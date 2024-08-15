|Хваленый британский супер-танк Challenger 2 горит и взрывается от удара дрона
00:15 18.08.2024
Украина выделяет дефицитные танки Challenger 2 для наступления на Курской дуге - беспилотник Lancet заявляет о первой победе
Редакция журнала Military Watch
15 августа 2024 г.
Кадры, опубликованные 15 августа, подтвердили, что Вооруженные силы Украины развернули основные боевые танки Challenger 2 для поддержки своего продолжающегося наступления в российском Курском регионе, которое началось девятью днями ранее, 6 августа. Четырнадцать машин были доставлены в марте 2023 года и впоследствии эксплуатировались 82-й десантно-штурмовой бригадой украинской армии, хотя, как сообщается, две были нейтрализованы в бою до конца года. Challenger 2 в течение нескольких месяцев находились в резерве и впервые появились на передовой против российских войск на востоке Украины в июне 2023 года. Challenger 2 - единственный новый класс танков, поступивший на вооружение в западном мире после окончания холодной войны, и может похвастаться броневой защитой, которая широко считается ведущей в мире. Однако его средства управления огнем и, в частности, его датчики все чаще оказываются устаревшими, в частности, его старые тепловизионные прицелы первого поколения. Кроме того, танк по-прежнему использует нарезное, а не гладкоствольное орудие, и это последний танк в мире, в котором это сделано: советские танки перешли на гладкоствольное оружие в 1961 году, а немецкие и американские танки - в 1979–1980 годах, что имеет множество существенных недостатков с точки зрения огневой мощи.
В отличие от танков M1A1 Abrams, поставленных Соединенными Штатами, которые были понижены в классе для использования в Украине, Challenger 2 были взяты непосредственно из запасов британской армии для оснащения украинской армии. Это изначально способствовало большим надеждам в западном мире относительно их характеристик. Тем не менее, машины начали нести потери очень быстро после вступления в бой, и кадры в первую неделю сентября 2023 года подтвердили уничтожение первого танка. Сообщалось также о втором танке, но не было подтверждено, что он был уничтожен в том же месяце. Тот факт, что первый танк был брошен переносным противотанковым оружием "Корнет", а не более тяжелыми боеприпасами, не предвещал ничего хорошего для выживаемости класса, и сообщалось, что Challenger 2 впоследствии были выведены из боевых действий на передовой.
Кадры, опубликованные 15 августа, подтвердили уничтожение по крайней мере одного танка Challenger 2, участвовавшего в наступлении на Курской дуге. Остается неясным, сколько танков британского производства участвует, и если да, то каковы были потери. В ходе атаки были задействованы многие из самых боеспособных сил Украины, и потенциал их уничтожения, когда они окажутся в конце длинных линий снабжения и будут подавлены российскими войсками, все чаще рассматривается как потенциальный способ переломить ход войны еще больше не в пользу Украины. Танк был уничтожен с помощью низколетящего российского одноразового беспилотника Lancet 3 недалеко от Суджи. Удар беспилотника привел к детонации боеприпасов, уничтожив танк без возможности восстановления. Кадры появились в то время, когда удары беспилотников и высокоточная артиллерия стали предпочтительными средствами нейтрализации украинских танков, а всего за четыре дня до этого был снят американский M1A1 Abrams, уничтоженный аналогичным ударом беспилотника Lancet. Подобные удары также уничтожили более десятка единиц украинской бронетехники в Курске, а по некоторым оценкам - несколько десятков единиц, включая несколько танков.