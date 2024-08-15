Юрий Лебедев: Найден крупный золотоордынский торговый город. Итоги Астраханской экспедиции

13:28 18.08.2024

Юрий Лебедев: будни и праздники астраханской археологии



15 августа 2024



Сегодня – День археолога, специалиста по раскрытию истории на вещественных источниках. Археологи первыми прикасаются к древности; благодаря им мы знаем, как жили люди прошлого. AST-NEWS.ru побывал в археологической экспедиции государственного автономного учреждения Астраханской области "Научно-производственное учреждение "Наследие".



