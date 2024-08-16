Укр-фронт. Все наступают.., - Р.Маркуш

19:30 17.08.2024

Наши мощно пошли на Купянск: Из-за Курской авантюры драп ВСУ на других фронтах ускорился

Но больше всего украинской армии поплохело на Покровском направлении

Радомир Маркуш



Украинская "телега", комментируя удар 16 августа по мосту в Глушковском районе Курской области, считает, что операция "Курск" захлебнулась, и политическая верхушка незалежной, осознав масштаб потерь элитных войск ВСУ, решила "прибрать к рукам" русские земли от реки Сейм до границы с Украиной.



Согласно инсайдерским раскладам, нелегитимный президент Зеленский уже поставил задачу главкому Сырскому "продержаться до наступления зимы и дождаться результатов выборов в США в ноябре, когда мог бы начаться переговорный процесс, и сохранение полосы российской территории под контролем ВСУ могло бы принести пользу Киеву в гипотетическом соглашении, которое положило бы конец конфликту".



Однако в Генштабе ВСУ понимают, что как только в Курской области линия фронта стабилизируется, ВС РФ начнут бить по захисникам, засевшим на захваченной территории, всеми калибрами. Высокопоставленные инсайдеры из окружения Сырского также не верят в бездумные попытки россиян любой ценой форсировать реку. Более вероятен поход армии России на Сумы с последующим охватом плацдарма на южном берегу Сейма.



В любом случае на каких-либо переговорах с Украиной можно смело ставить крест, пока хоть один украинский солдат будет находиться на русской земле.



Небо над полем боя кишит дронами, и они становятся все совершеннее

Но у разгона этого нарратива есть еще и одна не менее важная задача, а именно, отвлечь бандеровскую публику от весьма печальных для щирых украинцев новостей с других участков фронта. Даже киевские эксперты говорят, что при всей политической важности событий на Курщине судьба кампании 2024 года решается не в Глушковском районе Курской области.



"Российские войска 16 августа продвинулись к юго-востоку от Часова Яра и продолжили наступательные операции. Видеозапись с геолокацией, опубликованная днем ранее, показывает, что ВС РФ перешли через канал „Северский Донец-Донбасс" к северу от Озеряновки (к юго-востоку от Часова Яра)", - констатирует ISW в свой оперативке от 17 августа.



Даже по данным DeepState (заблокированного в нашей стране), украинская армия уже фактически потеряла Артемово (по-украински Зализное), Кирово (Пивничное) и Новгородское (Нью-Йорк). Сообщается, что и Торецк на треть стал опять Дзержинском - после того, как наши смогли взять под контроль укрепрайоны ВСУ на терриконах шахт Северная и имени Артема.



А на Покровском/Красноармейском направлении фронт ВСУ трещит по всем швам, и подразделения врага уже часто убегают с позиций без приказа. Так, в Гродовке русские солдаты уверенно оттесняют противника к центру и ворвались в Новогродовку, а также продвинулись вдоль железной дороги в направлении Селидово (осталось 4 км), взяв под контроль населенные пункты Орловка, Журавка и Николаевка.



Селидово, хоть и размером с Авдеевку, неудобно географически для обороны и фактически не имеет фортификационных сооружений. Вырусь из "Цензор.нет" Бутусов жалуется, что город может быть сдан за считанные дни из-за переброски бригад ВСУ в Курскую область.



Наши бойцы наступают и на Угледарском направлении. "15 и 16 августа российские войска продолжили наступательные операции к западу от Донецка в районе Георгиевки, Красногоровки и Александровки и к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также продвинулись на 400 метров в пределах Константиновки и достигли центра населенного пункта", - жалуется ISW.



В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видна атака ВС РФ мотострелковым подразделением севернее Никольского. Картоделы зафиксировали успешную высадку российского десанта, штурм позиции ВСУ в районе вентствола шахты "Южнодонбасская" и оценили продвижение армии России до 500 метров по направлению к Водяному.



Самостийные обзорщики сообщили, что лучшие бригады ВСУ используются американцами как "пушечное мясо"

Согласно данным объективного контроля, в период с 11 по 16 августа враг выбит из 107 кв. км донбасской территории. В принципе, это было ожидаемо. В какой-то мере бандеровская публика свыклась с драпом украинских войск из Донбасса, однако для многих "машовцев и погореловых" стало шоком бегство "хероев" на Купянском направлении, где Сырский сосредоточил не менее 40 тысяч захисников.



14 августа Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали ВСУ к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, Кругляковки, Берестового и Стельмаховки. Наступление армии России началось с точного поражения штаба ВСУ в Купянске-Узловом. Там же на улице Ленина в результате прилета была уничтожена "располага" противника, сгорело 6 автомобилей ВСУшников и уничтожен личный состав врага.



И уже 16 августа наши бойцы продвинулись на участке шириной до 3,6 км к северу от Песчаного. Гаулятор Купянского района Андрей Канашевич фактически признал факт прорыва и заявил, что ВС РФ наносят удары по украинским переправам через реку Оскол и оказывают огневое давление на районы вблизи Берестового и Синьковки. Он пожаловался, что ВСУ потеряли стратегические высоты севернее Песчаного, что грозит обрушением всей левобережной обороны.



Таким образом, бандеровцы отступают на всем фронте, но тупо бросают свои лучшие войска в курскую "мясорубку" в ущерб донбасской ЛБС.