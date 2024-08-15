США и нападение на Курскую область. Пентагон и ЦРУ не скрывают своего участия, - Владимир Овчинский

07:34 18.08.2024 США и нападение на Курскую область. Пентагон и ЦРУ не скрывают своего участия

Владимир Овчинский



Руководители оборонных ведомств США и Украины обсудили нападение на российскую Курскую область, а также продолжающуюся войну между Украиной и Россией, заявила 15 августа 2024 года заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (DOD News, 15.08.2024).



Министр обороны Ллойд Дж. Остин III 14 августа 2024 года говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, "пытаясь лучше понять их цели", сказал Сингх. "Это то, чем мы продолжаем заниматься и будем продолжать следить".



Текущее наступление на Курск не меняет того, какое оружие коалиция, поддерживающая Украину, предоставляет воюющей стране, сказала она. Она отметила, что оружие, предоставляемое украинским вооруженным силам, изменилось с момента российского вторжения в феврале 2022 года.



Сингх сказала, что Контактная группа по обороне Украины - коалиция из более чем 50 стран - начала отправлять базовое противотанковое и противовоздушное вооружение на Украину. Это трансформировалось по мере продолжения войны и изменений: украинские пилоты теперь летают на F-16, украинские пехотинцы проходят сложную подготовку, украинские танкисты водят немецкие танки Leopard и американские Abrams и многое другое.



"Вы видели, как мы со временем вносили изменения и добавляли различные возможности, и мы оставляем за собой право продолжать это делать", - сказала Сингх.



По ее словам, есть некоторые признаки того, что украинское наступление в России отвлекает российские силы от действий России в восточных провинциях Украины.



Американские чиновники считают, что украинцы были эффективны на поле боя и оттесняют российские войска из захваченных ими районов. Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией между Россией и Украиной, сказала Сингх, "это то, что администрация всегда взвешивает, но вы должны помнить, что Украина смогла сделать. ... Они были очень успешны в том, чтобы вернуть свою суверенную территорию, и они все еще продолжают это делать".



Война на Украине может закончиться за один день, если президент России Владимир Путин выведет свои войска, но Украина готова продолжать борьбу. "Я вам скажу, что… наши обязательства с Украиной на долгосрочную перспективу", - сказала она.



Из стенограммы пресс – конференции заместителя пресс – секретаря Пентагона Сабрины Сингх (15.08.2024):



СИНГХ: Отдельно министр Остин вчера также поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о приоритетах, усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности и текущих операциях Украины.



Министр Остин и министр Умеров также обсудили мощную поддержку со стороны союзников и партнеров в оказании помощи в удовлетворении срочных военных потребностей Украины. Министр Умеров предоставил обновленную информацию о динамике боевых действий, а также о влиянии продолжающихся атак России на Украину.



Вопрос: Итак, начнем с Украины. Вы только что огласили текст звонка. Включил ли этот звонок вопрос, теперь, когда Украина находится в наступлении, меняет ли это то, какое оружие они ищут? И поддержат ли США другой запрос специально для поддержки этих новых наступательных маневров?



СИНГХ: Итак, что касается оружия, которое мы поставляем Украине, в данный момент это не влияет на то, что мы им поставляем. Но вы видели, как мы меняем типы оружия и систем, которые мы даем с течением времени. И, конечно, с тех пор, как война началась в феврале 2022 года и был развернут наш первый пакет помощи в области безопасности, типы артиллерии, типы оборудования, которое они получали, вы видели, что это меняется и развивается с течением времени, и у них есть сложные возможности большой дальности вместе с тем, вы знаете, мы обучаем их пилотов на F-16. Итак, вы видели, как мы модифицируем и даем различные возможности с течением времени, и мы оставляем за собой право продолжать это делать.



Вопрос: Итак, изменилось ли что-то с решения США о поддержке Украины, если она продолжит продвигаться дальше? Будут ли какие-либо ограничения на то, что Украина может или не может делать с системами, которые предоставили США?



СИНГХ: Итак, не буду вдаваться в гипотетические рассуждения. Но могу сказать, что мы на связи с нашими украинскими коллегами. Как я уже упоминала выше, вчера у секретаря был телефонный разговор со своим коллегой. Мы всегда оцениваем, что им нужно на поле боя, чтобы добиться успеха. И мы считаем, что возможности, которые мы продолжаем им предоставлять, - вы видите, как эти успехи приносят плоды, поскольку они продолжают сражаться на востоке и в некотором роде на севере юга - в южной части этого восточного региона Украины. Поэтому мы намерены предоставить больше президентских пакетов помощи.



Я думаю, что последний был на прошлой неделе. Мы продолжим это делать.



Вопрос: Поддерживает ли министр операцию, учитывая, что он говорил с Умеровым и теперь, вы знаете, вероятно, лучше понимает, чего они пытаются добиться?



СИНГХ: Я могу вам сказать, что мы поддерживаем, и что Украина продолжает защищать себя.



И вот почему вы видели, что мы предоставляем пакеты с той скоростью, с которой мы это делаем, и с той последовательностью, с которой мы это делаем, и эта приверженность не изменилась. И президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Так что я думаю, мы просто оставим это как есть.



Вопрос: Украина просит разрешения использовать западное оружие для более дальних ударов по территории России, чтобы набрать обороты во время операции "Курск". Рассматривают ли это Соединенные Штаты?



СИНГХ: Так что мне больше нечего сказать о возможностях дальнего глубокого удара. Мы дали им возможности и работали с украинцами над установкой этих параметров, но они не изменились.



Вопрос: Похоже, каждая красная линия, которую проводит Россия, теперь вызывает усиление украинских военных?



СИНГХ: Я скажу вам, что оружие, которое мы им поставляем, и не только - вы должны помнить, это не только Соединенные Штаты. Это коалиция стран, объединившихся через UDCG, предоставляющая оружие, возможности и поддержку Украине.



Мы считаем, что лучший способ сделать их эффективными на поле боя - это объединить эти возможности и продолжать оттеснять силы, чтобы вернуть себе суверенную территорию. Это не обязательно происходит путем нанесения дальних глубоких ударов по России. И, конечно, мы обеспокоены эскалацией.



Так что то, что Россия не отреагировала на что-то, не означает, что она не может или не будет делать этого в будущем. И это то, что администрация всегда взвешивает. Но вы должны помнить, что то, что Украина смогла сделать с некоторыми из - будь то от нас или других стран, они были очень успешны в том, чтобы вернуть свою суверенную территорию, и они все еще продолжают это делать. Это не то, что закончится за один день.



Но, конечно, для Украины это займет время, это потребует обучения. И я скажу вам, что вы знаете, что наша приверженность Украине на долгосрочную перспективу.



Вопрос: Трансграничная операция Украины в Курской области была самой значимой миссией с начала войны. Очевидно, это было сделано без ведома их крупнейшего покровителя, Соединенных Штатов. Теперь, почему это не следует считать провалом разведки со стороны этой администрации, Белого дома?



СИНГХ: Я думаю, что некоторые из вещей, которые украинцы продемонстрировали ранее в войне, это способность удерживать Киев, а затем Харьков, Херсон. Они смогли удерживать крупные, крупные города, которые - я думаю, тогда вы тоже были здесь, в этой комнате для брифингов, и рассуждали о том, что украинцы смогут удержать, а что нет. С точки зрения того, является ли это провалом разведки, нет.



Вопрос: Что Соединенные Штаты не знали об этом, что это произошло, пока это не произошло?



СИНГХ: Нас не информировали об этой операции. Это не значит, что это провал разведки. Я бы вам сказал, что мы работаем с украинцами, чтобы лучше понять их цели.



Вопрос: Тот факт, что они не сообщили об этом никому в администрации, свидетельствует ли об отсутствии доверия между Киевом и Вашингтоном?



СИНГХ: Нет, я так не думаю. У нас очень хорошие отношения с нашими украинскими коллегами. Министр Остин почти еженедельно общается со своим украинским коллегой.



Там есть глубокое доверие, и должно быть глубокое доверие. Мы вливаем миллионы и миллиарды долларов в Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя. Мы помогаем им с их возможностями. Мы обучаем их пилотов.



Мы тренируем их пехоту, чтобы они были лучше, чтобы улучшить их навыки. Там есть абсолютное доверие. Как мы уже сказали, мы не знали об этой операции. Это не значит, что мы не занимаемся другими делами.



Вопрос: Я знаю, что Соединенные Штаты предостерегали украинцев от использования определенного оружия, которое может проникнуть глубоко в Россию. Теперь, когда линия схватки продвинулась вперед, есть ли ограничения на то, какое оружие можно использовать на российской земле?



СИНГХ: Ничего не изменилось в плане нашей политики. Так что политика, которую мы установили с самого начала, разрешив эти ответные меры по огню вокруг этого района Сумы, ничего не изменилось. И ничего не изменилось в нашей политике дальнего действия, вы знаете, также и в политике огня.



Мы по-прежнему верим, что с коалицией, которую мы построили через UDCG, мы даем украинцам то, что им нужно на поле боя, чтобы добиться успеха в этом северо-восточном регионе и на юге. И мы верим, что у них есть возможности добиться успеха с тем, что мы им дали.



Вопрос: Но политика США никогда не учитывала возможность использования подобного оружия на территории России?



СИНГХ: Я скажу по этому поводу, это, еще раз, по вторжению на Курск, мы все еще - мы все еще работаем над тем, чтобы получить больше от украинцев по их целям. Так что, мне больше нечего сказать по этому поводу.



Вы должны помнить, что каждый раз, когда поле боя менялось и адаптировалось, будь то местность или возможности, мы тоже адаптировались. Поэтому мы ничего не исключаем прямо сейчас. Но если динамика поля боя изменится, мы всегда оставляем за собой право работать с украинцами над тем, что им нужно.



И прямо сейчас вы видите их - у них есть эти F-16, которые там. Они это продемонстрировали. Это была возможность, которая не была нужна им в самом начале войны, но теперь мы - но им это нужно.



The New York Times (15.08.2024) открыто пишет о роли США в нападении на Курскую область. В частности, что о роли директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса, который в публичных выступлениях говорил о необходимости понзить гордыню российского руководства и советовал Украине "показать силу на поле боя".



"Американские официальные лица говорят, что Украине придется развивать операцию, проводя другие смелые операции, которые могут дать отпор чувству России, что ее победа неизбежна.



Будет ли это включать больше трансграничных вторжений, секретных диверсионных миссий или других еще не запланированных операций, еще предстоит увидеть", - пишет Times.



"15 августа 2024 года командующий войсками НАТО генерал Кристофер Г. Каволи заявил, что вторжение пока проходит успешно. "Достаточно сказать, что, похоже, все идет довольно хорошо", - сказал он во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.



"Они нашли слабое место в позиции русских и быстро им воспользовались, причем весьма умело", - сказал генерал Каволи.



Его комментарии были самыми обширными из комментариев американского чиновника с тех пор, как Украина начала атаку на прошлой неделе.



Генерал Каволи, который регулярно общается со своими украинскими коллегами, заявил, что "операция оказала важное влияние на моральный дух украинцев после месяцев медленного и изнурительного продвижения российской армии на востоке и юге Украины".



"Это оказало очень хорошее стимулирующее воздействие на население и на самих военных", - сказал он.



С другой стороны, генерал Каволи заявил, что "это не будет продолжаться вечно. Они соберутся и отреагируют соответствующим образом".



Президент США Байден заявил журналистам 13 августа, что наступление Украины на территории России - крупнейшее иностранное вторжение в страну со времен Второй мировой войны - поставило Кремль в затруднительное положение. Он признал, что американские чиновники поддерживали связь со своими украинскими коллегами во время операции.



Операция Украины также вызвала восторженные отзывы сторонников Киева в Конгрессе.



Сенаторы Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, и Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, которые на этой неделе встретились в частном порядке с президентом Зеленским в Киеве, призвали к увеличению военной поддержки Украины.



На вопрос о вторжении на пресс-конференции Грэм сказал: "Что я думаю о "Курске"? Смело, блестяще и красиво. Продолжайте в том же духе".



Украина использует поставленные Америкой транспортные средства, оружие и боеприпасы для проведения смелой наземной операции в России".



"В отличие от предыдущих рейдов через границу, проводившихся украинскими коммандос, в этой операции участвовало несколько тысяч военнослужащих регулярной армии, оснащенных мобильными средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления российских радаров. Все это свидетельствует о намерении Украины нанести еще более глубокий удар по территории России.



Американские разведслужбы знали о намерении Украины атаковать Россию через границу более года. Так что даже если время и место были сюрпризом, стратегическая цель таковой не была.



Один из отчетов разведки, опубликованный на интернет-форуме военнослужащим Национальной гвардии ВВС, включал информацию о встрече, на которой Зеленский подталкивал военных к рассмотрению возможности вторжения через границу. Согласно отчету, Зеленский хотел, чтобы украинские силы "оккупировали неуказанные российские приграничные города".



"Недавние изменения в политике администрации Байдена сделали эту операцию возможной.



Под давлением своих советников и ключевых союзников Байден в конце мая 2024 года разрешил Украине нанести ограниченные удары по территории России с применением оружия американского производства, что, как ожидалось, стало новой главой в войне за Украину.



Решение Байдена стало первым случаем, когда американский президент разрешил ограниченные военные действия против артиллерии, ракетных баз и командных центров на территории противника, обладающего ядерным оружием".



"Чиновники Пентагона и Госдепартамента заявили, что использование поставленного американцами оружия и боеприпасов в ходе атаки со стороны Украины на Курск не нарушало политику США".



"Украинские официальные лица сообщили высокопоставленным американским гражданским и военным лидерам, что цель операции - создать для россиян оперативную дилемму: заставить Москву отвести войска от линии фронта в Донецкой области на востоке Украины, которые на протяжении нескольких недель медленно, но уверенно продвигались вперед".



"Американские чиновники советовали украинцам не проводить в этом году крупных наступлений на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны.



Наступая в Курске, украинцы последовали американскому совету: вместо того, чтобы сражаться на укрепленных позициях, идите туда, где нет противника, чтобы обезопасить стратегически важную территорию".



"По словам американских чиновников, операция "Курск" также направлена ​​на захват и удержание территорий для усиления позиций Украины на переговорах, возможно, для обмена российской территории на земли под Харьковом, которые российские войска заняли весной". Источник - завтра

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