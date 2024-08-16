Новым замминобороны России стала Анна Цивилева. Берлин теперь точно - наш..

17:08 17.08.2024

Президент России Владимир Путин повысил замминистра обороны России Анну Цивилеву до статс-секретаря - замминистра обороны. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.



Новую должность жена министра энергетики России Сергея Цивилева получила спустя ровно два месяца после назначения в Министерство обороны. Указ вступает в силу с 17 августа.



В середине июня руководство Минобороны претерпело существенные изменения. Указами Путина от должности были освобождены четыре заместителя министра, приходившие при бывшем главе ведомства Сергее Шойгу, и столько же - назначены на их места. Возглавляет военное ведомство с мая Андрей Белоусов.



Минобороны отмечало, что в зону ответственности Цивилевой будут входить вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.