The Telegraph: крупнейшие финансовые компании мира выводят деньги из США

00:45 18.08.2024 The Telegraph UK

Пока весь мир не перестанет давать Америке деньги, она будет их транжирить, как пьяная матросня

Привычка Америки жить в кредит - признак упадка ее общественных институтов, утративших всякую самодисциплину, пишет The Telegraph. Если США не научатся выстраивать свою финансовую политику более сбалансированно, предупреждает автор, скорый обвал глобальной экономической системы неминуем.



Эмброуз Эванс-Притчард



Никогда прежде США не вступали в фазу экономического спада с совокупным дефицитом федерального, государственного и местного бюджета порядка 8% ВВП. Нас ждет глобальная катастрофа - и она вот-вот разразится.



На данном этапе экономического цикла, после стольких лет роста, государственные дебет и кредит должны сходиться. Если США скатятся в серьезную рецессию с такой нездоровой отправной точки, эта цифра, кто бы ни победил на грядущих выборах в ноябре, может резко подскочить до 15%.



Постоянная эмиссия долга в таких масштабах отобьет у мира аппетит к скупке казначейских облигаций США и ослабит вашингтонские рычаги борьбы с затяжным спадом с помощью контрциклического стимулирования. Это возымеет мощные косвенные последствия для всей мировой финансовой системы, краеугольным камнем которой служит доллар, и разрушит сложившуюся на основе доходности американского долга архитектуру глобальных кредитных контрактов.



"США всегда жили по своим правилам, но теперь они прямо-таки испытывают систему на прочность. Пока что все как-то держалось, но последние два аукциона казначейских облигаций были очень слабыми, и мы неотступно за этим следим", - объяснил главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.



Доколе экономика США процветала, превышение бюджета было лишь теоретической опасностью. Однако эта угроза стала более явной после паники из-за рецессии, которая началась в США в этом месяце. "При слабой экономике налоговые поступления снижаются, а пособия по безработице растут. Тогда-то и возникают налогово-бюджетные риски", - сказал Слок.



При этом нет никакой чрезвычайной ситуации, которая могла бы оправдать нынешние масштабы займов, сопоставимые разве что с теми, которые выдавались в военную эпоху. Можно, конечно, сказать, что экологически чистое перевооружение промышленности против Китая таит в себе некий воинственный оттенок. Однако Рональд Рейган в конце 1980-х годов как-то превзошел Советский Союз по вооружениям и выиграл холодную войну с совокупным дефицитом менее 2% ВВП - построив при этом 15 авианосных ударных групп.



Рейган покинул свой пост с валовым федеральным долгом менее 50% ВВП. Сегодня же он составляет 122% и растет по параболе.



В великой стране, как писал Адам Смит, "воцарилась большая разруха", но Америка продолжает испытывать судьбу. Систематические займы в таких масштабах для финансирования потребления - признак упадочного общества, утратившего всякую самодисциплину.



"Рынки могут в какой-то момент поставить под сомнение финансовую устойчивость. Мы знаем это по опыту: все кажется устойчивым до тех пор, пока внезапно не обвалится", - сказал многоопытный экономист Банка международных расчетов Клаудио Борио. С присущим ему тактом он не стал открыто указывать на США, но мы можем догадаться, кого он имел в виду.



О том, близки ли США к рецессии или нет, кипят жаркие споры. Резкий скачок розничных продаж в июле развеял назревшие было опасения, но сам этот ажиотаж стал возможен лишь потому, что уровень личных сбережений упал до 3,4% - как в последние месяцы 2007 года перед началом Великой рецессии. Когда уровень сбережений настолько низок, резкое возвращение к прежнему уровню осложняется еще больше. Это тревожный звоночек, а вовсе не признак силы.



Лично я придаю большее значение симптомам истощения на рынке труда США, типичным для поздней стадии цикла. Массовые увольнения могут спровоцировать стремительную рецессионную лавину, если только Федеральная резервная система США не предпримет упреждающих мер. Пока что мы их не видим.



Политика "зависимости от данных" делает Федеральную резервную систему заложницей запаздывающих показателей - например, инфляции в секторе услуг - и практически гарантирует, что она замешкается, если экономика действительно начнет восстанавливаться.



Как актив казначейские облигации США по-прежнему служат для всего мира убежищем в условиях глобального кризиса или рецессионного шока. Рынки по-прежнему наперегонки пускаются за ликвидными казначейскими векселями и облигациями, стоит делу запахнуть неприятностями. Долгосрочные долговые обязательства могут принести инвесторам немалую прибыль, поскольку номинальная доходность (но не обязательно реальная!) резко снижается при экономическом спаде. Но это своего рода оппортунизм и тактическая игра для хедж-фондов.



Ключевым здесь выступает то обстоятельство, это что происходит в течение тех месяцев (или даже лет) спада, когда недоверчивый рынок насыщается долгом галактических масштабов. Почти наверняка США придется платить все более высокую неустойку, чтобы привлечь покупателей. Это ускорит порочный цикл обратной связи, который уже портит динамику долга США.



По оценкам агентства Fitch Ratings, совокупный федеральный и местный долг США достиг в прошлом году 8,8% ВВП, а в этом составит 8,2%. Процентные расходы достигнут к 2025 году 10,3% доходов - это втрое больше, чем в среднем среди стран с рейтингом AA. Все, что выше 10% - это красный сигнал тревоги.



Самые непосредственные тому причины - необеспеченные налоговые льготы Дональда Трампа и непрофинансированные расходы Джо Байдена. На более глубоком уровне это рост "неприкосновенного" благосостояния бэби-бумеров среднего класса, то есть затраты на пенсии и бесплатную медицинскую помощь престарелым.



Бюджетное управление Конгресса заявляет, что дефицит составит 1,6 триллиона долларов (1,24 триллиона фунтов стерлингов) в этом финансовом году, 1,8 триллиона в следующем году и 2,6 триллиона к 2034 году, если Конгресс не разберется, что к чему, и не возьмется за ум. И этот расчет еще делался на основе текущих тенденций! В период рецессии рост окажется намного выше.



Чистые выплаты по процентам уже превысили оборонный бюджет США. Десять лет назад эта сумма составляла 1,2% от ВВП. В этом году - 3,4%, и этот показатель продолжит неуклонно расти.



Иностранные центральные банки уже несколько кварталов подряд сокращают вложения в казначейские облигации США: некоторые вынуждены продавать их, чтобы уберечь собственные валюты, другие руководствуются геополитическими причинами или ищут лучшей доходности. Решение "Семерки" о заморозке российских валютных резервов ужаснуло центральные банки стран Глобального Юга.



За последние два года Китай сократил свои активы с 939 миллиардов долларов до 767. Доля рынка казначейских облигаций США в руках иностранных центральных банков упала с 25% в 2019 году до 14% в этом. Пока что это компенсируется частными покупателями, но как долго это будет продолжаться - вопрос.



Огромные пенсионные фонды и страховые компании из Японии только начали репатриацию средств, поскольку ее центральный банк наконец-то повысил процентные ставки, сокращая поддерживающий йеновую торговлю разрыв в доходности. Казначейство США больше не может рассчитывать, что спрос на эти "голубые фишки" покроет выпущенные долговые обязательства. Возможно, мы недалеки от момента, когда японцы станут чистыми продавцами.



Фонд облигаций США Pimco стоимостью 1,9 триллиона долларов уже диверсифицирует свои активы, перейдя от вложений в государственный долг к относительно безопасным "убежищам" Австралии, Канады и даже Великобритании - этот поразительный сдвиг в эпоху после Лиз Трасс учит, что ее краткосрочное правление было лишь исключением из общего правила.



Я предполагаю, что ФРС снова придется вмешаться и купить государственный долг, на этот раз подавляя доходность казначейских облигаций грубой силой, как она делала в течение девяти лет с 1942 года до соглашения с Минфином от 1951 года.



Потолок для краткосрочных векселей установили в 0,375%, а для долгосрочных облигаций - в 2,5%. Но поскольку инфляция достигла 20%, под конец это была откровенная экспроприация у держателей облигаций. Но, по крайней мере, тогда это было лишь временным средством, покуда Америка не наведет порядок у себя дома. На сей же раз никаких шагов даже не предпринимается.



ФРС будет непросто оправдать возврат к практике денежных вливаний, когда она сама только что выпустила инфляционного джинна из бутылки. Но не стоит недооценивать нахальство центральных банков. ФРС может заявить, что вынуждена действовать, чтобы не дать инфляции упасть значительно ниже 2% - или что требуется отразить дефляционный импортный шок из Китая. Разумеется, слов "валютное стимулирование" никто даже не проронит: вместо этого ФРС будет рассуждать о "динамическом контроле кривой доходности" и сыпать другими удобными терминами, позаимствованными у Банка Японии.



Покупка облигаций в таком случае станет открытым финансированием казначейского долга. В случае убедительной победы Трамп на втором сроке может внести поправки в Закон о Федеральном резерве. Харрис может прийти к тому же, пусть и по необходимости.



Таким образом, извечный налогово-бюджетный бардак постепенно превращается в денежно-кредитный. Именно к нему Америка мчится на всех парах.



Ни одна другая страна или блок не сможет подкрепить международную валютную и кредитную систему. Ни одна другая валюта не готова заменить собой доллар. Поэтому нам всем предстоит жить с пьяным гегемоном. Источник - ИноСМИ

