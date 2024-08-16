Вымарать Россию. В Армении срочно переписывают учебники истории

10:51 18.08.2024

А на Россию всем плевать - о чем МИД РФ с удивлением узнал из армянского учебника

Нотами историю не поправить, на страны СНГ "мягкая сила" давно не действует



Евгений Берсенев

Александр Колпакиди



На искажение роли России в новых армянских школьных учебниках по истории для восьмого класса указал МИД РФ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.



Одна из глав учебного пособия носит провокационное название "Насильственное присоединение Восточной Армении к России", в ней в искаженном виде излагаются события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века, допускается ревизия оценок Русско-персидской войны 1826−1828 годов, а Туркманчайский мир назван "аннексией" Восточной Армении. "Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка", - отмечает российский МИД.



При этом обращается внимание, что еще совсем недавно в республиканских учебниках Туркманчайский мирный договор признавался имевшим "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". "Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю", - подчеркивается в публикации на сайте МИД РФ.



Впрочем, "странные" трактовки исторических событий встречаются в учебниках постсоветских государств на протяжении последних трех десятков лет, причем прежде это не вызывало жесткой негативной реакции российских официальных структур.



Скажем, на уроках истории в Киргизии изучается восстание в Семиречье 1916 года, тогда был издан императорский указ о мобилизации для "тыловых работ" мужского населения Средней Азии и Казахстана.



При этом установлению советской власти в Киргизии и соседнем Узбекистане дается негативная оценка, согласно которой это якобы привело к появлению новой колониальной зависимости от советской России. В киргизских учебниках советский период оценивается так: "За всю свою трехтысячелетнюю историю кыргызский народ не был в таком жалком состоянии, как при продолжателях дела царского империализма - красных милитаристах".



Негативно оценивается советская эпоха и в Казахстане. Там полагают, что вхождение в состав СССР было осуществлено насильственно и прекратило движение народов Туркестана к независимости.



Политолог, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, директор Центра исследований постсоветских стран (ЦИПС) Константин Курылев уверен, что отповедь российского МИДа связана с текущим состоянием российско-армянских отношений.



- Как мы знаем, эти отношения стали ухудшаться после прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна в 2018 году.



С тех пор произошли события, которые привели к их еще большему осложнению, включая вторую Карабахскую войну. С тех пор целый ряд шагов Еревана вызвал неприятие со стороны России.



Поэтому реакцию нашего министерства иностранных дел на проект учебника истории Армении следует рассматривать в этом контексте.



"СП": Но ведь подобное переписывание истории происходит уже довольно давно во многих постсоветских государствах. И прежде это не вызывало отповеди со стороны наших официальных структур.



- Действительно, за время, прошедшее со времени распада Советского Союза, в бывших советских республиках постепенно сформировался собственный взгляд на те или иные события прошлого, стали формироваться свои исторические нарративы, составляться свои учебники. Изложенная в этих учебниках точка зрения порой не пересекалась с российской, либо была прямо противоположна ей.



Действительно, Москва длительное время была в стороне от данного тренда, не обращала на него внимания. Как и на ситуацию с русским языком в ряде постсоветских государств. Была в стороне от меняющихся, как говорят некоторые, культурных симпатий этих стран. Однако теперь все яснее приходит понимание, что подобные действия ведут к отдалению некогда близких народов и вызывают негативные внешнеполитические последствия, как это имело место в отношениях между Россией и Арменией.



"СП": Можно ли ожидать, что в дальнейшем мы будем реагировать более активно на подобное переписывание истории хотя бы на постсоветском пространстве?



- Это уже происходит. Имеет место либо прямая реакция, как в случае с учебником в Армении, либо происходит вброс в информационное пространство через лидеров общественного мнения других стран. В любом случае, адресатом недовольства слишком недружественной для нас интерпретации исторических фактов является руководство государств.



Историк Александр Колпакиди охарактеризовал реакцию нашего МИДа известным афоризмом "Поздно бить „Боржоми"…"



- Здесь можно констатировать, что Армения для нас уже потеряна, поскольку со стороны Пашиняна уже фактически все сказано. Конечно, мы имеем очередной провал во внешней политике. Проводимая на постсоветском пространстве линия под лозунгом "Ребята, давайте жить дружно" привела к тому, что мы сегодня имеем сомнительных друзей в Баку и потерянных друзей в Ереване.



Можно, конечно, во всем обвинять Пашиняна, но по факту мы наблюдаем, как 200-летнее присутствие России в Закавказье заканчивается. Вообще реагировать на искажение истории в постсоветских странах нужно было сразу, как только их начали допускать.



"СП": То есть, такого рода отповеди, ноты должны были появляться раньше?



- Нет, реакция нотами ничего не дает. Следовало реагировать "мягкой силой", включая влияние на трактовки исторических событий.



"СП": Вы полагаете, Россия не пыталась использовать "мягкую силу"?



- Мы тратили огромные деньги на нее до 2014 года на Украине. Но львиная доля этих средств шла местным олигархам, которые предали Россию при первой же возможности. Либо финансовые средства исчезали в карманах ответственных чиновников в результате коррупционных схем. И в результате мы получили известный результат.



В той же Армении мы неоднократно указывали, что недопустимо увековечивать память деятелей "армянского легиона" вермахта. Однако в Ереване слабо обращали внимание на эти замечания, процесс чествования этих лиц шел даже в период хороших отношений между Россией и Арменией. Сейчас история пересматривается в Средней Азии, там идет реабилитация басмачей, этому нужно активно противодействовать.



В Киргизии, в центре Бишкека совсем недавно снесли музей Панфиловской дивизии. То есть, мы видим вопиющее неумение организовать "мягкую силу" для отпора данным процессам. Конечно, история с учебником в Армении выглядит вроде бы мелочью, но ведь жизнь и складывается из такого рода мелочей.



Чтобы изменить положение, надо просто покончить с коррупцией и непрофессионализмом лиц, отвечающих за соответствующие направления внешней политики. В противном случае, мы будем выпускать мало на что влияющие ноты и заявления.