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Киев у последней черты, - Ирина Алкснис
00:35 18.08.2024

Россия довела Киев до последней черты

Ирина Алкснис

Сразу несколько источников сообщили о подготовке Киевом ядерной провокации - взрывах "грязных бомб" у хранилищ российских АЭС. Под угрозой - Запорожская и Курская атомные станции.

Это не первый раз, когда поступает инсайдерская и даже официальная информация о планах украинских властей использовать ядерное и радиоактивное оружие, но, пожалуй, впервые ситуация для них складывается настолько отчаянная, что Киев и впрямь может прибегнуть к нему.

Российские войска неуклонно продвигаются в Донбассе, продавливая оборону ВСУ. Нападение на Курскую область должно было решить сразу несколько задач: во-первых, добиться существенного военного успеха в виде захвата Курской АЭС и в целом серьезного продвижения вглубь российской территории; во-вторых, вынудить Москву перебросить на это направление войска с Донбасса, тем самым снизив давление на фронт там; в-третьих, дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России - в идеале с самыми далекоидущими государственно-политическими последствиями.

Для решения данной задачи на Курск были брошены дефицитные и крайне ценные резервы - не насильно мобилизованное пушечное мясо и не измотанные в многомесячных боях подразделения, а свежие, хорошо подготовленные, отлично укомплектованные и мотивированные силы.

Спустя десять дней после начала нападения можно уверенно говорить, что ни одна из этих задач не решена. В Курской области продолжаются тяжелые бои, Белгородская область - под огнем, но вместо победных реляций, которые можно предъявить миру, ВСУ вынуждены лихорадочно возводить оборонительные сооружения. Причем для решения поставленных задач Киеву пришлось бросить на передовую большое количество западной техники, которую до того берегли и использовали с соблюдением всех возможных мер предосторожности и которой, включая ЗРК Patriot, теперь российская армия устроила массовый забой.

Инсайдеры утверждают, что Киеву любым способом нужно удержать захваченную территорию до ноября - до президентских выборов в США. Это единственный вариант убедить его хозяев, что от "украинского проекта" еще может быть польза для Запада, а соответственно, необходимо и дальше его поддерживать. Однако, судя по всему, там сами не верят, что это получится сделать.

А значит, карта, на которую Украиной было поставлено так много, бита, и перед Зеленским и Ко нависла реальная угроза "списания". Вот только это люди, у которых нет вообще никаких ограничений и тормозов, когда речь идет об их личном выживании и благополучии. Они организовали конвейер смерти для собственного народа, они обрекли свою страну на уничтожение - и им нормально. В 90-е подобных персонажей называли беспредельщиками, потому что они были готовы на абсолютно любое, самое чудовищное злодеяние.

В ситуации, когда никакие их усилия, точнее сказать, преступления не приносят желаемого результата, нет никаких сомнений, что они готовы использовать то немногое - и самое ужасное, - что еще имеется в их распоряжении. А то, чего у них не хватает, им с удовольствием предоставят американцы и британцы, поскольку у тех ситуация пока не столь критичная, но движется в том же роковом направлении - тотального геополитического поражения. А уж про радостную готовность Запада чужими руками использовать ядерное оружие против России можно и не упоминать.

Киев готов. Запад готов. Должны быть готовы и мы - их остановить.

Источник - РИА Новости
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