Чиновники несут чушь. В Курской области комендатура ВСУ. Жителей угоняют в заложники...

11:13 18.08.2024

ВАДИМ ЕГОРОВ



В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМЕНДАТУРА ВСУ: МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УГОНЯЮТ В ЗАЛОЖНИКИ

Путаются в формулировках высокие чиновники. Для них по-прежнему нет войны, а есть то ли "масштабная провокация", то ли "теракт". И сытые спокойные города, в которые пока еще не прилетает, продолжают жить в парадигме от гастрокластеров до бутик-отелей. У тех же, кто смотрит на мир реально, все происходящее вызывает оторопь. Пора вставать, страна огромная! У наших дедов получилось, потому как они встали все как один. Получится ли? Об этом читайте в материале Царьграда.



Украинских боевиков в немецких трофейных шлемах, издевавшихся над заблудившимся русским дедушкой с воплями "Рус Иван, иди пей водка!" продолжают искать. Уже вычислили одного из них (другой только снимал, и было слышно лишь его голос): его зовут Василий Данилюк, родом из Ивано-Франковской области. А вот старичка не нашли и по сей день…



СКРИНШОТ: ТГ-КАНАЛ "ПОЗЫВНОЙ АЛАБАЙ"



И этого не единственный случай, когда Киев, как изъясняется молодежь в соцсетях, "косплеит" Третий рейх. Словно черпая жизненные силы от этого уродливого порождения духа Единой Европы, неоднократно простиравшей свои руки к Руси. Нередко, кстати, и при деятельном участии вчерашних русских - князь Курбский, гетман Мазепа не дадут соврать. Не говоря уж о карателях дивизии СС "Галичина".



Так же как и Третий рейх на оккупированных территориях СССР, киевский режим заявил о создании на контролируемой им территории Курской области военной комендатуры. Возглавит которую экс-командующий украинской Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-майор Эдуард Москалев, снятый в феврале 2023 года Зеленским без объяснения причин.



И это далеко не все. Помните, как немцы массово угоняли русских в Германию? Так вот их украинские подражатели не отстают.



