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Чиновники несут чушь. В Курской области комендатура ВСУ. Жителей угоняют в заложники...
11:13 18.08.2024

ВАДИМ ЕГОРОВ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМЕНДАТУРА ВСУ: МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УГОНЯЮТ В ЗАЛОЖНИКИ
Путаются в формулировках высокие чиновники. Для них по-прежнему нет войны, а есть то ли "масштабная провокация", то ли "теракт". И сытые спокойные города, в которые пока еще не прилетает, продолжают жить в парадигме от гастрокластеров до бутик-отелей. У тех же, кто смотрит на мир реально, все происходящее вызывает оторопь. Пора вставать, страна огромная! У наших дедов получилось, потому как они встали все как один. Получится ли? Об этом читайте в материале Царьграда.

Украинских боевиков в немецких трофейных шлемах, издевавшихся над заблудившимся русским дедушкой с воплями "Рус Иван, иди пей водка!" продолжают искать. Уже вычислили одного из них (другой только снимал, и было слышно лишь его голос): его зовут Василий Данилюк, родом из Ивано-Франковской области. А вот старичка не нашли и по сей день…

СКРИНШОТ: ТГ-КАНАЛ "ПОЗЫВНОЙ АЛАБАЙ"

И этого не единственный случай, когда Киев, как изъясняется молодежь в соцсетях, "косплеит" Третий рейх. Словно черпая жизненные силы от этого уродливого порождения духа Единой Европы, неоднократно простиравшей свои руки к Руси. Нередко, кстати, и при деятельном участии вчерашних русских - князь Курбский, гетман Мазепа не дадут соврать. Не говоря уж о карателях дивизии СС "Галичина".

Так же как и Третий рейх на оккупированных территориях СССР, киевский режим заявил о создании на контролируемой им территории Курской области военной комендатуры. Возглавит которую экс-командующий украинской Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-майор Эдуард Москалев, снятый в феврале 2023 года Зеленским без объяснения причин.

И это далеко не все. Помните, как немцы массово угоняли русских в Германию? Так вот их украинские подражатели не отстают.



Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут "гуманитарного коридора" для гражданских из Курщины в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ запроса не поступало,

- написала в свое телеграм-канале украинский министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

И ведь знала, что не будет запроса: кто же станет о чем-то официально говорить с агрессором? Значит, этот путь для наших граждан будет только в одну сторону - на необандеровскую Украину? Где их судьба, особенно судьба детей, ничего, кроме серьезных опасений, вызывать не может.

СКРИН С ТГ-КАНАЛА ИРИНЫ ВЕРЕЩУК

Помнится, немцы тоже обещали угоняемым в Германию русским неплохой доход в цивилизованной стране, но по прибытии превращали в бесправных рабов. Чего ожидать нашим соотечественникам после историй с расстрелянными ВСУ в Курской области автомобилями?

Киев планирует эвакуацию гражданского населения из Курской области в Сумскую. По сути дела, берутся в заложники наши люди… Для властей Украины жители России, да и жители Донбасса, - чужие. И их не спасают, а используют в качестве живого щита,

- комментирует действия украинских властей политолог Сергей Марков.

Казалось бы, вот он - момент истины. Мы еще по истории Великой Отечественной знаем, чего от них ожидать. И что они приготовили нам в этой войне - расчленение нашей страны и уничтожение нашего народа. Так вроде как уже пришло время, чтобы "все для фронта, все для Победы"?

Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, и это, так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине,

- сказал в эфире кинорежиссер Карен Шахназаров.

СКРИН С ТГ-КАНАЛА "СВОДКИ ОПОЛЧЕНИЯ НОВОРОССИИ Z.O.V"

И это действительно не паникерство никакое, а боль за державу осознанного патриота, который видит, что если мы и дальше будем играть в войнушку, то завтра на спинах вэсэушников к нам заскочат легионы НАТО - и эвакуировать гражданское население будут уже в Московской области.

Мобилизация, глубокая, настоящая, внутренняя мобилизация страны, которая была в наших классических песнях: "сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать" - это давно уже должно звучать по всем каналам,

- сказал в одной из своих проповедей протоиерей Андрей Ткачев.

По словам батюшки, мы в массе своей хотим жить так, будто ничего не произошло: концерты, распродажи, пиво, футбол, бани, поездки, отдых. Но враг нас заставит перешифроваться. Бог давно уже кричит русскому человеку в оба уха через теракты и все эти беды: "Проснись, человек, тебе объявили войну!". За крестик на шее, за русскую фамилию, за паспорт с двуглавым орлом.

Какие распродажи, простите меня, какой Стас Михайлов? Зачем делать вид, пусть Вася мобилизованный там воюет, или Петя доброволец, а мы продолжим жить как мы хотели?

- говорит священник.

Ткачев делает вывод: если мы этого не поймем, то враг нас заставит признать эту реальность. А Россия, поднявшаяся как один человек, для него страшна, поэтому это единственный выход из создавшейся ситуации.

СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ОЛЕГ ЦАРЕВ"

Что с того?
Нам давно пора прозреть, всему нашему обществу, сверху донизу. Потому как страна, весь Русский мир подошли к опасной черте. И пора уже действовать, поскольку сказано: не искушай Господа Бога твоего.

Курс украинского руководства - захват русских территорий, массовые убийства, в том числе расстрелы беременных женщин, помещение наших граждан в концентрационные лагеря. То есть прямое воплощение политики Гитлера - тотальной войны. А это значит, что ни о каких договоренностях не может быть речи,

- рассказал Царьграду участник СВО и блогер Алексей Селиванов.

По его словам, единственный способ спасти наш народ от массовых убийств и концентрационных лагерей - освобождение Киева и полная ликвидация политического режима и идеологии.

Мы вполне можем реализовать эту историческую задачу. Просто надо не воровать и не врать, а воевать настоящим образом - на двести процентов используя ум и таланты, выдвигая талантливых командиров и насыщая наши войска современными техническими средствами борьбы,

- считает наш собеседник.

Источник - Царьград
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