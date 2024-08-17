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Шолохову и не снилось... Простил бы я кого-то из уехавших музыкантов? - Иван Охлобыстин
12:45 18.08.2024

Шолохову и не снилось...
Простил бы я кого-то из уехавших музыкантов?
Иван Охлобыстин

Сложный вопрос - Z-культуры. Не секрет, есть чиновники, блокирующие Z-деятелей. Популярно пессимистичное утверждение, что имеется вакуум на талантливых людей в Z-культуре. С этим мнением я не согласен: их огромное количество. Просто у них нет возможности предъявить себя миру: у нас все площадки, так или иначе, находятся в протекции определенных персон, которые туда их не допускают.

Вот вам Топ-5 талантливых музыкантов: Аким Апачев, Юлия Чичерина, Миша Маваши, который мне очень нравится, Полина Гагарина и Шаман. Он милый такой: мы встретились с ним на мероприятии, предшествующем церемонии инаугурации президента. Он, зайка, оказался невысокого роста, худенький и печальный такой. А перед этим мне показали видео о том, что вся наши эстрадные певцы на каком-то сейшене от него отвернулись, игнорировали. Я к нему поворачиваюсь: "Ну, как ты, друг мой любезный? Цепляются к тебе?". Он головой покачал: "Ох, цепляются". Я говорю: "Посылай всех. Ты прекрасно поешь, ты появился в нужное мгновение, как фильм "Чебурашка".

Когда испуганные патриоты штурмовали условный Верхний Ларс, они освободили в России массу ниш, которые не заполнить за несколько дней. Существует определенного рода архитектура восхождения музыканта - концерты, конкурсы, телеэфиры. На это уйдут годы. У нас образовался вакуум, потому что нас предала часть нашей творческой элиты, возомнив о себе невесть что, забыв о том, кому она служит. Образовавшиеся пустоты не могут по щелчку кем-то заполниться. Этот кто-то еще растет, еще пьяненьким поет где-то на окраине Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.

Простил бы я кого-то из уехавших музыкантов? Не знаю. Выходя на сцену, любой актер или певец дает присягу своей аудитории. Он воплощает ее замысел, реализует эмоции этой аудитории. Артист, как врач, в трудные времена должен быть со своим народом, должен утешать, поддерживать, развлекать.

Артисты и сейчас на фронте. Серега Галанин недавно выступил с концертами для наших подразделений на Донецком и Запорожском направлениях. С собой он привез гуманитарку. Спасибо!

Мне очень жаль, что Земфира* уехала. Хотя, по большому счету, у нее были удачными только первые два альбома. Я послушал последний, "Бордерлайн": понимаю, о чем она, но остальные-то поклонники - нет. Просто мне такие переживания близки, и таким людям как я.

Простил бы я Пугачеву? Но я ее и не осуждал - она пожилая женщина, вне критики. Мне говорят, послушайте, она недавно написала: "У Бога тоже есть терпение" в контексте украинской истории, опубликовав фото раненого украинского ребенка. А я Аллею ангелов в Донецке в ответ вспомню. Я от этого защищен в эмоциональном плане.

Я всю жизнь прожил при Алле Пугачевой. Но когда последний раз у нее была песня, которая бы цепляла? Последняя, если не ошибаюсь, - "Позови меня с собой". Но и то при царе Горохе, в прошлом веке.

Не осуждаю я Аллу Борисовну потому, что не имею ее в виду. Я не слушаю специально ее песни. Но если где-то по радио она и зазвучит, переключать волну я не буду. Потому что эта песня принадлежит не ей, а мне конкретно как слушателю тех песен, на которых я вырос. Ее нет в России, она никак не влияет на культуру своих любимчиков. Она не оказывает никакого влияния на аудиторию - ее знают такие как я, с противоречивыми внутренними качелями: с одной стороны, это часть моего прошлого; с другой - промолчу. И поэтому лучше уже не оценивать никак.

Говорят, Пугачеву молодые знают по ютюбу. Вот почему его, кстати, полностью не закрывают? Говорят, нет достойной замены. Да плевать на замену: ютюб по части идеологической наносит нам ущерба больше, чем нежели другие вместе собранные источники информации. И глупо думать, что с помощью этого американского видеохостинга мы до кого-то с той стороны достучимся. Не достучимся никогда. И аналогов, самое главное, у нас не появится, пока мы это не закроем. Зачем уходить на кривые-косые платформы без монетизации?

Есть такой певец Моргенштерн*, он популярен у молодежи. Но вряд ли, укажут мне, он наговорил против нашей страны больше, чем Алла Пугачева. ЕЕ иноагентом не признают. И пресс-секретарь президента ей ручки целует.

Вот как так, я думаю, я должен как гражданин к этому относиться? Почему Алла Борисовна - это всегда исключение? Потому, наверное, что раньше они все вместе тусовались на одних и тех же заграничных курортах?

Или вот Андрея Макаревича* взять: реакция по отношению к нему куда нетерпимее, чем к Пугачевой. Хотя оба сбежали, оба в Израиле живут. Я к Макаревичу, кстати, очень тепло всегда относился. Когда был пионером, ходил в походы, мы жгли костры и пели песню "Вот, новый поворот". Потом мы с ним участвовали долгое время в литературной премии журнала "Русский пионер", это проект журналиста Андрея Колесникова.

Но в 2014 году, когда произошли события на Донбассе, на этом мероприятии я вышел и обратился ко всем: "Товарищи, мир разделился, а мы с вами продолжаем натужно улыбаться друг другу, находясь в силу своих убеждений фактически на разных концах Вселенной. Я, предположим, руки не подам Макаревичу*, хотя очень хорошо к нему относился до этого. И сидим мы здесь с вами, как вроде бы ничего и не случилось. Идет веселая тусня, и мы вроде как все вместе". Тогда даже Макаревич* это оценил, согласился со мной. И все перестали ходить на "Русский пионер", потому что это было лукавством.

А сейчас такая каша безумия заварилась - Шолохову не снилось. У меня, например, кум в тюрьме сидит, крестник по Прибалтике шарахается и русским погибели желает. Однокурсница моя Рената Литвинова продолжает туман испускать, в Париже сидя. Просто - ух...

*лица, признанные иностранными агентами в РФ

Источник - завтра
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