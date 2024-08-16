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|Путин снова послал Бе-200 тушить пожары в Турции. Ему оно надо?
19:44 17.08.2024
Российский Бе-200 задействован в тушении пожара на юге Турции - власти
Российский самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении крупного природного пожара в провинции Айдын на юге Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала ТРТ Haber.
"Лесопожарные службы принимают меры для тушения пяти природных пожаров в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. В провинции Айдын задействован арендованный тяжелый самолет-амфибия Бе-200", - сказал он.