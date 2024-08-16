В Ливане закончилось топливо и электричество. Полностью!

21:37 17.08.2024

Вся территория Ливана осталась без электричества из-за нехватки топлива в стране. Об этом сообщает местный телеканал LBC со ссылкой на госпредприятие Electricite du Liban (EDL).



Известно, что ранее произошло отключение последнего энергоблока крупнейшей электростанции Аль-Захрани. Отмечается, что в результате будут затронуты такие жизненно важные объекты, как аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационные системы, говорится в заявлении компании.



Жителей страны призвали максимально экономить воду, поскольку отключение электричества значительно сказалось на местной гидроэнергетике.