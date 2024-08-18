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Идиократия захватила Америку, - Дм.Косырев
11:17 18.08.2024

18.08.2024

Дмитрий Косырев

Действительно интересные процессы в жизни стран и их обществ - это те, которые поначалу незаметны. И вот вам пример: губернатор штата Флорида Рон Десантис во время какого-то не сильно эффектного выступления сообщил, что выгнал из штата марксистских преподавателей. Не всех, а только из одного колледжа… Но, так или иначе, он о чем вообще? Да ведь все главные СМИ Америки - а за ними и по всему миру - только и обсуждают, что "рейтинговую битву" между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Все прочее подождет.
Нет, ну в самом деле. Побоище за верховную власть в США - это и вопрос того, что будет с американской и мировой экономикой, и взаимоотношения двух ключевых держав мира (вторая - Китай), и Украина, НАТО и будущее Европы, а тут - марксисты одного из штатов.

Но когда начинаешь разбираться, то оказывается, во-первых, что Карл Маркс выгнанную публику за своих бы точно не признал. Это уж скорее троцкисты, а еще точнее - их наследники, которые родства не скрывают и делают в США и прочих западных странах культурную революцию. Во-вторых, речь о действительно серьезной битве далеко не только одной американской нации за свое существование, при том что драки в верхних эшелонах политики - только следствие этой войны.

А сейчас главное событие: оказывается, в войне этой побеждают - ну или хотя бы неплохо держатся - не то чтобы совсем хорошие, но относительно нормальные американцы. А ведь еще несколько лет назад казалось, что дело их плохо. И наше, то есть всего мира, дело тоже плохо - заразят своим бредом миллионы людей, попробуй от него изолируйся.

История во Флориде такая: в колледже, о котором речь, власти штата назначили попечительскую комиссию - речь о людях, следящих за тем, на что идут деньги налогоплательщиков. Комиссия отменила гендерные программы (это знакомая нам тема о трансвеститах, феминизме и многом прочем) и официально похоронила насаждаемую из Вашингтона политику DEI, которая насчет инклюзивности и прочих преимуществ как для черных, так и для упомянутых людей с отклонениями. Результат: левые преподаватели (те самые "марксисты") побежали оттуда толпой, учительские профсоюзы, насаждающие левую повестку, возмутились, но в штат потянулись учащиеся (и их родители) с прочих территорий США.

Итак, мелкая (если брать в глобальном масштабе), но победа нормальности. Тут начинаешь изучать похожую информацию из прочих штатов и видишь, что победа не единственная. Вот конференция в Нэшвилле, штат Теннесси, где собирались преподаватели, насаждающие "критическую расовую теорию" (насчет того, что все белые - уроды и угнетатели). А это тоже официальная образовательная повестка правящих демократов. И собравшиеся с грустью вспомнили, как они горели энтузиазмом четыре года назад, когда у власти оказался Байден с компанией. А сейчас "революционеры" оказались "в ужасе от сопротивления, которое им оказывают". Публика и особенно родители перед лицом захвата их культурных учреждений начали давать этому захвату отпор.

Хорошо, это только два штата. Но вот раздел "Образование" в идейном оплоте демократов, в The New York Times, и там уже обзор ситуации в нескольких штатах, где скоординированно и в обход Вашингтона "душат свободу доступа к информации". То есть изымают из школьных библиотек все то, что в России пометили бы как "18+". Секс, садомазохизм и прочие мастурбации. Нью-йоркская авторша негодует: а "Над пропастью во ржи" тоже запретите, там ведь есть "об этом"? Может, школьников в их библиотеки пускать только с родителями?

Она, конечно, права: запрещать надо уметь - можно ошибиться и перестараться. Но общая-то картина понятна. Примерно такая: в нескольких республиканских штатах выросло сопротивление захвату школ вот этими, которые уродуют детей к ужасу родителей. В других штатах возмущаются. То есть в стране формируются две системы образования - демократическая и нормальная. Получается как бы две Америки. С одной из которых хоть как-то можно, видимо, иметь дело.

Напомним одну нашу недавнюю публикацию, где цитируется статья о том, что есть три монстра, убивающие Америку как экономику, общество и нацию, и второй из этих монстров - система образования. Вот эта, которая "делает культурную революцию", в том числе наполняя школьные библиотеки соответствующей литературой.

Повторим: суть события не в том, что революцию эту хотят продавить (давно продавливают), а в том, что родители и республиканские штаты и структуры оказали ей неожиданно сильное сопротивление и у них что-то получается. Вот это - настоящая гражданская война.

Впрочем, верхушка - в том числе предстоящие выборы таковой - тоже от горячей темы образования далеко не убежит. Республиканцы, например, раскопали историю о том, как кандидат в вице-президенты у демократов, Тим Уолц, на посту губернатора Миннесоты лично распорядился класть в школьные туалеты мальчикам тампоны для менструаций. Тут известная идея демократов на тему о "подвижности половой принадлежности". И получил за это от республиканцев кличку Тампон Тим, а в упомянутой выше речи Рона Десантиса прозвучали слова о том, что из Миннесоты люди бегут во Флориду - учиться и не только.

Но при всем сказанном не надо удивляться, если за Тампона Тима и Камалу Харрис проголосует большинство, для которых они - свои, настоящая идиократия. Потому что идиотизация Америки, начиная со школы, идет давно. Кстати, вообще-то "Идиократия" - это название фильма 2006 года. Герой попадает в будущее, где вся страна - полные дебилы, в том числе из-за той самой системы образования. Вот только в фильме речь идет о 2505 годе - автор был явно чересчур оптимистичен.

Источник - РИАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723969020


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