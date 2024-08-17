Плоды роковых ошибок. Путь Бангладеш рискует повторить Индия, - Сергей Кожемякин

17:38 18.08.2024 Плоды роковых ошибок. Путь Бангладеш рискует повторить Индия



Забвение интересов трудящихся и непоследовательная внешняя политика облегчили крушение правящего режима в Бангладеш. По схожему пути идет руководство Индии, втягивающее страну в авантюры Запада.



Логика переворота



Для обывателя, не утруждающего себя анализом событий, история состоит из череды "сенсаций" и "заговоров". Свержение царизма в такой трактовке объясняется происками "антинациональных сил", а нынешние потрясения преподносятся как претворение в жизнь коварных замыслов Ротшильдов, Соросов и прочих влиятельных фигур. Подобные иллюзии выгодны капиталу. Скрывая глубинные причины явлений, они позволяют в случае реальной опасности для буржуазии просто менять фигуры на шахматной доске, тасуя демократов и республиканцев, "глобалистов" и "патриотов" и т.п.



Недавняя смена власти в Бангладеш стала результатом долгих и серьезных процессов. Разбирая в начале года итоги парламентских выборов в этой стране, "Правда" предостерегала от выводов о прочности правительства. Получение правящей партией "Авами лиг" ("Народная лига") 271 места из 350 не отражало настроений большинства граждан. Даже официальная явка едва превысила 40 процентов, оказавшись вдвое меньше, чем на предыдущих выборах в 2018 году. Столь же симптоматичной оказалась кампания по избранию местных органов власти в мае - июне. Правом голоса воспользовались менее 36 процентов граждан.



Одной из причин стало бойкотирование выборов оппозицией. Такое решение, в частности, приняли Националистическая партия Бангладеш (НПБ) и Левый демократический альянс, включающий Компартию, Социалистическую партию и другие организации. Еще больше о нарастании недовольства говорили протесты. В конце прошлого года страну охватили забастовки работников легкой промышленности - главной отрасли экономики. Сотни тысяч людей потребовали повышения зарплат, но столкнулись с репрессиями. Во время разгона демонстраций погибли четыре человека, против рабочих было возбуждено свыше 40 тыс. дел. Ни один из сотрудников полиции ответственности за насилие не понес, а премьер-министр Шейх Хасина возложила всю вину на протестующих.



Недовольство подстегивалось неолиберальной политикой. Трудящиеся доверились "Авами лиг" из-за ее обещаний решить социально-экономические проблемы. Но успехи первых лет застопорились, по некоторым направлениям прогресс обратился вспять. Одной из причин стало сотрудничество с западными финансовыми институтами. В обмен на кредит МВФ власти резко (в три раза за последний год) подняли цены на топливо и ослабили валютный контроль. Внешний долг Бангладеш вырос втрое за десятилетие, резервов достаточно для покрытия двух с половиной месяцев импорта. Две трети детей недоедают, зато страна лидирует по росту числа долларовых миллионеров. По сравнению с началом века оно увеличилось с 3,4 до 114 тыс. Доля богатейших 10 процентов жителей в общих доходах выросла после 2016 года с 38 до 41 процента, а беднейшей половины населения - упала с 20,2 до 19 процентов.



С начала июля страна столкнулась с еще более масштабными волнениями. Поводом послужило восстановление системы квот. Впервые она была введена в 1970-е годы после обретения независимости от Пакистана. Ветераны освободительной войны получили привилегии при зачислении на госслужбу, в последующем льготы были распространены на их детей и даже внуков. К этому прибавились квоты для национальных меньшинств, женщин, инвалидов, так что в целом "зарезервированными" были 56 процентов вакансий. Учитывая социально-экономические сложности, такая практика вызвала растущее раздражение. Уровень безработицы среди молодежи превышает 30 процентов, причем тяжелее всего найти работу выпускникам вузов.



Шесть лет назад после студенческих протестов эта практика была отменена, но в июне введена вновь. Идти навстречу требованиям студентов власти не захотели. Был введен комендантский час с полным запретом публичных мероприятий, отключением интернета и мобильной связи, на подавление протестов бросили армию. Заодно с силовиками действовали провластные молодежные объединения вроде "Лиги Чхатра". Жертвами их террора стали свыше трехсот человек, более 10 тыс. были арестованы. Власти подливали масла в огонь, называя манифестантов "разакарами". Так именовались коллаборационисты, поддерживавшие Пакистан в годы войны за независимость.



Самыми кровавыми стали столкновения 4 августа, в которых погибли около ста человек. Активное участие в демонстрациях приняли левые силы. Коммунисты обвинили власть в попытках установить царство страха и террора, задушив народное движение. На следующий день Шейх Хасина бежала в Индию. На это повлияла позиция армейского руководства, отказавшегося от подавления протестов. Главнокомандующий Вакер-уз-Заман пообещал сформировать временное правительство после консультаций с политическими силами. Процесс завершился очень быстро. Уже 8 августа был сформирован переходный кабинет во главе с экономистом, лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом. Парламент с преобладанием "Авами лиг" распущен, проведена амнистия. В частности, на свободу вышла лидер НПБ, экс-премьер Халеда Зия.



Способно ли новое руководство справиться с трудностями, накопление которых подготовило свержение прежнего режима? Мухаммад Юнус получил известность как основатель банка, выдававшего микрокредиты малоимущим гражданам. Его идеал - социально ответственный бизнес, капиталистическое развитие страны он сомнению не подвергает. То же самое можно сказать о других членах временного правительства - бывших чиновниках и представителях неправительственного сектора. Это повышает опасность прозападного дрейфа, тем более что Юнус имеет тесные связи с американским и европейским истеблишментом (в числе его друзей называют Хиллари Клинтон), удостоен высших гражданских наград США - золотой медали конгресса и президентской медали Свободы.



О внешней политике следует сказать отдельно. Лавирование "Авами лиг" между классами внутри страны дополнялось изворотливостью на международной арене. С одной стороны, она играла на антизападных настроениях. В прошлом году Хасина обвинила Запад в устранении неугодных правительств и желании иметь в Бангладеш более сговорчивый режим. Не называя конкретных имен, она сообщила, что "белый человек" требует разрешения создать военную базу в Бенгальском заливе в обмен на признание легитимности выборов.



США действительно критиковали страну за несвободное голосование, а в мае этого года ввели санкции против бывшего главнокомандующего Азиза Ахмеда по обвинению в коррупции. Во время серии визитов в Бангладеш помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу встречался с представителями оппозиции и "гражданского общества". После расширения протестов Белый дом осудил репрессии, а лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и вовсе приветствовал свержение Хасины. По его словам, жестокая реакция премьера на выступления сделала ее дальнейшее правление "несостоятельным".



Осознавая угрозу, власти ничего не делали для ее сдерживания. Помимо сотрудничества с МВФ, Дакка присоединилась к "пакту безопасности Коломбо" - региональной организации антикитайской направленности. И это при том, что при поддержке Пекина Дакка осуществила десятки экономических и инфраструктурных проектов, включая строительство дорог, мостов, электростанций. По итогам визита Хасины в КНР в июле стороны объявили о выходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и о начале подготовки соглашения о свободной торговле. В то же время под давлением Индии и Запада Дакка отказалась от совместных с Китаем проектов строительства глубоководного порта Сонадия и водохранилища на реке Тиста.



Упомянем и о родственных связях Хасины. Ее сестра постоянно проживает в Великобритании, а сын Саджиб Вазед - в США. Именно эти два человека, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", уговорили экс-премьера покинуть страну. Все это подрывало устойчивость режима, а с его сменой Бангладеш будет втянута в геополитическое "перетягивание каната". Индийские СМИ уже обвинили в организации переворота пакистанскую службу внешней разведки, якобы действовавшую через китайские компании в стране. Создания "демократического и инклюзивного" правительства требуют США. В таких условиях особенно важна активность левых сил, которые одни могут не допустить превращения страны в марионетку чужих интересов.



Добровольное ярмо



Уроки Бангладеш полезно было бы усвоить руководству Индии. Вскоре после победы правящей "Бхаратия джаната парти" на выборах Нью-Дели посетил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Индия привержена дальнейшему укреплению всеобъемлющего глобального стратегического партнерства с Соединенными Штатами ради всеобщего блага", - заявил премьер-министр Нарендра Моди. Стороны договорились углубить сотрудничество в сфере технологий, включая полупроводники, искусственный интеллект, связь пятого поколения (5G), и в разработке "критически важных материалов". В частности, Нью-Дели и Вашингтон договорились объединить инвестиции в добычу лития в Южной Америке и редкоземельных металлов в Африке.



Соглашения имеют четко выраженную геополитическую подоплеку, не говоря уже о чисто военном сотрудничестве. Недавно стало известно о намерении двух стран наладить совместное производство противотанковых комплексов Javelin. За последние месяцы Индия получила крупную партию американского вооружения, в том числе разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian, ракеты класса "воздух - земля" AGM-114R Hellfire, управляемые бомбы GBU-39B и т.д. на общую сумму 4 млрд долл. В июле ВМС двух стран провели совместные учения в Индийском океане, в июне ВВС страны участвовали в маневрах на Аляске.



Выстраивание антикитайского фронта обсуждалось на саммите "четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD) 29 июля в Токио. Не называя прямо Пекин, участники прозрачно обвинили его в дестабилизации региона. "Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и подтверждаем наше решительное противодействие любым односторонним действиям, направленным на изменение статус-кво силой или принуждением", - говорится в совместном заявлении. Дипломаты выступили против "опасных маневров на море" и "попыток помешать другим странам в эксплуатации ресурсов на шельфе". Таков стандартный набор нападок на КНР.



По итогам саммита решено активизировать обмен разведданными, в том числе со спутников. Для этого в индийском штате Гуджарат откроется объединенный информационный центр. Будут расширены совместные учения и разработан "морской правовой диалог QUAD" для экспертизы претензий на те или иные участки океана. Понятно, что мишенью здесь опять-таки является Пекин. В МИД КНР обвинили QUAD в искусственном создании напряженности и разжигании конфронтации. Также правительство Моди потворствует разжиганию сепаратистских настроений в Китае. Прибывшая в Индию делегация американского конгресса встретилась с далай-ламой, потребовав от Пекина начать переговоры о статусе Тибета.



Столь же провокационными являются инициативы, касающиеся внутренней политики. В июле правительство отменило запрет госслужащим вступать в крайне правую военизированную индуистскую группировку "Раштрия сваямсевак сангх". Норма была введена после убийства Махатмы Ганди радикалом-индуистом и окончательно закреплена в 1966 году. В то же время власти выступили за регулирование чиновниками вакфов - исламских фондов, аккумулирующих средства на благотворительные и религиозные цели. "Вместо того чтобы предоставлять образование и занятость религиозным меньшинствам, они нападают на их права и пытаются расколоть население", - заявил депутат от Коммунистической партии (марксистской) Амра Рам.



Растущее возмущение вызывает социальная несправедливость. Траты на недавнюю свадьбу Ананта Амбани - сына владельца бизнес-группы Reliance Industries и Радхики Мерчант - дочери хозяина фармацевтического гиганта Encore Healthcare - по приблизительным подсчетам, составили 113 млн долл. Сотни миллионов индийцев меж тем страдают от недоедания. Многие из них обращаются к протестам. За последнее время прошли забастовки работников сельского хозяйства в Джаркханде и Пондичерри, медиков и санитаров в Бихаре и Харьяне. На заводе "Самсунг" в штате Тамилнад рабочие выступили против преследования профсоюзов и увольнений.



Во многих случаях организаторами выступают левые партии. После выборов коммунисты провели тщательный анализ достигнутых результатов, постановив усилить связь с массами и организационную структуру, повысить внимание к отбору кадров, нарастить борьбу с националистическими тенденциями в политике.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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