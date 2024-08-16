Мигранты вывозят из России больше денег, чем приносят экономике, - Ю.Банишевская

10:35 18.08.2024

"На лечение детей деньги собираем, мигрантам дарим триллионы": Русский актер сказал правду



Юлия Банишевская



Мигранты вывозят из России больше денег, чем приносят экономике. Это триллионы рублей недоплаченных налогов. Зато оформлять пособия "новые граждане" бегут в первых рядах, а еще получают социальное жилье, места в учебных заведениях, бесплатное лечение. А в это время русские семьи не могут позволить себе купить квартиру. Об этом читайте в материале Царьграда.



В Тюменской области сегодня зреет социальный взрыв. Местные жалуются в соцсетях, что по улицам толпами ходят мигранты:



Они стали расти в геометрической прогрессии, получают пособия, социальное жилье, а мы не получаем ничего. Эти мигранты стали заполонять медицинские колледжи, педагогические институты. В учебные заведения их зачисляют в первую очередь, так как обычно они многодетные и малоимущие.



И такая картина не только в Сибири. Мигранты облюбовали десятки регионов. "Кишлакизация" страны заметна по количеству смуглых мужчин, замотанных с ног до головы женщин и не говорящих по-русски детей, заполонивших местные школы.



Быть бедным выгодно



Из бюджета тратятся гигантские деньги на социальное обеспечение приезжих. Член СПЧ при президенте Екатерина Сморода озвучила сумму:



Семья мигрантов может получать от 700 тысяч до 2,5 млн рублей в год различными дотациями.



И мы еще удивляемся, почему они сюда едут? Учитывая, что мигрантов в России порядка 14-16 миллионов, а "новых граждан" и того больше, получаем баснословную нагрузку на бюджет.



Минтруд отчитался, что в прошлом году на детские пособия малоимущим семьям потрачено 1,7 трлн руб. В первых рядах оформлять выплату бегут переселенцы. Потому что претендовать на максимальный размер детского пособия могут только бедные. Для жен мигрантов, которые рожают много детей и нигде не работают, это клондайк.



Зато местные семьи с одним-двумя детьми и официально трудоустроенными родителями не получают ничего. Обычная семья из глубинки с общим доходом 80 тысяч рублей в лучшем случае может претендовать на минимальное пособие. Мигрантам нужнее! Народ кипит от возмущения:



Вы работаете, у вас есть доход, значит, пособия вам не положено. У них по 8 детей, все мамы безработные, пособия им автоматом платятся, законодательство такое у нас. Они и не работают, чтоб пособия получать. Бюджет наш трещит от расходов.



Как только Россия стала платить малообеспеченным, в страну ринулись жители СНГ.



Дарим деньги мигрантам



Еще в 2006 году директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский заявлял, что Россия ежегодно теряет от деятельности нелегальных мигрантов более 8 млрд долларов неуплаченных налогов. При этом они вывезли из России в обход государства свыше 10 млрд, а объем легальных денежных переводов был втрое меньше.



Прошли годы, ничего не изменилось. Но мигрантов-то стало больше. В 2018 году ущерб от строителей из Средней Азии эксперты оценивали уже в триллион рублей. А сейчас и того больше.



Для миллионов мигрантов в магазинах уж появились специальные отделы.



Профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин заявил:



Гражданство России за последние четыре года оформили полмиллиона граждан Таджикистана, именно они сейчас составляют основную массу приезжающих.



И это не считая трудовых мигрантов, которые живут здесь без гражданства. Из Средней Азии все больше приезжает женщин, пожилых людей и детей - для них тут медом намазано.



Исконно русские города заполонили азиаты и их семьи.



Получив гражданство, вчерашние мигранты оформляют детские пособия, маткапитал и пенсии. Мигранты пенсионного возраста имеют право на пенсию до получения гражданства, нужен только вид на жительство. Для выходца из Таджикистана русская пенсия - просто щедрый подарок.



Лечение за наш счет!



А еще мигрантов и их родственников приходится лечить и учить за счет государства. Пребывание ребенка в детском саду обходится бюджету в 130 тысяч руб. ежегодно, в школе – в 100 тысяч руб., медобслуживание - в 42 тысячи руб.



Кого же спонсирует наша щедрая страна? Приезжих, крайне неохотно пополняющих казну. По данным ФНС, свыше 70% "незаменимых" иностранных специалистов работают нелегально. А это прямой убыток в триллионах рублей.



А еще мы получаем этническую преступность, наркоторговлю, социальное напряжение. О последствиях правдиво высказался популярный сериальный актер Юрий Батурин:



Знаете, чем мы отличаемся от "новых россиян", которым наше правительство с такой радостью раздает гражданство? Когда случилась беда в Курске, наши мужики отправили баб, детей, стариков в эвакуацию и кинулись помогать армии. А "новые россияне" кинулись наутек все скопом. Плевать им на Россию. Они тут ради пособий и льгот.



Плати чужим, чтоб своим не досталось



Чиновники спускают триллионы на то, чтобы обслуживать приезжих, вместо того чтобы тратить деньги во благо коренного населения. Мигранты убивают внутренний рынок труда. Но приезжают не просто работать, а жить вместо нас. Член СПЧ Кирилл Кабанов отмечает:



Мигранты уже давно не работают за копейки, это миф. Но есть еще и стратегические риски, разрушительные для нашей страны. Какая здесь может быть якобы экономика, когда вопрос стоит о сохранении нашего Русского мира?



Что с того?



Большинство наших пенсионеров вынуждены работать до последнего. Да еще и пенсионного возраста ждать дольше прежнего. На лечение детей деньги собирают эсэмэсками. Молодые семьи не в состоянии купить собственное жилье и не получают пособий. Чтобы собрать ребенка в школу, многие берут кредит.



Лоббисты бесконтрольной миграции продолжают втюхивать ложный тезис о том, что без мигрантов России нельзя. Доказательством обратного служит успешный опыт регионов, где запрещено брать на работу иностранцев в ряде сфер. И экономика при этом не рухнула. Но мигрантов по-прежнему завозят миллионами…