень инфляции. Американцы, имеющие несчастье регулярно пользоваться медицинской страховкой, погружаются в мутную историю со счетами, цифры в которых, похоже, берутся с потолка. То же касается стоимости высшего образования. И что бы вы ни думали о предлагаемых обеими партиями решениях, иммиграционная система США также не работает на протяжении целого поколения. Неравенство доходов, выраженное индексом Джини, сейчас проявляется куда более явно, чем в 2000 году. При этом 1% самых богатых американцев за последние два десятилетия продолжал богатеть, и теперь на их долю приходится уже не 25, а 30% от общего благосостояния. С 2007 года более половины всего богатства страны сосредоточено в руках бэби-бумеров.



Эта примечательная история провалов не ограничена каким-либо отдельным событием. Она говорит о неспособности элиты последовательно улучшать жизнь простых граждан. Прогресс в духе Закона о доступном здравоохранении не всегда воспринимается как достижение, потому что реформы не затронули большую часть разрушенной системы. Небольшой пример: в январе 2024 года двум моим детям сделали операцию по установке слуховых трубок. В течение следующих восьми месяцев я получил пять разных счетов от трех разных организаций на общую сумму более 5 000 долларов за 10-минутную операцию. Попробуйте догадаться, что бы я сказал, если бы служба Gallup позвонила мне прямо сейчас.



Система медицинского страхования похожа на мошенничество – как и многое другое, с чем американцам приходится иметь дело каждый день. Мы сталкиваемся с непрозрачной системой поборов в кабинетах врачей и в больницах, при бронировании авиабилетов, попытках управлять своими банковскими счетами, покупке автомобиля, подключении кабельного телевидения или интернет-услуг, приобретении билетов на концерт и так далее, и тому подобное. Предприниматели из Кремниевой долины объединили целые отрасли, такие как музыка, аренда автомобилей и доставка еды, под контролем приложений. Они наносят ущерб людям, создающим национальное богатство, и перекачивают богатство крошечной элите. Каждый год таким образом утекают миллиарды долларов из кошельков работяг, в то время как другие обогащаются. Нам звонят по нескольку раз в день с попытками вымогательства и разного рода играми на доверии. Людям стало как никогда трудно больше зарабатывать.



Все это создает системную нестабильность для всех, кроме представителей верхней части среднего класса и элит. Большинство людей, даже если у них есть хорошо оплачиваемая работа и материальное атрибуты успеха, отделяет от полного разорения всего одно неблагоприятное жизненное событие - раковый диагноз или неудачное бизнес-предприятие. Люди не должны так жить в одной из самых богатых стран в мировой истории.



Ни одна из этих проблем не имеет простого решения. Это не значит, что никто не пытался их найти. Но устаревшие американские институты управления – от затягивания решений в сенате до частых периодов противостояния администрации и конгресса – крайне усложняют формирование политической программы и для демократов, и для республиканцев. Чтобы уйти от этой модели политической нестабильности XXI века, нужна партия, которая сумеет эффективно управлять страной и быстро добьется решения основных проблем, порождающих эту неустойчивость.



Автор статьи: Дэвид Фарис – преподаватель политологии в Университете Рузвельта (Roosevelt University) в Чикаго, автор книги "Время для грязной схватки: как демократы могут добиться устойчивого большинства в американской политике" (Time to Fight Dirty: How Democrats Can Build a Lasting Majority in American Politics). Его статьи печатались в The Week, The Washington Post, The New Republic и других СМИ.