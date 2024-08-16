Умер Ален Делон

10:20 18.08.2024

- Известный французский актер Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет, сообщает газета Le Figaro.



О его смерти, отмечает газета, сообщили его дети Фабьен, Анушка и Антони. По словам родственников, Делон умер у себя дома.



Они призвали общественность с уважением отнестись к частной жизни родственников актера в этот скорбный момент.



О дате и времени церемонии прощания и похорон пока не объявлено.



Ален Делон начал сниматься в кино в 1950-х. Среди известных его ролей - "Затмение", "Борсалино", "Рокко и его братья", "Зорро", "Любовь Свана", "Тегеран-43". В 2017 году актер заявил о завершении карьеры.



