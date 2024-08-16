ЦИК Грузии готовится к обороне. Парламентские выборы в Тбилиси обещают быть жаркими

21:07 17.08.2024

Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?

Парламентские выборы 2024 в Грузии обещают быть жаркими



ТБИЛИСИ, 17 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября якобы из-за страха.



