Между Израилем и Ираном в ближайшее время войны не будет. И вот почему

12:49 18.08.2024

Иран отложит нанесение удара по Израилю



В настоящее время в Дохе проходят переговоры между Ираном и Израилем при участии посредников из США, Египта и Катара. Цель встречи - убедить Иран не наносить обещанный ответный удар по Израилю, какую бы форму он ни принял, взамен на заключение перемирия в Газе. Делегация Израиля наделена широкими полномочиями и эксперты с осторожностью высказывают предположения об успешности этой миссии. "Известия" объясняют, что происходит на Ближнем Востоке, будет ли скорое перемирие или, наоборот, региону грозит полномасштабная война.



Встреча в Дохе



• Взаимная неприязнь Ирана и Израиля в современной истории уходит корнями в 1940-е годы, когда Иран выступил и последовательно голосовал против плана раздела Палестины. Затем Иран противодействовал принятию Израиля в ООН, а в дни арабо-израильской войны за независимость еврейского государства Тегеран оказывал материальную помощь арабам. Сегодня страны считают друга друга историческими противниками, даже если не предпринимают агрессивных действий.



• После того, как в иранской столице 31 июля был убит лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который приехал в Тегеран на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана, исламская республика пообещала, что заставит Израиль ответить за это - несмотря на то, что Тель-Авив не брал на себя ответственность на удар по резиденции Хании.



• В течение двух недель мировая общественность находилась в ожидании "ответного удара". Причем предполагается, что он может принять самую разную форму - ракетный обстрел, точечный удар, покушение на одного из высокопоставленных израильских политиков. В экспертном сообществе сходятся в одном: "ответ" может иметь не только силовое, но и символическое значение, а Израиль не останется в долгу. В результате эта ситуация может спровоцировать полномасштабный многосторонний конфликт.



• Такое развитие событий, по мнению политологов, выгодно израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, и именно от этой стороны сейчас во многом зависит, чем завершатся переговоры в Катаре. Источники западных СМИ в израильском правительстве тоже отмечают, что достижение сделки считают маловероятным сценарием. Они объясняют это тем, что непонятно, кто должен контролировать границу Газы. ХАМАС требует, чтобы это была Палестинская автономия, но Тель-Авив не может на это пойти. Сам Израиль считает самым реалистичным исходом нанесение Ираном ответного удара и предупреждает, что уже готов к этому. Однако решится ли Израиль пойти на конфронтацию - а именно это будет означать отказ от сделки - предсказать сложно.



Сложные отношения



• Ситуация на Ближнем Востоке осложняется тем, что есть несколько политических сил и военизированных группировок, которые влияют на происходящее, причем их интересы часто диаметрально противоположны. Так, и в Тегеране, и в Тель-Авиве есть силы, которые желали бы эскалации, а есть и те, кому это не выгодно. Например, новому президенту Ирана сейчас важнее укрепить свою власть, чем начинать войну, а Корпусу стражей исламской революции (КСИР), с членами которого он находится в сложных отношениях, может быть выгодно совсем иное. Конфликт выгоден части израильской элиты, так как позволит не соглашаться на неприятные им уступки и сохранить власть и повышенное финансирование.



• Еще один фактор, который заставляет Иран тянуть время, - отсутствие полной уверенности в том, что за удар по резиденции Хании несет ответственность Тель-Авив. Вероятно, цель визита лидера ХАМАС в Тегеран не ограничивалась посещением церемонии инаугурации, эксперты допускают, что в то время велись переговоры между ним и властями Ирана, которые могли касаться продолжающихся столкновений в Сирии. Многие эксперты отмечают тот факт, что ближневосточная дипломатия слишком сложна для корректного прогнозирования, но подчеркивают, что крупномасштабный конфликт Ирану сегодня не выгоден.



• Таким образом, несмотря на что, что существует множество сил, которые могут вмешаться в ситуацию или повлиять на исход консультаций в Дохе, вероятнее всего, Иран не станет разжигать конфликт. Также есть сомнения, что на эскалацию пойдет Израиль. Возможны провокации "Хезболлы" или арабских группировок в Сирии, также возможен сценарий "договорного" удара с предупреждением о месте и времени, что помогло бы Тегерану "сохранить лицо". Со стороны Израиля, несмотря на его очевидное нежелание договариваться, тот факт, что в Катар прибыла делегация, наделенная широкими полномочиям, готовит о том, что вариант достижения сделки все же рассматривается.



При подготовке материала "Известия" общались с:



востоковедом, доцентом кафедры регионоведения МГЛУ Саидом Гафуровым

экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу Станиславом Тарасовым