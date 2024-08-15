Хваленый британский супер-танк Challenger 2 горит и взрывается от удара дрона

00:15 18.08.2024

Украина выделяет дефицитные танки Challenger 2 для наступления на Курской дуге - беспилотник Lancet заявляет о первой победе



Редакция журнала Military Watch

15 августа 2024 г.



Кадры, опубликованные 15 августа, подтвердили, что Вооруженные силы Украины развернули основные боевые танки Challenger 2 для поддержки своего продолжающегося наступления в российском Курском регионе, которое началось девятью днями ранее, 6 августа. Четырнадцать машин были доставлены в марте 2023 года и впоследствии эксплуатировались 82-й десантно-штурмовой бригадой украинской армии, хотя, как сообщается, две были нейтрализованы в бою до конца года. Challenger 2 в течение нескольких месяцев находились в резерве и впервые появились на передовой против российских войск на востоке Украины в июне 2023 года. Challenger 2 - единственный новый класс танков, поступивший на вооружение в западном мире после окончания холодной войны, и может похвастаться броневой защитой, которая широко считается ведущей в мире. Однако его средства управления огнем и, в частности, его датчики все чаще оказываются устаревшими, в частности, его старые тепловизионные прицелы первого поколения. Кроме того, танк по-прежнему использует нарезное, а не гладкоствольное орудие, и это последний танк в мире, в котором это сделано: советские танки перешли на гладкоствольное оружие в 1961 году, а немецкие и американские танки - в 1979–1980 годах, что имеет множество существенных недостатков с точки зрения огневой мощи.



