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|Юрий Лебедев: Найден крупный золотоордынский торговый город. Итоги Астраханской экспедиции
13:28 18.08.2024
Юрий Лебедев: будни и праздники астраханской археологии
15 августа 2024
Сегодня – День археолога, специалиста по раскрытию истории на вещественных источниках. Археологи первыми прикасаются к древности; благодаря им мы знаем, как жили люди прошлого. AST-NEWS.ru побывал в археологической экспедиции государственного автономного учреждения Астраханской области "Научно-производственное учреждение "Наследие".
В полевом сезоне этого года экспедиция проводит масштабные раскопки на территории памятника археологии "Поселение грунтовый могильник Орлиное гнездо". Руководит исследованиями начальник отдела археологии Юрий Лебедев. Несмотря на то, что памятник выявили 10 лет назад, только сейчас удалось приступить к масштабным раскопкам разрушающихся участков благодаря правительству Астраханской области и выделенным из регионального бюджета средствам.
– Юрий Сергеевич! Чем интересен этот памятник?
– Изначально перед нами стояла задача провести безотлагательные спасательные мероприятия разрушающихся участков культурного слоя Золотоордынского периода, относящегося, вероятно, к округе столицы Золотой Орды города Сарай Бату.
Причина разрушений – преступная деятельность кладоискателей-грабителей.
Заложив раскоп в центральной части поселения, самой разрушаемой части памятника, мы были несколько шокированы первыми результатами работ. В верхних горизонтах раскопа были обнаружены массивные стены золотоордынской усадьбы.
Богатый керамический материал с первых горизонтов поражал своей насыщенностью и разнообразностью. Найденные нами фрагменты сосудов в большинстве своем импортными, что подчеркивает высокий статус жителей этой усадьбы.
Найденные нами кости животных – огромное количество костей верблюдов, лошадей – позволяет предположить, что мы столкнулись с поселением, расположенным на крупном торговом пути, вероятно, из города Хаджи-Тархан в город Сарай.
Но на этом сюрпризы не закончились. Под конструкцией усадьбы, уровнем ниже, начали проявляться контуры предшествующей жилой конструкции более раннего строительного периода. В одном из котлованов также была найдена жилая конструкция, судя по материалам, относящаяся к Дозолотоордынскому периоду. Здесь же нами обнаружены несколько погребений в хозяйственных ямах.
На территории раскопа нашли несколько печек разных конструкций и назначений.
Насыщенность и мощность культурного слоя позволяет нам судить о том, что в данной местности располагался крупный торговый город, построенный в Доордынский период и продолживший существование в эпоху Золотой орды.
Учитывая насыщенность объектов на раскопе, исследования будут продолжены в 2025 году.
В этом сентябре нами запланированы работы на памятнике археологии "Поселение Маячный", отождествляемый многими учеными как первая столица Золотой орды – город Сарай-Бату.
– Кто принимает участие в исследованиях?
– В первую очередь это сотрудники отдела археологии "Наследия", а основная составляющая экспедиции – волонтеры. Стоит отметить, что с опытом привлечения волонтеров мы сталкиваемся впервые. Большинство участников экспедиции приехали из разных городов страны – Москвы, Калуги, Санкт-Петербурга, Твери, Старого Оскола...
Несколько грустно, что астраханцы неохотно принимают участие в исследованиях, хотя поиск волонтеров проводился через соцсети, с привлечением СМИ.
Мы тесно взаимодействуем с музеем-заповедником, сотрудники которого также участвуют в наших раскопках.
– Как проходит рабочий день археолога в полевых условиях?
– Рабочий день участника экспедиции не похож на обычный. Просыпаемся с рассветом в пять утра. Полчаса на кофе и вперед. В шесть мы уже на раскопе. В лагере остается дежурный. Трудимся до часу дня. Астраханское летнее солнце беспощадно, но это не является препятствием на пути к новым открытиям и исследованиям. Вторую половину рабочего дня проводим в лагере. Разбираем находки, моем керамику, раскладываем по пакетам, чтобы потом отправить для дальнейшего исследования.
Вечером мы собираемся у костра, делимся эмоциями прошедшего дня, обсуждаем планы следующего. И, конечно же, поем песни, рассказываем интересные археологические истории и байки. И вся эта романтика под куполом невероятного астраханского звездного неба.
– С окончанием экспедиции работы не останавливаются. Что происходит дальше с найденными материалами?
– Дело в том, что полевые работы являются лишь малой частью научных исследований. По окончанию экспедиции все полученные артефакты, человеческие останки, кости животных станут объектом изучения узкопрофильных специалистов, которые ответят нам на вопросы: как жили люди в древности, чем питались и от чего умирали. Быт и культура этих людей. По итогам каждого исследования составляется научный отчет, который в последующем направят в РАН. Каждые полевые работы по сути являются начальным этапом большой научной деятельности.
– Расскажите на личном примере, как становятся археологами?
– Изначально я учился на истфаке Астраханского государственного университета, где и проходил свою первую археологическую практику под руководством П. В. Казакова. Потом долго участвовал в археологических исследованиях в статусе волонтера. Окончив бакалавриат, уехал в село Полдневое Камызякского района, где начал работать учителем истории и обществознания. В дальнейшем мне предложили должность заведующего сектором археологических исследований краеведческого музея-заповедника.
Таким образом, мое хобби трансформировалось в основную работу, которой занимаюсь 13 лет. С 2012 года моя профессиональная деятельность связана с "Наследием", где я прошел путь от младшего научного сотрудника до начальника отдела археологии. Нынешняя экспедиция – моя первая самостоятельная практика такого масштаба.
– Что привлекает людей в работе археолога?
– В первую очередь археологом движет азарт, желание открыть новое и неизведанное. На каждом из объектов можно сделать потрясающие открытия. И это точно работа не ради денег. Иногда трудно объяснить самому себе, что делаешь в глухой степи под раскаленным солнцем. Случайные люди в нашей сфере надолго не задерживаются.
– Какие проблемы у современной астраханской археологии?
– В первую очередь – это разрушения памятников археологии в ходе незаконных выборок грунта и активной грабительской деятельности. Очень часто важные и ценные объекты культурного наследия разрушаются в процессе проведения строительных работ. К сожалению, у нас не хватает специалистов для изучения и контроля сохранности всех объектов.
И в данном случае нам крайне необходима помощь местных жителей, которые могли бы сообщать о всех фактах разрушения памятников археологии. Развитие официальной археологической деятельности в Астраханском крае и популяризация важности сохранения культурного достояния являются приоритетными для нас задачами.
Интервью провела Екатерина Некрасова