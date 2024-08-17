Правда о подрыве "Северных потоков", - Ральф Шелльхаммер

12:47 18.08.2024

UnHerd

Великобритания

Ральф Шелльхаммер



Расследование взрывов на "Северных потоках" негативно скажется на дальнейшей поддержке Украины

UnHerd: правда о теракте на "Северных потоках" ухудшит отношения Киева и Берлина



Раскрытие правды о том, кем были уничтожены "Северные потоки", возымеет негативные последствия для Украины, пишет UnHerd. Если подтвердятся теории о причастности к теракту администрации Зеленского, Киев рискует лишиться поддержки своего главного союзника.



Ральф Шелльхаммер



Могут ли люди, ответственные за подрыв газопровода "Северный поток - 2", который был осуществлен в сентябре 2022 года, теперь взорвать и коалиционное правительство Германии? Этот вопрос, безусловно, волнует канцлера Олафа Шольца - поскольку появляется все больше доказательств, подтверждающих версию о том, что диверсия на газопроводе была украинской операцией.



До сих пор ведутся споры о том, какую роль играли в ней высокопоставленные чиновники из администрации Зеленского. Однако на этой неделе в западной прессе появились утверждения, что президент Украины действительно одобрил эту акцию и отказался от ее поддержки только из-за давления со стороны США.



По мнению Wall Street Journal, "один из самых дерзких актов саботажа в современной истории" был придуман "в результате ночной пьянки и железной решимости горстки людей, которым хватило смелости рискнуть жизнью ради своей страны". Однако то, что звучит как сюжет эпизода "Героев Хогана" (сериал, рассказывающий о группе американских военнопленных, заключенных в немецкий концлагерь во время Второй мировой войны - прим. ИноСМИ), на поверку может выглядеть совершенно иначе. В частности, все большее распространение получает мнение о том, что к этому причастны целые правительства, а не только частные лица. Сейчас трудно найти человека, который станет отрицать, что среди украинского руководства велись дебаты о нанесении удара по трубопроводу. Более того, есть подозрения, что о готовящемся теракте была проинформирована и Польша.



Последнее предположение подкрепляется не только отказом Польши сотрудничать с немецкими следователями, но и ныне удаленным твитом Радослава Сикорского, который не так давно министром иностранных дел Польши. Тогда он поблагодарил США за подрыв трубопровода. Кроме того, польские власти не отреагировали на европейский ордер на арест, выданный Германией и требующий задержания украинского гражданина, которого считают причастным к этому делу.



Немецкие органы явно усерднее, чем ожидалось, работали над раскрытием преступления, и стоит задуматься, радо ли этому само правительство страны. Популярной незамедлительной реакцией на новость о причастности Украины стало повторение версии о том, что "за этим стоит Россия". Например, Герхард Шиндлер, который с 2011 по 2016 год был президентом Федеральной разведывательной службы (BND), заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что "результаты расследования могут указывать на украинскую группу. Однако это не означает, что заказчиком была Украина. С точки зрения разведки, многое указывает на то, что это была операция под чужим флагом, проведенная русскими. Они на это способны".



По иронии судьбы, эта точка зрения якобы подтверждается разведывательными данными, связывающими украинских граждан с Москвой. Однако данная информация была предоставлена польскими спецслужбами, которые в остальном не особенно помогали немецкому расследованию.



Трудно переоценить последствия того, что потенциально могло развернуться два года назад. А именно: заговор с целью уничтожения критически важной энергетической инфраструктуры в стране-члене НАТО (Германии), которому потенциально пособничала другая страна НАТО (Польша) и о котором знал предводитель альянса (Соединенные Штаты). Даже в материале Wall Street Journal отмечается, что атака была "нападением на критически важную инфраструктуру, которое, в соответствии с международным правом, может рассматриваться как акт войны".



Несмотря на то, что Германия вряд ли объявит войну или задействует Статью 5 Североатлантического договора, это все же будет иметь внутренние последствия. Политические партии, критикующие безоговорочную поддержку Украины, уже набирают силу - особенно "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" - и наверняка будут использовать эти недавние разоблачения в своей предвыборной кампании.



Первоначальный план диверсантов заключался в том, чтобы нанести удар Владимиру Путину и разорвать его энергетическую связь с Германией. Однако теперь есть вероятность того, что этот план может обернуться обратным эффектом. Вместо того чтобы ослабить Россию, он может подорвать поддержку Украины со стороны Германии.