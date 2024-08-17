Китайцы строят крупнейший в мире десантный корабль размером с три футбольных поля

12:46 18.08.2024

"Форд" и "Изумо" нервно курят в сторонке от судна-монстра Поднебесной



Дмитрий Капустин



Китайская оборонно-промышленная база продолжает выпускать все более крупные и боеспособные военные корабли ошеломляющими темпами.



Новые спутниковые снимки обширной китайской судостроительной базы на острове Чансин демонстрируют феноменальный прогресс в строительстве первого десантного класса Yulan.



Получившее название Type 076, судно станет крупнейшим десантным кораблем в мире. Спутниковые снимки, которые получила американская военная разведка, показывают, что его взлетная палуба имеет размеры примерно 260 на 52 метра. Это почти 1,5 гектара - площадь трех футбольных полей.







Китайский корабль-монстр значительно больше, чем американские десантные корабли класса America и японские вертолетоносцы класса Izumo. Type 076 также будет намного крупнее своего китайского предшественника Type 075.



Как и другие десантные корабли, Type 076 будет способен нести десятки самолетов и БПЛА, десантные катера и более 1000 морских пехотинцев. Однако больший размер судна дает ему еще большую вместимость для перевозки большего количества самолетов во внутреннем ангаре. Плюс дополнительное пространство для запуска самолетов на его обширной полетной палубе.



Исполинский размер - лишь одно из преимуществ Type 076. Судно будет значительно модернизировано, что поставит его на класс выше всех китайских и мировых аналогов. Наиболее примечательно, что оно будет оснащено катапультой для запуска самолетов, что делает его уникальным среди всех других десантных кораблей.



Исторически только авианосцы с плоской палубой были оснащены катапультами, в то время как десантные корабли могли запускать только вертолеты и самолеты вертикального взлета и посадки (например, F-35B).



Катапульта Type 076, вероятно, будет аналогична электромагнитной системе запуска самолетов (EMALS), впервые примененной на американских авианосцах класса Ford. EMALS - это передовая технология, которую успешно внедрили пока только США и Китай.



Такая система запуска обеспечивает большую мощность, чем традиционные паровые катапульты, установленные на авианосцах старых классов. А значит, позволяет запускать более крупные самолеты с более высокой полезной нагрузкой.



Китай оснастил свой третий авианосец Fujian тремя катапультами типа EMALS, и ожидаемая установка аналогичной катапульты на Type 076 говорит о том, что Китай абсолютно уверен в надежности своей конструкции, говорится в аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В настоящее время катапультный желоб Type 076 имеет длину почти 130 метров, что значительно длиннее 108-метровых катапульт, которые можно увидеть на авианосце Fujian.



Китай, разумеется, полностью засекретил все тактико-технические характеристики своей передовой разработки. Так что, как пишут западные эксперты, требуется больше времени, прежде чем можно будет определить точную длину и возможности катапульты Type 076.



Спутниковые снимки также показывают, что Type 076 будет иметь подъемники для самолетов с каждой стороны судна для извлечения самолетов из внутреннего ангара на полетную палубу.



Эта новая конфигурация лучше оптимизирована для взлетов и посадок самолетов по сравнению с конструкцией Type 075. В нем был лишь один руль высоты в кормовой части большего размера и меньший внутренний руль высоты в носовой части, которые загораживали полетную палубу при использовании.



Эти и другие особенности открывают перед Type 076 возможности для запуска самолетов с неподвижным крылом, которые, как правило, обладают большей дальностью, скоростью и грузоподъемностью, нежели вертолеты. Как минимум, корабль должен быть способен запускать боевые БПЛА, которые легче в запуске и посадке, нежели самолеты.



Однако катапульта судна, более широкая полетная палуба и отсутствие лифтов, загораживающих взлетно-посадочную полосу, предполагают, что оно может быть способно запускать и самолеты. Это выделило бы Type 076 в отдельный класс, где-то между десантным кораблем и полноценным авианосцем. Так что и тут Китай окажется абсолютным пионером.



Даже если он будет ограничен применением только БПЛА, авиакрыло Type 076 будет обладать высокой боеспособностью. Китай может похвастаться, среди прочего, передовым и растущим арсеналом ударных и разведывательных дронов. Среди них, например, боевой беспилотник-стелс GJ-11, разведывательный беспилотник WZ-7 и дрон CASC Rainbow strike.



Аналитики отметили, что в 2017 году были сфотографированы китайские беспилотники, проводящие тестовые пуски с испытательного полигона катапульты на крупной базе ВВС недалеко от города Хулудао. А это значит, НОАК уже много лет экспериментирует, как применить БПЛА для авианосных операций.



На спутниковых снимках судостроительной базы на острове Чансин, изученных западной разведкой, макеты беспилотников GJ-11. Вероятно, они находятся там в ожидании испытаний авианосца Type 003 и, возможно, Type 076 после его завершения.



Кстати, особенно примечательно, что судно строится в новом огромном сухом доке в районе острова Чансин, который был завершен только в сентябре 2023 года. В сухом доке рядом с Type 076 видны одновременно строящиеся три фрегата с управляемыми ракетами Type 054A. Фактически Чансинская верфь окажется крупнейшей и самой оснащенной в мире