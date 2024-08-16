Ситуация очень трагичная... Меры, необходимые для спасения России, - Мих.Делягин

11:06 18.08.2024 Меры, необходимые для спасения России

необходимо провести тотальную проверку всех выходцев из соответствующих государств, которые получили гражданство с 1992 года

Михаил Делягин



Ситуация очень трагичная: на повестке дня стоит вопрос о существовании России. Ее сегодня, без всякого преувеличения, пытаются смыть в унитаз истории коррупционеры всех мастей. Те, кто завозят в нашу страну многомиллионный поток мигрантов.



Они делают это не ради рабочих рук, не ради рождаемости – это все отговорки. Реальная причина – необходимость заменить носителей русской культуры. Потому что такие люди считают взятку преступлением. Даже когда сами ее берут. Их желают заменить носителями иных культур, такими, которые считают взятку нормальной деловой транзакцией. Фундаментальная задача в этом.



Приходится слышать: "Знаете, это такой страшный и серьезный бизнес. За завоз мигрантов платят от 10 000 долларов профильным чиновникам. За каждого мигранта! А потом на него списывается еще и огромная социальная поддержка, которой он, естественно, тоже делится".



Возникает вопрос: а откуда такие деньги? Далеко не только от наркоторговли. Тем более, что сейчас, когда талибы*, считающиеся у нас террористами, резко сократили посевы опиумного мака, наркотики становятся химическими и идут уже из других стран. И совсем не обязательно через Среднюю Азию или Закавказье.



Откуда деньги



Основной фундамент хозяйственного могущества этнических диаспор – это политика России. Ее руководство принципиально отказывается защищать национальных производителей.



Например, помидор, выращенный, скажем, в Ташкенте. Там он стоит 100 рублей. Он же в Москве будет стоить уже 500 рублей (а то и 700). При нормальной таможенной политике из 400 рублей разницы 50 рублей шло бы производителю, 50 рублей перевозчику и 300 рублей российскому государству. На эти деньги строились бы школы, выплачивались бы пособия, платились бы нормальные зарплаты.



Но нет. Сегодня Россия ведет себя как экономическая колония не только по отношению к Западу или Китаю. В отношении Средней Азии Россия тоже действует, как колония. Наша власть говорит: "Не сметь строить теплицы и выращивать в них помидоры! Все будем завозить!"



В результате фрукты и овощи по дороге из Средней Азии дорожают в 5–7 раз, и разница достается диаспорам. Именно эти деньги диаспоры тратят на покупку политического влияния как у себя на родине, так и в России. А часть этой прибыли идет на завоз все новых и новых "граждан" Российской Федерации и на раздачу паспортов целым аулам.



Они не нужны в своих странах



В России уже сегодня живет треть Таджикистана. Какая часть из них уже стала гражданами РФ? Не менее 10%, а станет больше. Ожидаемый отвод четверти стока Амударьи в оросительные системы Афганистана выбросит в Россию далеко не четверть населения Узбекистана. А сейчас там проживает 36 миллионов.



Уже сегодня, когда говорится о поддержке многодетных, все понимают, что, в основном, это будет поддержка мигрантов, а не граждан России. Потому что граждане РФ удерживаются бюрократией отечественной сборки в положении, когда первый ребенок – это билет в бедность, а второй – билет в нищету.



Да и кто задумается о том, чтобы рожать детей, когда даже на заборах вдоль путей пригородных электричек пишут "Наши дети – это мясо для мигрантов"?



В свете натурально превращаемых в кишлаки российских городов, в свете наглядных угроз, связанных с этим, надо принять решение: отменить безвизовый режим с бывшими советскими республиками. По крайней мере, с теми, где произошел отказ от русской культуры.



В этих странах отказ от русского языка сочетается с самыми дикими формами религиозного экстремизма. Но местные власти с удовольствием выпихивают религиозных экстремистов в Россию: сегодня по центру Москвы можно спокойно разгуливать в парандже или никабе, хотя в Узбекистане это запрещено категорически. Потому что Узбекистан – это светское государство, но в котором уважают религию. А в Москвабаде, как можно предположить, уважают политику вытеснения коренного населения.



Способы борьбы



Жизненно необходимо провести тотальную проверку всех выходцев из соответствующих государств, которые получили гражданство с 1992 года. Первая цель – проверить законность получения гражданства. Вторая – все асоциальные элементы вместе со всеми членами их семей должны быть высланы из страны.



Повторю: гражданства должны быть лишены не только те, кто получил его незаконно. Тут еще проблема в том, что мало что докажешь. А вот асоциальные элементы, которые чужды русской культуре настолько, что не приняли ее за 30 лет проживания, должны быть лишены гражданства и высланы за пределы страны. Пожалуйста: стройте свое государство, из которого вы, кстати, русских (а также немцев, украинцев и остальных) выгнали, создав национальные режимы. Существовавший некогда социальный рай вы разрушили, так наслаждайтесь свободным от инородного элемента социальным адом.



Необходимо исключить социальный демпинг, который создают гастарбайтеры. У нас почему-то считается, что когда мафии просто не пускают граждан России работать даже в Москве, – это и есть рынок труда. Это ложь! Так действует колониальная, а не рыночная экономика.



Необходимо ограничить въезд иностранной рабочей силы профессиями, жизненно необходимыми экономике, но не имеющимися на рынке труда. Причем, при оплате труда, достаточном для полноценной жизни. Приглашать надо только специалистов. При этом подготовку специалистов в России необходимо восстановить, а то складывается парадоксальная ситуация: для того, чтобы получить рабочую специальность, сегодня надо в Узбекистан ехать.



Нелегальные мигранты должны высылаться на родину не за наш, а за их счет. При отсутствии денег – после их отработки. То же самое должно применяться к тем, кто приехал официально, но больше месяца не занят ни на каких работах.



Очистить собственные ряды



Причастные к замене высылки штрафом должны быть проверены не только на коррупцию, но и на измену родине. И понести наказание по всей тяжести российских законов.



Работодателей и организаторов транзита мигрантов (как нелегальных, так и не получающих занятость в течение месяца) необходимо карать за работорговлю. При этом нежелание высылаемых мигрантов сотрудничать со следствием (например, попытки покрывать своих "патронов") как признак участия в организованной преступности с соответствующим наказанием.



Естественно, люди, которые приехали к нам, должны быть интегрированы в наше общество. Естественно, мы должны помогать им в такой интеграции. Но помогать нужно за счет тех, кто их сюда завозит.



Поэтому для облегчения интеграции нужно обязать все фирмы, которые используют низкооплачиваемый труд иностранцев, проводить за свой счет их просвещение в течение одного часа (не менее!) каждый день. Естественно, за счет рабочего времени.



Должностные лица, причастные к ввозу в Россию иностранных работников, должны нести всю полноту ответственности за преступления, которые совершают как сами работники, так и члены их семей. То же касается административных правонарушений.



Допустим, перешел мигрант улицу на красный свет, получил штраф в 500 рублей. Вполне можно допустить, что он мог не знать, что это является правонарушением. Поэтому с него штраф надо переложить на того, кто его сюда привез. И для него уже штраф должен составлять 5 000 рублей. Чтобы думал, кого он привозит в страну.



Условия пребывания



Нахождение в России низкооплачиваемого иностранца должно подразумевать полный запрет на въезд в страну его родственников. Даже в туристических целях. Приехал, поработал, уехал – не более того.



Низкооплачиваемый иностранец должен находиться в России не более 11 месяцев подряд. С последующим обязательным возвращением на родину. Повторный въезд допустим не на следующий день, а не ранее, чем через год.



Для таких иностранцев можно брать на вооружение опыт регионов с вменяемыми губернаторами. Например, низкооплачиваемым иностранцам необходимо полностью запретить виды деятельности с высокой общественной опасностью. Включая общественный транспорт и такси, приготовление продовольственных товаров, розничную торговлю, образование, распространение информации и так далее. В Калуге и Калининграде так сделали, и никаких проблем это не принесло.



В то же время специалисты с высшим образованием из любой страны, которые проработали в России пять лет по специальности, или носители русской культуры, проработавшие в России два года, при их желании должны получать гражданство по факту сданных экзаменов: по истории, русскому языку и литературе на уровне средней школы. Конечно, если они или члены их семей (что очень важно!) не совершали правонарушений и не возбуждали в свой адрес розни со стороны местных сообществ.



То есть собирается сход местных жителей и обсуждают: вот у нас здесь живет уважаемый Ахмад. У него высшее образование, он работает инженером. Живет так уже пять лет, правонарушений за ним не известно. Все согласны, чтобы он получил гражданство? Если возражений нет, то пожалуйста. Если люди объясняют, что нарушений закона-то нет, но к нам он относится враждебно, то все, до свиданья, никакого гражданства быть не должно.



Потому что Россия – это для носителей русской культуры: таджиков, узбеков, китайцев – кто угодно, пожалуйста. Но будьте носителями русской культуры.



Следует создать равные условия для развития образовательного и культурного уровня представителей разных национальностей. Необходимо отменить порочную практику квотирования поступления на бюджетные места в вузы по региональному признаку.



В связи с высоким уровнем коррупции нужно провести тестирование знаний абитуриентов и студентов, которые поступали по квотам. И исключить тех, кто не обладает минимальными знаниями. А в отношении учителей и преподавателей, которые этих "обучающихся" покрывают, возбудить уголовные дела.



Для спасения



Я думаю, что это необходимый минимум дел, который нужен (повторю!) не для решения каких-то межэтнических, межнациональных и, тем более, межконфессиональных проблем. Это меры, необходимые для спасения России.



Если их не осуществить, Россия будет уничтожена.



Я понимаю, что очень многие люди уже сегодня чувствуют себя комфортнее именно в "Москвабаде", чем в Москве. И в "Русистане" им будет значительно лучше, чем в России. Но пусть они, если хотят, строят это у себя дома, а не здесь.



*террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - завтра

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