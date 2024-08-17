Единственный способ закончить войну - это подписать акт о безоговорочной капитуляции на руинах Вашингтона, - Царьград

12:55 18.08.2024 "Курск - это только начало": Фронтовой хирург рассказал реальную правду о войне



Ольга Антонова



Старший лейтенант медицинской службы ДНР, врач-хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич ответил паникерам, объяснил тактику врага на русском приграничье и честно сказал о том, что война будет тяжелой. Удастся ли паникерам одержать верх, а "ждунам" отсидеться на диване - читайте в материале Царьграда.



После вторжения ВСУ в русское приграничье в интернете поднялась паника, вплоть до мнений "теперь на нас нападут Грузия, Азербайджан, Япония, Молдавия, шансов остановить их нет".



Врач-хирург, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы ДНР и фронтовик Юрий Евич вынужден был на своем канале записать обращение:



В старину паникеров казнили. Почему? Потому что они губят людей вокруг себя. Бросьте истерить, закройте новостные ленты и не читайте их... О том, что на Россию нападут всем миром, я рассказывал с 2014 года. Но все ждали, что само собой рассосется, без нас…



Юрий Евич один из основоположников отечественной тактической медицины, автор 10 трудов по тактической медицине..



Царьград задал фронтовику самые главные на сегодня вопросы.



- Как не паниковать, если новости приходят одна хуже другой?



- В октябре 1941 года в Москве полыхала паника: некоторые были уверены, что немцы войдут в город. Но в первую очередь столица выстояла благодаря несгибаемому духу войск. Большая часть бойцов держали позиции и были настроены на победу. А сейчас мы первые болезненные оплеухи получили - и сразу "слезки на колесиках": "а-а-а, мы все умрем!". Пожалуйста, не ведите так себя никто! Посмотрите, как вели себя наши деды, ориентируйтесь на этот пример.



- Что же делать?



- Делать то же, что делали наши деды. Прошел подготовку - идешь добровольцем воевать. Нет возможностей сражаться по состоянию здоровья - пройди подготовку и обучай других в качестве инструктора. У нас очень многие работают инструкторами, им воюющие ребята безмерно признательны. Собери гуманитарный груз - езжай на фронт, ребят поддержать, в глаза им заглянуть и послушать, как снаряды рвутся вдалеке. Для себя самого оценишь перспективы. Есть еще варианты: плети сети, шей обмундирование, мастери носилки. В конце концов, помоги деньгами. Не можешь - молись за Победу как можно чаще.



- На словах просто, на деле нелегко…



- Нужно идти по направлению к цели. Не можешь идти - ползи, не можешь ползти - лежи по направлению к цели. Войны большие иначе не выигрываются. Почитайте про осаду Троице-Сергиевой лавры поляками в 1608 году, продолжавшуюся более 15 месяцев. Были жертвы, голод и болезни, но лавра выстояла и победила. Войны делаются только так…



Я всегда говорил, что грядут большие испытания; что будет большая война, по сравнению с которой и Великая Отечественная померкнет; что на нас нападут десятки государств. Люди смеялись. Говорили, что Евич паникует. Теперь, когда это наступило, смеявшиеся первыми запаниковали. Но паниковать нельзя, когда драка началась: надо быть хладнокровными, надо держать удары и наносить их самим. Другого способа победить нет.



В повести Александра Бека "Волоколамское шоссе" говорится о том, что одним из средств наступления немецкой армии был страх; который парализовывал обороняющихся, так как им казалось, что противник всесилен и вездесущ. И паникеры бежали до того, как немцы дойдут до них. И только когда поняли, что единственный способ победить - это удержать позиции любой ценой, стали побеждать. Тогда и убедились, что врага можно уничтожить.



- Предлагаете новости не читать? Но как в нашем мире без этого? Как узнать реальную правду о войне?



- У нас, увы, есть много ненормальных пропагандистов. Вот они и сеют панику. А распространяющий эти панические слухи читатель, во-первых, поражает свою нервную систему; во-вторых, вредит нервной системе окружающих, потому что транслирует панические настроения и подрывает веру в Победу. Соответственно, даже если вы не получаете денег от врага, то, сея панику, вы работаете на врага. Станьте островками хладнокровия, от которых спокойствие будет распространяться вокруг.



Эта тактика была применена Гитлером



- Как удалось ВСУ прорвать нашу границу?



- Тактика противника - это весьма усовершенствованная с учетом ныне имеющихся обстоятельств концепция глубокой операции, которая была разработана еще в 1930-е годы видным отечественным теоретиком Михаилом Свечниковым и творчески примененная гитлеровцами в 1941 году. А теперь вот - ВСУ.



Перед наступлением проводится тщательная разведка. Гитлеровцам в этом помогала авиация, ВСУ - беспилотники, спутники и агентура. Выясняются слабые места в нашей обороне, и когда наносится удар, там, где есть возможность, производится глубокое вклинение подготовленных групп. Называть их "ДРГ" некорректно: диверсионно-разведывательная группа - это небольшое количество людей, скрытно передвигающихся куда-то, чаще всего пешком, чтобы нанести какой-то удар. В случае прорыва в Курскую область задействовано куда большее количество живой силы; противник идет на бронетехнике.



Задача - встретив наш центр сопротивления, который сразу не удается захватить, частью сил его блокировать, остальные этот центр обходят, выдвигаясь в ближние населенные пункты. Если к нашему центру сопротивления для помощи подходят наши войска, наносят по ним огневое поражение из засад.



Под Херсоном и под Харьковом такое не получится



- Но тогда наступление было более массовым и напористым…



- Если гитлеровцы основную нагрузку делали на мобильную артиллерию, которая шла вместе с танками и пробивала им путь, а также использовалась авиация, то нынешний наш противник акцентируется на дронах и ракетах большого радиуса действия HIMARS. Также сильно помогает спутниковая разведка.



Кроме того, противник массово применяет РЭБ, который выдвигает в первую линию, парализует работу наших БПЛА - разведывательных и ударных. Дроны врага идут на тех частотах, которые РЭБ не глушит. У противника появились американские БПЛА, карта управления которых меняет частоту в зависимости от того, какие частоты глушатся. Соответственно, ударные беспилотники поражают наши обороняющиеся опорные пункты, далее туда небольшими группами заходит пехота и закрепляется. Была бы там толпа вражеской пехоты, ее бы можно было "размотать" артиллерией. Но по небольшим группам бить артиллерией бесполезно - не достигнуть качественного эффекта. Само собой, у противника есть развитая связь.



Далее подтягивается РЭБ, и весь цикл повторяется. Как видим, это очень похоже на то, что делали немцы в 1941-м. Тогда вместо FPW они использовали легкие минометы, которые пехота тащила с собой и била весьма прицельно.



- Как противостоять этой обновленной тактике?



- Эта тактика работает в ограниченном диапазоне, когда против нее мало войск. Если концентрация войск достаточно сильная, ты не можешь безнаказанно проскочить маневренными группами в глубину, они там и будут уничтожены. Поэтому на Луганском и Донецком направлениях, под Херсоном и под Харьковом противник в основном это сделать не может, так как там достаточно наших войск. Это применяется и работает там, где войск мало.



Единственный способ закончить войну



- Нам враждебны все новые так называемые "независимые" республики - Прибалтика, Молдавия, Грузия. Что с ними?



- Кто еще не знает: армянских военных французы сейчас тренируют воевать против нас. Какой вывод следует? Простой: невозможны никакие суверенные государства у нас под боком. Или они будут частью великой Российской Империи, или это будут русофобские анклавы, питаемые США. Всех нужно вернуть в родную гавань. Это единственный путь.



Украина стала марионеткой, которой управляет рука англосаксонской цивилизации. Англосаксы всегда были нашими непримиримыми врагами, а сейчас стало еще хуже.



Единственный способ закончить войну - это подписать акт о безоговорочной капитуляции на руинах Вашингтона. Про Лондон и не говорю. Пока существует Англия, будут идти бесконечные шпионские заговоры по всему миру и желание уничтожить Русский мир.



Война эта очень большая, и Курск - это только начало. Разгромим нацистов на сопредельной территории - на нас натравят финнов, японцев, прибалтов, молдаван. И так - до бесконечности, не хватит никаких сил и здоровья. Соответственно, нужно решать вопрос с главным нашим противником.



- Могли ли мы предотвратить агрессию?



- В 1990-е появилось великое множество писак о 1941 годе. В основном за американские деньги они писали: если бы СССР знал о точном месте удара 22 июня, не было бы страшных поражений в первые месяцы войны. Так вот, знать о намерениях технологически развитого противника недостаточно для того, чтобы адекватно ответить. Даже если ты выставишь достаточное количество силы в том месте, где он может ударить, вражеская разведка это выяснит и ударит в другом месте.



Знаний о намерениях противника совершенно недостаточно, чтобы предотвратить удар. Нужно иметь силы, сопоставимые с ним как минимум, а лучше - превосходящие количественно и качественно.



"Хотят, чтобы кто-то спас Россию"



- Война выигрывается делом. Мы в отряд не можем набрать добровольцев, которые бы воевали под командованием толковых командиров, выполняли толковые задания, будучи тщательно подготовленными. Мы не можем найти людей. И такая же ситуация по всей стране. Все хотят, чтобы кто-то спас Россию, а он бы лежал на диване. Так войны не выигрываются. Чтобы победить, требуется большое количество солдат. И не пехоты, которая прет на амбразуры со штыками. Нужны айтишники, связисты, специалисты по БПЛА, РЭБ - нужны думающие люди, которые смогут эти специальности освоить.



- Так молодежи умной немало…



- У нас айтишники, не сбежавшие в Верхний Ларс и ОАЭ, сидят по домам и, похоже, намереваются сидеть, покуда вражеский танк в огород не закатится… Врачей, которые готовы идти в окопы, тоже единицы. И так куда ни коснись. В отсутствие людей, способных защитить Родину, ни один гений во главе государства страну не отстоит.



- В комментариях только и пишут, как у нас все плохо.



- Всех возмущающихся спрошу: вы на диване сидя возмущаетесь? Константин Симонов в годы войны говорил: "Знай, никто страну не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто врага не убьет, если ты не убьешь". Сейчас этот момент очень важный.



В свое время Суворов об одерживающем победы Наполеоне сказал: "Широко шагает, молодец. Как бы через десять лет до нас не дошагал". Как в воду глядел. Но разве знания и аналитика Суворова предотвратили агрессию Франции в отношении России? Нет. Ничего нового не происходит: меняется тактика, совершенствуется оружие, но происходит то же самое.



Полмира объединилось, движимые рвением организовать апокалипсис и привести к власти антихриста, и эти силы вторглись к нам. Ничего нового не происходит.



Воевать придется всем, долго. Кстати, на ядерное оружие не надейтесь. Если даже стороны его применят, все равно решат исход войны наземные операции.



- Удар по Курску - это основное или "цветочки"? Сколько зачистка ДРГ будет продолжаться?



- О каких ДРГ можно говорить, если против нас воюют силы 52 государств? Это настоящая мировая война, как с Гитлером, но еще больше. Против нас будут воевать миллионные контингенты и на вопрос, отдадим или не отдадим Курск, отвечу: на территории СССР в годы Великой Отечественной войны были города, уничтоженные более чем на 90 процентов. Теперь вы имеете самое приблизительное представление о том, какая война будет у нас сейчас…



"Я молюсь. Помогает"



- Сколько еще продлится СВО?



- Пока мы не пересмотрим все свою жизнь, пока не прекратятся аборты, пока те, кто в тылу не будет готов ради фронта отдать последнюю рубаху, а те, кто на передовой, забудут о наживе, а будут воевать как воины Христовы… Словом, пока мы все не пересмотрим свою жизнь, нас будут бить и бить. Святитель Николай Сербский говорил, что причина всех войн - в грехах, и побеждает тот народ, который будет меньше грешить, сумеет греховную сущность изменить. Надо всем сосредоточиться на этом, а не разглагольствовать о том, с какого фланга нас обошли.



Мы все виноваты в случившемся в Донбассе в 2014 году. Если бы все русские мужики, помолясь, поехали в Донбасс, то всего случившегося бы не было. И воевали мы бы сейчас не на Украине, а в Польше.



- Белоруссия нам поможет?



- Не будет Белоруссии, если Россию затопчут. И сейчас позиция Белоруссии - чуть-чуть вашим, чуть-чуть нашим - очень огорчительная. Остается надеяться, что власть там, как на Украине, не захватят враги…



Когда я у своего духовника спрашиваю о чем-то, он говорит: прежде всего - молись. Будем молиться - все будет. Не надо сложного чего-то бормотать, чего и сам не понимаешь. Подумай и скажи от всего сердца: "Господи, дай мне сил". Скажи с верой и силой, и все тебе будет. Может, вам покажется смешным, но каждый день, решая вопросы с нехваткой дронов или еще чего-то, я взываю: "Господи, ну где взять-то?". Раз - и звонит какой-нибудь хороший человек и помогает. Я молюсь - и помогает.



- Такие масштабы воровства вокруг! Этот грех уже пробрался в военные ведомства. Как тут быть спокойными?



- Если вы хотите, чтобы государством управляли талантливые порядочные люди, чтобы солдат в бой вели совестливые генералы, молитесь о властях России. И сами не грешите. Если ты сам грешишь: сквернословишь, блудишь, воруешь - твоя молитва Богом услышана не будет.



Мне скажут: да ну, Юрьевич фигню эзотерическую несет. А Юрьевич во многом таком поучаствовал, и мы всегда поставленные задачи выполняли, и я более-менее цел. Я общался с людьми, которые поучаствовали больше моего: они воцерковленные, верующие. И мы все подтверждаем, что война эта религиозная, и решает все милость Божья. А чтобы Бог был милостив и вас поддерживал, нужно самим соответствовать, дорогие мои. Источник - Царьград

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