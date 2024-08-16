Умер журналист Евгений Ксензенко

20:49 17.08.2024

Ему было 44 года



МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет, он много лет боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщила его жена.



